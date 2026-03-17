啟德居屋改建開放式廚房 恐涉3大風險「開門見洗手盆」犯風水大忌

近年落成的居屋主打細單位，業主都會在間隔上費盡心思。近日有裝修公司在社交平台分享啟德一個280平方呎單位的裝修個案，原意展示設計成果，惟單位不但拆去洗手間間隔牆，更加建開放式廚房，有違反消防條例之嫌。有資深驗樓師接受《星島頭條》查詢時表示，單位改動涉及三大風險，不但隨時被「釘契」及需自費還原，更有機會負上刑責。

啟朗苑位於啟德沐安街18號，於2019年入伙，由3座樓宇組成，共有683個單位，實用面積由286呎至471呎，從屋苑步行至港鐵啟德站約8分鐘。

有裝修公司在社交平台分享啟德啟朗苑一個280平方呎單位的裝修個案，展示設計成果。

根據啟朗苑平面圖，原先間隔為開放式單位，無房戶型，廚房亦非開放式廚房而是梗廚。

涉事裝修公司早前發文，寫道「第六單Threads接的工程」，並附上多張完工相片，表示「滿意就好」。根據帖文訊息，單位位於啟朗苑，實用面積約280平方呎。從照片可見，從大門進入後，可見獨立洗手盆連收納櫃，上方配有鏡子，左側走廊通往廁所及淋浴間；廚房則採用了開放式設計，設置吧檯分隔客廳。

記者對比屋苑的原裝平面圖，發現裝修公司將全屋佈局「大執位」，當中包括疑似拆除洗手間的間隔牆、將原有廚房改裝為浴室，並在廳區位置加建開放式廚房。

即睇單位內部：

驗樓師：改建開放式廚房有3風險

資深認證驗樓師賴達明（明哥）表示，單位屬於居屋，相關裝修工程會交由房屋局的獨立審查組處理，並按照《建築物條例》監管。 他解釋，新居屋交樓時原本設置的「梗廚」，圍封牆身屬耐火結構（防火牆），若廚房發生火警，這些牆身可發揮隔火及隔煙作用，讓住戶有足夠時間逃生。 此外，梗廚本身亦須配備耐火門，進一步提供防火保障。他表示，若加建的廚房採用開放式設計，沒有耐火結構及耐火門，一旦發生火警，單位便失去原有的防火保護，構成明顯的消防安全風險。

資深認證驗樓師賴達明。

明哥特別提到，不少業主誤以為只要把明火煮食爐改為電磁爐等非明火煮食設備，便可合法改動廚房設計，但法例並無這種說法。 即使改用電磁爐，相關空間仍然需要具備耐火結構保護，不能因而豁免。

就法規層面而言，明哥認為這類改動涉及三方面風險：

第一：違反《建築物條例》對耐火結構及防火要求的規定，原因是改動後已沒有原有的耐火牆及耐火門保護。

第二：有機會違反大廈公契，因為公契一般都會約束業主不得私自改動有關結構。

第三：保險風險，若單位日後因這類違規改建而引發火警或其他事故，業主原先購買的火險或家居保險有機會因此失效，最終失去保障。

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明哥補充，任何涉及耐火結構的改動必須經屋宇署入則審批，否則即屬違法。這類違規設計不僅構成單位瑕疵，更有機會被「釘契」影響未來轉售。一旦遭檢控，最高刑罰為監禁兩年及罰款40萬元，因此不建議業主私下改動單位。

至於有關改動是否可透過入則申請獲批，明哥直言基本上很難獲批。 他解釋，若要符合開放式廚房的要求，通常需具備嚴格的消防配套，包括消防花灑系統、消防喉設施，以及具警報功能的煙霧感應器。 然而，居屋原本並沒有為這類開放式廚房預留相關消防設計，若要加裝消防花灑，更涉及由大廈公用部分的消防系統，實際上難以做到。 在缺乏上述安全設施的情況下，屋宇署基本上不會考慮批准這類設計方案。

廚房變浴室 滲水風險大增

除消防隱患外，將廚房改作浴室亦牽涉滲水風險。明哥解釋，廚房的防水處理通常只集中於地台，但法例要求浴室，尤其是淋浴間的防水層須向上延伸至周邊牆身達2.2米高。若單純將兩者對調而未有按浴室標準提升防水層，日後將大幅增加滲水風險。

此外，將廚房改為洗手間亦必然涉及排污系統及喉管改動。 明哥表示，這類喉管工程一般屬於小型工程範疇，即使未必需要事先向屋宇署入則申請，亦必須按小型工程規例向屋宇署作出申報。 若未有依照相關程序申報，處理方式本身已屬不妥當。

唐碧霞：開門見洗手盆影響健康

帖文曝光後引發熱議，有人直指「你改做Open kitchen（開放式廚房）係可以放上公海的嗎？」、「房署會比你由梗廚變做Open kitchen？」

另外，設計師將洗手盆移出洗手間，並正對著大門，設計令不少人大惑不解。有人表示「Sink（洗手盆）對住大門係想點」、「痾完屎要行出去洗手」、「去完廁所無得洗手就開門？」有人則嘲笑「開門見洗手盆真係令人印象深刻」、「好方便，入屋要洗手」；亦有人指「點解廁所水龍頭要對門口？感覺唔聚財。」

堪輿學家唐碧霞表示，一進門口若對著洗手盆或去水設備，會對住戶健康構成影響。

從風水角度分析，堪輿學家唐碧霞接受訪問時表示，一進門口若對著洗手盆或去水設備，會對住戶健康構成影響，容易患上腎臟、膀胱、泌尿系統及婦科疾病。另外，大門直衝鏡子會將財氣反射出屋外，屬於極不聚財的風水大忌，絕不建議採用此類裝修佈局。

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