為愛貓搬遷終圓置業夢 女老師白表中籤 400萬買啟悅苑上車 打造人貓共融安樂窩

啟德作為市區黃金地段，新盤林立，樓價動輒上千萬，向來予人非富則貴之感。在這片豪宅區旁，坐落著價格親民的公屋、居屋屋苑，能以平民價進駐，無疑是眾多抽籤者眼中的幸運兒。今次故事的主角，正是成功上車啟德「居屋樓王」啟悅苑的幸運兒。她接受《星島頭條》訪問時表示，置業初衷並非單純為投資或追求地段優勢，而是為給家中三隻愛貓一個穩定永久的安樂窩。她幸運地抽中居屋，以約400萬元入市，並斥資40萬元，將其打造成一個人貓共融的溫馨家園。

為貓搬家萌生置業念頭

Judy（化名）本職工作則是一名老師，亦是一位寵物KOL，她經常在Instagram或Threads平台上載三隻寵物貓的日常，目前Instagram坐擁約1.9萬位粉絲。

Judy（化名）本職工作則是一名老師，亦是一位寵物KOL。

回想起買樓前的居住情況，Judy分享道，她自工作第一年起便搬出來獨自租屋生活，曾住過劏房和唐樓。住劏房的時候收養了第一隻貓，後來想多養一隻陪伴牠，因此決定搬往唐樓，讓牠們有更多的活動空間。在唐樓居住時，她在已有兩隻貓的情況下，又多養了一隻，隨著第三隻貓的加入，她意識到，頻繁搬家對貓咪們來說並非長久之計。她認為，一個真正屬於自己的家，才能帶來安穩感，這個念頭則成為她下定決心置業的動力。

她認為，一個真正屬於自己的家，才能帶來安穩感，這個念頭則成為她下定決心置業的動力。

直言啟德區優缺點並存

幸運地，Judy抽中白表居屋，並在眾多選擇中，挑選了心儀的啟德啟悅苑。她坦言，選擇該屋苑的最大優點是其無可比擬的地理位置，「超近港鐵站，行落樓就到，而且鄰近大型商場，美食選擇眾多，整個社區都十分新淨」。然而，入住後也體驗到新發展區的「缺點」。例如屋苑距離超級市場及街市等民生配套設施仍有一段距離，區內物價亦相對較高。此外，由於鄰近運動場館和體育園，每逢周末或舉行演唱會時，人流增多，環境會變得比較嘈雜。

資料顯示，啟悅苑位於啟德新區沐和街2號，共設有2座，提供2046伙，實用面積為278至475平方呎。

啟悅苑位於啟德新區沐和街2號，共設有2座，提供2046伙，實用面積為278至475平方呎。

裝修總花費40萬元

Judy選購的單位實用面積約320平方呎，樓價約400萬元。她透露，單位的一成首期主要由家人幫忙，現在月供約1.5萬元則由自己負責，確實有一定的經濟壓力。此外，她的積蓄則全部投入到裝修之中，整個裝修工程耗時約三個月，花費約40萬元。

在裝修設計上，Judy有非常明確的想法。她以「人貓共融」為核心考量，偏好簡潔的傢俬配色，並用溫馨的奶油白搭配沉穩的胡桃木為主調，營造簡約而溫暖的氛圍。她將單位裝修的前後對比拍攝成短片上載社交平台，更形容單位為「全是媽媽的心血和對主子們的愛」，獲得留言區一致好評，認為裝修風格很精美。

即睇裝修前後對比：

單位打造成貓咪樂園

從影片中可見，她在大門後安裝了胡桃木色的木質掛鉤，方便掛放衣物以及日常用品。客廳靠窗處則改造成一張地台床，除了可作窗台欣賞風景外，平時亦可在床上與貓咪玩耍，床邊更打造多個供小貓穿梭的櫃體，能滿足儲物需求之外，小貓亦有活動場所。

最吸引目光的位置便是電視牆，正面牆身由入牆式櫃體打造，其中部分櫃體被掏空，並設置梯級，讓貓咪能夠在電視牆中自由上落。其餘櫃體則設置為玻璃展示櫃，可放置Judy喜愛的潮玩。至於梳化一邊，上方牆身設置了幾個波浪式層架，方便貓咪在高處跳躍玩耍。

Judy還提到，單位分隔了一個房間，作為自己的寢區，除了有舒適大床之外，還配有入牆式大衣櫃、梳妝台等，滿足大量的收納需求。

從下定決心置業到成功上車，Judy坦言終於有一個屬於自己的屋企，所有事情都可以按照自己的心意設計，更不用擔心日後需要搬屋，自己和寵物貓們都有一個安心的居所。

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