裝修監工自救手冊 掌握工序品質標準 主動杜絕瑕疵隱患丨唐耀賢

家居裝修
更新時間：06:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-13 HKT

在單位裝修期間，戶主除了要時刻留意工程進度，對工程的品質標準也應有基本了解，這才能讓你在面對師傅時，除了接收承辦方提供的工程資訊外，也可以主動針對施工細節提出疑問及意見。作為業主，若能清楚了解關鍵的驗收點，同時透過簡單的檢查方法，不僅能提升與施工團隊溝通的效率，確保長遠的居住品質，由源頭主動了解工程標準，杜絕裝修隱患及額外重修支出，真正掌握單位工程質量的主導權。

浴室防水：保障自己及鄰居

每年住宅漏水投訴個案超過四萬宗，源頭難以追蹤，所以浴室防水絕對是裝修工序最為重要的一環。在鋪設地磚前，最正確的做法是暫時堵住排水口並在地面儲水，進行大概24至48小時的測試。根據「香港裝修指引」 （下稱「指引」）中標準，浴室淋浴位置建議在離地最少6呎高髹上防水物料，其餘位置離地最少2呎高，並畫上儲水線去留意是否有滲漏情況。這不僅是測試浴室的防水性能，更重要的是確保沒有滲漏到樓下的痕跡，然後才開始鋪設地磚。

電線配置：確保活線施工 便於日後維修

除了「水」的工程之外，「電」也是十分重要的項目。為了方便日後維修，牆身內部電線鋪設切忌直接埋入泥水批盪中。根據「指引」規範，所有新造電位必須重新鋪設電線，利用電線膠紙包好，並妥善安裝在電槽內。業主在封牆前可檢查喉管是否以直角「走線」，同時檢查有沒有電線外露，以及安裝掣面板後查看是否穩固，另外也要確保配電箱是以垂直、水平去安裝。

地板鋪設：空鼓標準到收口細節

地板鋪設品質決定單位的整體觀感，同時也是安裝入牆櫃及其他傢俬前的重要基礎工序。所以如果想提升地板的耐用度，就要從地面批盪做起。根據「指引」標準，工程必須確保表面平整順滑且無波浪起伏，在每10直呎的長度範圍內，高低落差應不超過5 mm，以達到理想的施工質量。戶主檢查時可嘗試遊走整個單位，尤其是木地板的話，就要確保腳踏板面時沒有發出聲響，同時查看地板有沒有針釘外露。如果是磁磚的話，空鼓率需控制在5%以內（每100平方呎）才算符合標準。

鋁窗工程：防水及收口處理

鋁窗滲水入屋也是最常見的滲漏源頭之一，所以在驗收時也要謹慎處理。根據「指引」說明，戶主應先核對新造鋁窗的大小、物料及款式（例如：趟窗、摺窗、雙層玻璃、雙色框或活動式窗花等），另外在窗框及牆身接合的外牆泥水收口位置，要確保承辦方使用防水物料處理。若工程涉及搭建棚架，在拆除棚架後，承辦方也必須確保已填補因安裝棚架而產生的牆身螺絲孔，避免雨水從鑽洞滲入室內。

油漆工藝：標準工序及保養期執修

合格的油漆工程，須經過「剷底」、上「光油」、三次「批灰」及三次「油漆」程序。根據「指引」說明，驗收時應在距離牆身1米處觀察顏色是否均稱，並檢查有沒有明顯掃痕、沙眼或淚痕等瑕疵。牆角若加了批灰膠角，須呈 90 度直角，且與地腳線、門框及電掣等收口位應保持順直。另外戶主需注意新砌牆或電線坑容易出現「收水裂紋」，而深色漆較易有掃痕，建議戶主在保養期屆滿前才通知承辦方一次過執修。

裝修過程中，戶主與承辦方各司其職，維持有效且正面的溝通是工程順利的基石。戶主主動了解監工與驗收細節，並非為了質疑施工方，而是為了在關鍵節點盡早達成共識，確保工程品質與最終成果均符合預期。

唐耀賢
好師傅創辦人

