新婚夫婦重塑何文田舊居 95萬築日系森林木屋 改間隔為工人姐姐打造專屬空間

新婚生活，由一個理想的家開始。本次個案的屋主為一對90後新婚夫婦，他們購入了何文田一個面積741平方呎的二手單位。為了打造完全貼合兩人生活藍圖的愛巢，他們豪擲約95萬元進行裝修大改造，並委託Design L Studio的設計師Jacky，將原本間隔侷促的四房半舊屋，徹底重塑為一個被陽光與溫潤木色包圍的「輕日式」森林木屋。

全屋拆牆重塑 間隔盡顯心思

設計師Jacky分享，單位的最大挑戰與特色在於重新規劃空間。原單位雖有四房半，但空間零碎，不符合屋主的生活需求。Jacky按夫婦二人的願望，重新劃分出主人房、書房、衣帽間及一間工人房，共三房連工人房的全新間隔。

Jacky解釋，「屋主希望預留足夠的彈性，書房的設計考慮到將來家庭成員的增加，可以靈活變更為小朋友的房間。」而在浴室規劃上，則大膽縮小客廁，將空間撥給主人套廁，打造出極致寬敞的私人衛浴體驗。

另外，單位原本設計為梗廚，工人房位於廚房內，空間狹窄，光線不足，若工人姐姐長期居住容易感覺侷促。為此，Jacky將廚房位置及工人房位置調轉，而原本的梗廚則變為開放式廚房，並將工人房移至走廊內，讓工人姐姐也有屬於自己的私密空間。

木系風格貫穿 橫樑化身設計亮點

踏入單位，開揚的客飯廳與開放式廚房盡收眼底，陽光從寬闊的窗戶灑落，滿室通透。全屋以淺色木飾面為主調，從天花、牆身延伸至訂造櫃體，營造出設計師口中的「輕日式」或「木系家居」風格。客廳中，一張舒適的淺灰色布藝梳化後方，是一幅帶有細膩紋理的灰色「藝術漆」牆身，為溫暖的木色調增添一抹沉穩的現代感。

入口旁的多功能高櫃便集結了鞋櫃、條狀櫃門掛衣區、吸塵機收納及咖啡吧於一身，將實用與美觀發揮到極致。視線轉向開放式廚房，設計師以通透的「玻璃磚」取代實牆，讓光線自由穿梭，極大提升了空間感。

原先客廳中央有一條巨大的橫樑，容易造成壓迫感。Jacky巧妙地利用木飾面將其包裹，不但化解了「橫樑壓頂」的風水問題，更使其成為劃分客飯廳區域的天然分界線，視覺上與整體設計融為一體。

主人房藏驚喜設計 盡享視聽娛樂

而全屋最令人驚喜的設計，莫過於將主人房與衣帽間隔開的「四面門」，這道木門的中央部分竟是一幅可放下的投影幕，兩邊則為推拉門，屋主在睡房也能享受視聽娛樂。步入主人套廁，一個參照「日式風呂」概念、以灰色石材砌成的浸浴缸隨即映入眼簾，其深度十足，可供兩人一同浸浴，營造出溫泉酒店般的頂級享受。

至於與全屋風格截然不同的客廁，則鋪設了色彩斑斕的水磨石風格地磚，配搭牆身的白色長條形小磁磚與半嵌入式洗手盤，營造出充滿玩味的獨特氛圍。

裝修斥資近百萬 泥水工程佔四分一

整個裝修工程歷時約半年，總花費約95萬元。Jacky坦言，費用較高的主因是「全爆」工程浩大，當中單是「泥水」工程，包括重新砌牆、鋪磚等，已佔去約25萬元，是最大開銷的項目之一。費用還包括重鋪全屋水電、更換所有窗戶及訂造大部分傢俬。這次改造，不僅是一個舊單位的翻新，更是為一對新婚夫婦對未來美好生活的精心構築，成功將一個過時的空間，轉化為一個既實用又充滿個性的溫馨家園。

圖片由Design L Studio提供

相關文章：退休夫婦築愉景灣清新度假居 設計師巧改間隔引景入室 千呎大宅化身「會呼吸的家」

相關文章：情侶50萬築婚後愛巢 西半山舊樓變法式輕奢屋 設計師揭1招慳近半裝修費

相關文章：告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納

相關文章：九龍城20年舊樓變「小京都」 新婚夫婦65萬築和風愛巢 一招解決廁所收納難題

相關文章：千呎豪宅只留1間房 回流夫婦斥37萬圓夢 打造日式禪意海景居

相關文章：30年珍藏酸枝傢俬成主角 沙田退休夫婦「以回憶築巢」 打造溫潤禪意安樂窩

相關文章：3人2貓奶油風之家開箱 80萬大翻新 空中天橋實現人寵共融 打造酒店級「三分離」衛浴

相關文章：溫潤木色築杏花邨兩房愛巢 60萬打造手作人夢想家 浴室「偷位」變出收納空間

相關文章：情侶300呎蝸居變身日式溫泉旅館 棄梳化轉用榻榻米地台 2招化解「五門歸心」

相關文章：荃灣近半世紀舊樓變身日系小宅 圓拱玄關位成最強打卡位 L形大櫃解決儲物難題

相關文章：西貢半世紀村屋大翻新 中古綠調貫穿全屋 圓拱設計延續復古美學

相關文章：日本和式碰上工業風 50萬翻新天水圍舊樓 設計師巧用空間增多一房

相關文章：情侶擲百萬裝修千呎「西斜戶」 融合日式與實用元素 管理陽光是一大挑戰

相關文章：葵涌舊樓變孟菲斯國度 78萬玩轉幾何美學 大膽撞色營造視覺張力

相關文章：39萬改造九龍灣428呎新盤 工業風融合精品酒店氛圍 善用走廊空間 巧藏儲物智慧

相關文章：80後夫婦79萬改造色彩家居 單車展示區吸睛 客廳暗藏飛鏢靶

相關文章：150萬翻新何文田60年舊樓單位 復古格調藏巧思 一個改動解決五口之家爭廁所難題

相關文章：潮玩夫婦60萬打造小天地 大量LED燈帶凸顯收藏品 配合日式木器更通透

相關文章：70萬翻新九龍塘近半世紀舊樓 648呎三房改兩房 擴大客飯廳 滿足音響發燒友情侶

相關文章：滲水舊樓變日式田園風新居 重點解決採光問題 設計師：業主美學要求高

相關文章：退休夫婦88萬翻新美孚新邨 稱「人生最後一次裝修」築安心養老宅 一個設計方便輪椅暢行

相關文章：68萬改造400呎蝸居變寵物樂園 巧分4區毛孩暢玩不打擾 起居室特設貓咪通道

相關文章：居屋變身動漫迷Dream House 潮玩如藝術品展示 增隱形空間收納近千款模型

相關文章：新婚夫妻68萬 改造600呎安樂窩 工業風遇上胡桃木 巧妙燈裝橫樑增空間感

相關文章：回流夫婦75萬改造美孚新邨 假天花錯覺改善樓底矮 礙眼結構牆變藝術區