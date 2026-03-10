素人分享家居佈置 意外受熱捧 棄特定風格 隨心添置質感家品「軟裝才是注入靈魂關鍵」

香港寸金尺土，不少業主裝修時總想將空間「用盡」，於全屋度身訂造入牆櫃，希望一次到位；然而，有年輕業主反其道而行，透過適當留白與精心挑選的家品燈具，塑造出貼近自然且靜謐低調的生活空間，並認為相比起追求特定風格，不如跳出既有框架，從認識自我開始，逐步探索出專屬的理想家居。

日式復古基調 貓咪有專屬房間

從事文職的Melo接受《星島頭條》訪問時表示，於7年前成功「上車」，購入實用面積559方呎的單位，為切合實際生活節奏，將三間房間規劃為睡房、衣帽間及一間專屬於兩隻愛貓的「貓房」。該單位以沉穩的黑胡桃木色及黑色為主調，加入小量其他色彩點綴，再以木材、陶瓷、藤編與布藝等豐富材質堆疊層次，為空間帶來溫暖與安定感。

點擊睇客廳軟裝：

從極簡底妝 逐步添置靈魂軟裝

Melo搬入單位後，不時在社交平台帳號分享家居日常，其獨特品味意外吸引大批同好，更有人向她請教佈置心得。Melo坦言，家中現在面貌是多年來慢慢累積而成。回想當初置業時年紀尚輕，她對「家」的輪廓尚未清晰，加上預算有限，故決定以「極簡」為裝修基調，放棄入牆系統櫃，為未來的可塑性留白。

隨着歷練與審美觀日漸成熟，Melo逐步購入古道具、藝術品與燈具，每一次添置並非刻意規劃，而是隨心而行的結果，「很多時候是添置了一件器物後，才靈機一觸想到下一步的改變。」她形容，硬裝猶如家居的「底妝」，後續添置的軟裝才是為空間注入靈魂的關鍵。

最愛睡房地台床 吊燈改掛床尾

單位佈置靈感大多源於Melo過往的日本旅行經歷，以及網上各式家居分享的揉合。至於家品來源甚廣，涵蓋本地古道具店、日本旅行時邂逅的家品店，以及Creema等網購平台。

談到最滿意家中哪一個部份，Melo選擇了睡房及地台床。吊燈並非置於天花板中央，而是懸掛在床尾上方。打破常規之餘，也令她感覺像「置身船上」，安穩而不張揚。

點擊睇睡房細節：

若說家中有故事的物件，第一件是客廳的一盞藤編吊燈，「這是我中學時和爸爸一起買的，從原生家庭帶過來。」儘管後來添置了不少設計師燈具，但這盞燈在她心中始終無可取代，「我往後的審美也似乎和這盞藤編吊燈一脈相承，帶有侘寂味道。」

另一件珍藏則是她初入職場時，斥資2,000多元購入的日本手作線香座。

另一件珍藏則是她初入職場時，斥資2,000多元購入的日本手作線香座。「那時經濟能力有限，但對『美』有著深深追求。」她在香港一間日本選物店的社交平台看到店主分享後念念不忘，數月後鼓起勇氣詢問購買途徑。巧合的是，店主當時正身在京都，且店內剛好剩最後一個，「彷如命中注定。」

點擊睇單位其他內部細節：

從燈光入手 提升家居質感

Melo估計全屋軟裝花費約8至10萬港元，單是各款燈具已佔約2至3萬元，原因在眾多軟裝之中，她最在意燈光配置，更視之為提升家居質感最關鍵的一環，「有暗光，才會有暖黑。」她特別引用日本唯美派作家谷崎潤一郎所著《陰翳禮讚》當中的一句話：「美，不存在於物體之中，而存在於物與物產生的陰翳的波紋和明暗之中。」

若預算有限又渴望提升家居質感，Melo建議可先從燈光入手，透過不同形態及照射方向的燈具（如吊燈、座地燈、桌燈等），在各處營造高低錯落的層次；不應依賴一盞極亮的主燈來照明，因為這會令空間變得一覽無遺且扁平乏味。此外，她亦推介使用智能燈膽以調節燈具的冷暖光暗，2700K或以下的色溫能為空間帶來放鬆的氛圍。

除家品外，Melo亦喜歡以綠植點綴空間。作為兩隻貓的「奴才」，她在挑選植物時格外謹慎，以寵物友善為大前提。她精心挑選了小豆樹、太平洋麵包樹等對寵物安全的品種，再根據擺放高度與風格進行搭配。

Melo建議，大家毋須急於一開始便將空間填滿，因真正的生活需求會隨居住時間漸漸浮現，而且具質感的家具向來可遇不可求，「保留一定的空間，才能令設計靈光乍現。」

受訪者Threads及Instagram

