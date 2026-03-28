跟運程書擺風水物 誰知越擺越衰 「迷信擺設 不如保持家居整潔」｜金耀

每年農曆新年前書店總是人山人海，大家搶着買運程書。看完之後，很多讀者興奮到即刻根據書裡的「今年財位」「桃花位」或「開運擺設」，衝去買水晶、招財貓、風水輪、聚寶盆等風水物，回家亂放一通。結果呢？家裡「愈擺愈亂」，運氣不見轉好，反而覺得心情煩躁、家人易爭執、睡眠質素下降。

其實，運程書根本不是風水書！它的內容主要是用來參考及娛樂，是一般玄學師傅的宣傳之物，給大家新一年有點心理寄託及話題。真正風水是一門講求「藏風聚氣」、因地制宜的生活學問，不是一本書教你「今年東南放咩」就即刻生效。有的讀者更加貪心，買多幾本不同師傅的運程書，然後自己拼湊想法，例如「呢本話財位喺正北，嗰本話東南」，最後亂放一堆風水物，結果更加危險！氣流被阻，家裡變成「風水博物館」，不但無助運氣，反而添亂。

風水第一步 整潔通風 藏風聚氣才聚財

風水物本身沒有問題，甚至有些確實可以增加生氣及美觀。但關鍵的是這個風水物是否適合你家裡﹑你本人及家人，是一門很專業的學問。不同家庭格局、不同家庭成員的五行及生活習慣，都會影響擺設效果。盲目跟書亂放，很可能適得其反。例如，將招財貓放的大門正中，入門就撞到，感覺很壓抑；又或者將風水輪放在睡房，流水聲擾人清夢，反而失眠多夢。這些不單止阻礙氣流，更會影響心理舒適度。

真正風水第一步，永遠是整潔及氣流通暢。古人言「氣喜曲不喜直」，家裡氣流要迂迴流轉，才會舒服聚財。運程書教你的「今年財位在東南」，但實際上，客廳明財位是入門後對角線位置，宜放綠色植物或小水晶洞，但前提是不可以堆放雜物。如果令財位變「雜物位」，無法聚氣，財運自然難旺。

鏡子別亂擺！擺錯影響睡眠與情緒

另一個常見陋習，就是盲目跟書擺鏡子。運程書指鏡子可以「反射煞氣」，但如果鏡子對住床或大門，就會令家人睡舷不安穩，或者入門感覺很不安寧。從心理學角度講，鏡子亂反射會增加視覺壓力，長期住下去容易情緒低落。

正確做法是先檢視自己家裡的格局。門窗過多容易「洩氣」，解決方法是加屏風或窗簾，讓氣流緩慢；床頭不要對窗或門，避免「背無靠山」的感覺。想旺財，不如從日常做起，例如大門保持清潔，玄關放一盆真正的常青植物（不要用假花，假花無生氣），客廳沙發背靠實牆，坐得穩陣，自然貴人多、機會多。

記住，風水是助人，而非靠運程書「一招致富」。每年亂買亂放，只會令屋企變成「風水博物館」，實際生活質素下降。與其迷信擺設，不如保持家裡整潔、氣流通暢，以及多做善事、多關心家人，自然家運昌隆。讀者們，下次買運程書，只作參考及娛樂就可以！真正風水從生活習慣及正確知識開始，不要貪心亂拼湊，大家才會真正住得家居安樂。

金瑤閣堪輿學家 金耀

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