告別石屎森林 150萬圓澳洲田園夢 大角咀700呎舊樓大翻新 變身綠意輕奢寫意居

在寸金尺土的香港，要實現一個充滿異國風情的家居夢想並非易事。今次參觀大角咀一個實用面積約700呎的舊樓單位，業主陳太花費150萬元，成功將澳洲的田園風光帶回香港。負責這次改造的Hei Design設計師Kathy透露，陳太曾在外國居住，對開闊寫意的田園風格情有獨鍾，因此設計團隊巧妙地以「綠色」作為貫穿全屋的設計靈魂，並選用溫潤的木材與復古元素，將自然氣息與典雅風格完美融合。

客廳具法式輕奢韻味

甫入單位，客飯廳開闊的空間感隨即映入眼簾。全屋鋪設了溫暖的淺木色人字拼花地板，為家居注入自然暖意。牆身及大型儲物櫃均採用了柔和的奶油白色，並以精緻的法式線板（Wall Molding）勾勒點綴，從電視牆一直延伸至走廊大櫃，線條簡潔利落，不但提升了空間的立體感，更為現代簡約的風格增添一絲法式輕奢的古典韻味。

客廳佈局實用與美感並重，電視牆旁的到頂高櫃與懸浮式電視櫃，採用了奶油白與淺木色的搭配，既滿足了龐大的收納需求，保持家居整潔，亦顯得輕盈而不壓迫。設計師在開放式層架擺放了精緻的裝飾品及綠色植物，為空間注入生活氣息。

設計師善用窗台位置，將其打造成舒適的臥榻，配上柔軟的抱枕，成為戶主享受日光、閱讀休憩的悠閒角落。

清新田園風廚房成焦點

飯廳旁的半開放式廚房絕對是全屋的設計亮點，設計師大膽選用了近年極受歡迎的鼠尾草綠色（Sage Green）作為櫥櫃主色，搭配復古的金色把手，清新脫俗。牆身鋪設了繽紛的花卉圖案牆磚，與地下的方格地磚相映成趣，洋溢著寫意的田園氣息。廚房與飯廳之間以吧台作分隔，既保持了空間的通透感，亦增加了備餐及互動的區域，完美融入客飯廳的整體設計。

在工程尾聲曾出現一段小插曲，設計團隊為廚房高處的儲物櫃加裝了圖則上沒有的門把。起初業主亦有疑慮，但設計師解釋，這是考慮到櫃身較高，若沒有門把，身材嬌小的陳太每次開門都需費力踮腳。

延續墨綠色營造靜謐雅致

睡房的設計延續了全屋的綠色主題，但用色更為沉穩。床頭背景牆髹上了靜謐的墨綠色，並以直紋飾面增加了牆身的立體感和質感。牆上裝有一盞設計簡約、線條流麗的黃銅壁燈，散發出柔和光暈，與牆色形成高雅對比。床頭兩側配備了簡潔的奶油白色床頭櫃，搭配柔軟舒適的布藝床靠，營造出一個靜謐安逸、極具格調的休憩空間。

圖片由Hei Design設計團隊提供

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