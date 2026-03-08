退休夫婦築愉景灣清新度假居 設計師巧改間隔引景入室 千呎大宅化身「會呼吸的家」

在繁忙的都市節奏中，尋覓一處能讓心靈沉澱的居所，是許多人的夢想。是次介紹的單位位於愉景灣，坐擁公園綠景，實用面積約1000方呎。戶主為一對退休夫婦，他們嚮往該區的低密度、寧靜與度假感，並委託1sec.Left Design Studio設計師Kason操刀，期望在簡約基調上，打造一個舒適耐看、有清新感的家。設計師最終以「引景入室」為核心，透過精妙的空間改造與物料配搭，營造出充滿簡約復古細節、富有自然詩意的空間。

玄關具儀式感與實用性

從踏入家門的一刻起，設計便開始訴說故事。玄關地面鋪設了獨特的棗紅色復古手工磚，強烈的視覺風格營造出一種「回家」的儀式感。一旁的多功能儲物櫃，不僅是擺放咖啡機的Pantry，也巧妙地充當了玄關與客飯廳之間的屏風，讓空間過渡更富趣味。

「室內陽台」設計 模糊室內外邊界

單位最大的優勢在於窗外鬱鬱蔥蔥的公園景致，為了將這份大自然的饋贈引入室內，設計師以「清新感」為引，透過佈局改造與物料搭配，成功營造出室內外無縫連結的和諧氛圍。全屋以灰色、白色及木色等自然色系為主調，奠定了沉穩而溫暖的氣氛。

Kason在客廳落地玻璃窗前劃出一個「室內陽台」區域，更特意在此處鋪上與戶外陽台相同的地磚，並在天花加上框線，營造出半戶外的感覺，成功模糊了室內外的分野，讓戶主安坐家中也能感受自然氣息。

為柔化空間的方正感，客廳選用了弧形梳化，並以一道弧形牆身作背景，梳化後方更增設木製半高窗作飾面，修飾了原有的鋁窗。至於飯廳，由於戶主二人用餐，甚少招待客人，故選用了尺寸較小的餐桌，保留了充裕的活動空間。

燈光設計亦極具巧思，設計師利用不同形態的燈具來劃分功能區：窗邊的吊燈、梳化區的風扇燈、餐桌上方的三盞特色吊燈，在視覺上完成了空間的無形分割。

改變一面牆 定義光線與動線

整個單位唯一的結構性改動，卻是點睛之筆。Kason拆除了書房原有的實體牆，改以一道半腰玻璃屏風取而代之，並將新牆向房內推移約一呎。此舉不僅成功將書房的光線引入走廊，徹底解決採光問題，更同時拓寬了走廊的空間感，讓全屋動線更顯開揚。玻璃屏風下半部為實心牆，巧妙地遮擋了書房內的雜物，從走廊望去亦能保持視覺上的整潔。

在書房門外、即全屋的中心位置，Kason設置了一面高身儲物櫃，專門用來收納吸塵器、Wifi路由器等物品，方便戶主取用。

主人房空間寬敞，為求視覺上的極致簡潔，Kason在衣櫃門與套廁門均採用了「暗門」設計，將門框線條減到最少，使牆面更具一體感。單位擁有兩個廁所，而Kason只翻新了主人套廁，牆身鋪設藍綠色小塊手工磚，物料配搭較其他空間豐富。同時在馬桶旁增加一道半高屏風，既能增加如廁時的安全感，也方便掛置毛巾。

圖片由1sec.Left Studio提供

