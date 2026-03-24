港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋

在澳洲買地起屋是常見的做法，業主對物業的內外設計以至未來規劃，均享有極大自主權。80後港人KK於2018年正式取得澳洲永久居留權後，在布里斯本購入一幅地皮後，再親自設計一幢建築面積達3,000平方呎的雙層大宅，建築費近80萬澳元（約436萬港元）。他接受《星島頭條》訪問時表示，留意到當地住宅設計與亞洲人生活習慣大不同，便把歷年遇到的居住痛點逐一解決，並以「以人為本」為核心，設計出既融合日系美學又極度貼合生活需求的理想居所。

澳洲人較隨意 習慣穿鞋入屋

KK在澳洲生活逾十年、搬家不下十次，發現澳洲當地房屋設計與亞洲人生活習慣有明顯分別，「澳洲人生活較隨意，在外回家不脫鞋直接在全屋走動，對於亞洲大部份地區的人來說是非常不衛生。如果去參觀澳洲的示範單位，會發現到他們的鞋會放在房間的衣帽間內。」只外，澳洲房屋的車房門一般接近大廳而不是大門口，導致鞋履容易亂放及不集中。KK亦發現不少當地房屋存在動線紊亂、功能區域重疊等弊病、或未完全符合個別用家喜好例如開放式廚房與客廳視線阻隔，導致煮食時無法察看家中兒童活動狀況或觀看電視，甚至主人房浴室門直對床頭，在中國傳統風水上被視為「穢氣沖頭」。

鍾情日本設計風格的KK，除了欣賞其簡約美學，更看重其日常功能性及私隱度。為解決「穿鞋入屋」的文化差異，他在大門及連接車房的玄關位置花盡心思，「我特意將玄關擴大並作兩層挑高設計，配合大窗引入自然光。」最特別是玄關選用了與全屋木地板不同的深灰色石紋地磚，打造出如同日式設計的「落塵區」。他笑言，這設計效果顯著，就連平時習慣穿鞋入屋的澳洲技工，看到這區域也會不自覺地脫鞋。

中庭成焦點 解決採光與通風

此外，大宅更參照了日本房屋常見的中庭（Courtyard）設計，成為視覺焦點，而該設計更完美解決了因土地座向引起的採光與通風問題。KK解釋，由於澳洲在南半球，向北的窗戶能在冬天吸收溫暖陽光，增設中庭可使原本位於屋內南側的客飯廳改善自然光照不足問題，亦可將自然風引入客廳，形成南北對流；同時中庭的三面圍封設計，亦為客廳帶來極高的私隱度，避開了鄰居的視線。針對中庭可能帶來的「西斜」問題，他亦巧妙利用上層露台遮蔭、窗戶貼上隔熱鍍膜及加裝遮陽捲簾來化解。

在空間規劃上，KK表示由於澳洲室外昆蟲多，不宜在室外晾衫，於是反其道而行，將洗衣房及晾衫位設置在西邊，並配以大窗戶，實測證明這個想法非常成功。「衣物在下午的西斜陽光照射下，不到3小時便全乾，更帶有陣陣太陽曬過後的清香。」另一個令人驚喜的細節，是他花盡心思微調上下層空間，由上層浴室設立了一條直通下層洗衣房的「污衣槽（Laundry chute）」，大大提升了日常生活的便利度。

至於浴室方面，KK指一直好希望有一個日式乾濕分離的浴室，淋浴與浴缸設置在同一個空間，可以令浴室空間倍增，但缺點是要多花時間清潔避免霉菌滋生。他曾在網上見到有香港人直接在日本訂購整套衛浴到香港裝嵌。然而，考慮到澳洲房屋有嚴格規管，所有安裝的設備需要符合澳洲要求及運輸成本等因素，所以退而求其次，利用設計加上普通瓷磚，成功營造出日式「乾濕分離」的衛浴空間。

重視光影與比例 拒絕大而無當

在建材與燈光上，全屋以白色及淺木色為主調，選用淺色偏冷的橡木（Oak）地板，配搭3000K色溫的暖光燈具，營造溫馨和諧的居家氛圍。

KK對光影極有要求，他指出，澳洲一般房屋習慣將普通的嵌燈平均分佈於每個空間，不但無法劃分區域功能，觀感亦頗為沉悶。因此，他在廚房、用餐區及客廳改用磁吸軌道燈，透過靈活配置燈具來突顯各個空間的視覺焦點；至於樓梯及玄關等需要明亮照明的位置，則選用標準軌道燈，既能提供充足光線，又可營造專屬的空間氛圍。

縱然大宅面積達312平方米（約3,358平方呎），對兩口子與三隻愛貓而言非常寬敞，但KK卻堅持空間比例的平衡。「澳洲很多房屋的主人房或廁所極度空曠，大到足以放下兩張麻雀枱，我非常不喜歡這種設計。」他認為，每個區域都應有特定功能與合適的大小，「雖然沒有像香港般用盡每一寸空間做收納，但適當的空間配置能為視覺提供平衡。我希望營造出一個溫馨的家，而不是住在一個冷冰冰、寬敞卻空洞的皇宮內。」

室外園林方面，大宅貫徹了現代日式庭園的極簡風格。外牆大量留白，並將種植南天竹（Nandina domestica）或日本楓（Acer palmatum）作為焦點；地面則選用木色的WPC複合戶外環保木，既免卻了打理天然草地的煩惱，又保留了溫潤的質感，將日系美學完美融入澳洲的生活節奏之中。

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