網店夫妻60萬建木系安樂窩 打通兩房拓多功能空間 主人房秒變專業攝影棚

對於都市人而言，一個舒適且多功能的安樂窩至關重要。今次介紹的單位位於將軍澳中心，為實用面積465方呎的單位。戶主夫婦委託Page Interior Design的設計總監Kay，期望以60萬元的預算，將單位改造成既能滿足日常生活、招待朋友，又能兼顧其服裝生意需求的多功能空間。

拆牆引光 打造開放式明亮廚房

甫入室內，即被淺木色與純白色基調所營造的明亮、溫潤氛圍所包圍。整個設計的核心，在於「引光」與「柔化」。單位原來的廚房空間狹小且光線不足，為此，設計團隊作出了大膽的改動。他們拆除原有牆壁，改為一個設有大面積玻璃的半開放式廚房。這一改動不僅成功將客廳的自然光引入廚房，更將玄關區域無縫地融入廚房，使整個空間感倍增，視覺上更顯通透。設計師採用了簡潔的木色系設計，配合假天花和路軌燈，讓戶主可隨意調節燈光效果，營造不同氛圍。

弧形線條貫穿 窗台化身多功能休閒區

為貫徹柔和的日式風格，設計師在全屋巧妙運用弧形線條，從玄關特色牆，延伸至牆身與櫃體的收邊，流暢的曲線削弱了空間的稜角感，讓整個家散發著溫潤氣息。電視背景牆尤其匠心獨運，特別選用了帶有細膩紋理的灰色藝術漆，並在內凹的弧形設計之上，配搭簡潔的木質地櫃，在不同光線的映照下，呈現出豐富而沉穩的光影層次。

最吸睛的，莫過於在客廳被木材完全包裹的巨大窗台，它不僅是一個坐臥區，更像一個陽光滿溢的獨立「部屋」，成為了全屋的靈魂所在。設計團隊用木材訂造了一個大型框架，將全屋的窗台包裹起來，不僅美化了原本不起眼的窗台石，更將其轉化為一個寬敞的休閒地台。最令人驚喜的是，該區域還內藏一個隱藏式晾衫架，完美解決了室內晾曬衣物的難題。

兩房合一 主人房兼備攝影工作間

為了給予戶主更寬敞的休息及工作空間，設計師將兩間睡房打通，合併成一間大主人房。房門位置經過調整後，得以在房內打造一整幅深度足夠的純色大衣櫃。該衣櫃不僅提供大量的儲物空間，其簡約的設計更可充當戶主服裝生意的「佈景板」，方便隨時拍攝產品照。此外，房內的窗台同樣被改造成書桌和化妝桌，並以圓角設計增加安全性與舒適感，處處體現了細膩的巧思。

日式禪風浴室 細節盡顯心思

浴室方面，設計亦同樣充滿驚喜。Kay介紹，團隊特意選用帶有凹凸條紋的日式禪風磁磚，並在滲光鏡櫃的映照下，突顯其獨特質感。為解決洗衣乾衣的問題，一個高櫃被垂直設置，巧妙地容納了洗衣機和乾衣機，甚至還包含一塊可伸縮的置物燙衫板。洗手盤旁的儲物櫃內，除了收納各類瓶罐，更設有一個隱蔽的紙巾出口，將實用與美觀融為一體。

圖片由Page Interior Design提供

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