90萬築元朗日式侘寂安樂窩 特設半開放書房圓愛妻插花夢 換樓家庭善用空間 打造海量隱形收納

對於許多香港家庭來說，一個舒適且收納空間充足的家至關重要。這次Design L Studio的設計師Jacky為元朗一個647方呎的三人家庭單位進行大改造，總裝修費用約90萬元。戶主為一對夫婦及他們即將升讀中學的孩子，他們由同屋苑的小單位換到這個大單位，期望新居能滿足與日俱增的收納需求，並為熱愛插花的女戶主提供一個專屬工作空間。

木質主調融合多重元素

甫入單位，溫潤的木質調與和諧的大地色系便映入眼簾。整個設計糅合了多種風格，既有中式的古典韻味，又有日式侘寂木系的感覺。設計師Jacky表示，「我們沒有為風格下一個精準的定義，因為它集合了戶主喜愛的各種元素。」單位以深淺不一的木材劃分不同區域，客廳採用淺木色的電視櫃，飯廳則配上深色的高身儲物櫃，利用色彩對比分隔出客飯廳的空間感。

客廳的電視牆僅做到半高，並採用了質樸的水泥飾面，讓視線可以穿透至後方的書房，大大增加了空間的通透感。而廚房門、玄關屏風等多處地方都用上了直紋條子設計，這個標誌性的元素貫穿全屋，既增加了設計的層次感，也讓光線能夠隱約穿透，營造出豐富的光影效果。

為女戶主打造恬靜插花角落

單位原本為3房間隔，為了滿足女戶主的需求，設計師將原本位於電視牆後方的一間睡房改為半開放式書房。這個空間不僅設有書桌，更成為了女戶主專屬的插花角落。陽光從窗邊灑落，映照在精心佈置的鮮花上，構成一幅美麗的畫面。這種半開放式的設計，讓女戶主在專注於花藝創作時，也能感受到家人的陪伴。

睡房兼顧儲物與個人空間

設計師在睡房的規劃上同樣巧思處處，主人房空間寬敞，為了將儲物量最大化，設計師打造了地台和L形大衣櫃，儲物空間相當充裕。顏色風格方面，主人房間則以沉穩的木色和暖色燈光營造寧靜的休憩氛圍。

兒子房則採用了較為明亮的淺木色調，睡床同樣設置在地台上，並與書桌和儲物櫃整合為一，設計一氣呵成。設計師特別將部分衣櫃空間「借」給相鄰的區域，以確保在有限的空間內，兒子房依然能擺放睡床、衣櫃及獨立書桌，滿足孩子成長的需要。

廚房與浴室注重實用與美學

廚房位於梳化旁的木條子門後，考慮到戶主經常下廚，需要大量收納空間，設計師在廚房兩旁設置了櫥櫃。一邊是深色的主櫥櫃，另一邊則利用有限的深度，打造了約20公分深的淺色層架，專門用來展示女戶主收藏的精美杯子，既實用又不浪費空間，成為廚房的一道亮麗風景。

單位內設有兩個浴室，主人浴室延續了單位的復古沉穩格調，採用深色木紋浴櫃，配以大理石紋理的牆磚和帶有復古花紋的綠色地磚，典雅而有質感。客人浴室則風格清新，牆身鋪設了淺色的馬賽克花形磚，營造出活潑的藝術感。設計師更在客廁旁增設了一組與牆身飾面融為一體的高身儲物櫃，專門用來收納水桶、地拖等清潔用品，將雜物完美隱藏。

圖片由Design L Studio提供

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