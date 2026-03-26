樓上單位變私人乒乓球室 日日彈跳擊球 輪班夫妻投訴無覺好瞓「就像有東西在頭頂上砸」

生活在人煙稠密的石屎森林，鄰里之間往往只有一牆之隔，日常起居難免產生聲響。不過，內地武漢一個屋苑近日發生一宗罕見的噪音糾紛。有業主將名下空置單位改裝成「私人乒乓球室」，不時相約球友切磋，結果產生的噪音及震動令樓下鄰居叫苦連天，原本和睦的鄰里關係因此跌至冰點。

據內媒《極目新聞》報道，居住在居於武漢南湖新城‧小河苑的劉先生表示，樓上單位原本一直空置，但自3月11日起，業主經過簡單裝修後，竟在客廳放置了一張乒乓球枱。此後幾乎每日都有三、四人上門輪流打球，時間集中在早上約9時，以及傍晚6時半至晚上9時。

單位客廳中央擺放著球枱，地面及牆角均鋪有毛氈墊。（圖片來源：極目新聞）

最令劉先生崩潰的是，他與妻子均是輪班工作，白天急需補眠。雖然樓上業主事後鋪設了減震墊，但毫無作用，「人接球時彈跳的震動傳下來，比擊球聲更折磨人，就像有東西在頭頂上砸，心裡慌得不行！」

他透露，妻子本來身體較差，長期缺乏睡眠下精神狀態大受影響，「每天不是打球聲，就是整棟樓都在震！」兩人為此多次向管理處投訴甚至報警求助，但情況並無改善。

劉先生表示，雖然樓上業主事後鋪設了減震墊，但毫無作用。（圖片來源：極目新聞）

業主：已鋪設隔音墊

《極目新聞》記者於傍晚實地走訪，遇上準備打球的涉事單位業主陳先生。他指，自己在該屋苑持有多個物業，由於平日熱愛打乒乓球，但又苦於戶外乒乓球枱易受天氣影響，於是「一時興起」將這個長期空置的單位改裝成室內球室。單位客廳中央擺放著球枱，地面及牆角均鋪有毛氈墊。

陳先生坦言，當初的確沒有考慮到室內打球會造成噪音擾民。接獲投訴後，他已鋪設隔音墊，並強調自己有嚴格控制打球時間，晚上9時必定結束。他又指，近日一直嘗試聯絡劉先生夫婦，希望協商避開他們的補眠時間，甚至提議在他們休息時轉到另一棟樓打球，惟電話始終無人接聽。「大家都是鄰居，沒必要鬧成這樣，如果早知道樓下是要輪班作息，我可以調整時間。」

屋苑設有戶外乒乓球枱。（圖片來源：極目新聞）

然而，劉先生對此方案堅決不買賬，「難道我回自己家，還要每天跟他匯報嗎？明明是他影響我們，卻要我們反過來遷就他。」他重申，持續的震動與噪音實在難以忍受，若最終協商無果，最壞打算是透過法律途徑入稟法院起訴。

屋苑管理處回覆查詢時證實，確實多次接獲投訴，並已多次派員上門調解，惟雙方始終無法達成共識。管理處強調，目前只能繼續積極協調，希望能為雙方尋求妥善的解決方案。

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