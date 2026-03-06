情侶50萬築婚後愛巢 西半山舊樓變法式輕奢屋 設計師揭1招慳近半裝修費

是次參觀的單位位於西半山的樂怡閣，為3房間隔，實用面積736方呎。屋主為一對穩定交往多年的情侶，他們嚮往簡約而有質感的輕奢法式風格，但前提是不希望進行大規模的「全爆」工程。二人委託Page Interior Studio設計總監Kay操刀，在保留大部分原有結構的基礎上，透過精妙的空間佈局與物料配搭，成功打造出媲美「全爆」效果的優雅居所，更比預期節省近半的裝修費用，總耗資約50萬元。

裝修前：

改動走廊變出方正客飯廳

單位最大的難題在於飯廳一面突兀的斜牆，這導致空間呈不規則的梯形，不僅難以擺放傢俬，更浪費不少實用位置。為解決此問題，Kay將走廊向前移，與梳化背後的牆身拉平，此舉一石二鳥，改造前不規則的飯廳，瞬間被拉直成方正實用的空間，另外，走廊前移後產生的三角形地帶，更訂造了一個高身儲物櫃，大大增加了收納量。視覺上，客廳的牆面亦因此得到延伸，顯得更為寬闊大氣。

裝修後：

雙面櫃分隔主人房與衣帽間

設計的另一亮點，在於主人房及衣帽間的佈局。設計師拆除了主人房與鄰房之間的磚牆，改以一座雙面衣櫃作間隔，成功「偷位」擴充儲物空間。

衣櫃的主要開口朝向由鄰房改造而成的衣帽間，方便屋主存取衣物；而面向睡床的櫃身背面，則被打造成一面帶有歐式花紋線條的特色牆，呼應全屋的法式主題。物料上，設計師選用了帶石紋的生態板，並以玫瑰金鋼飾邊點綴，低調地營造出高階質感。

細節營造法式輕奢感

要在簡約基調中注入法式風情，細節處理至為關鍵。設計師在走廊入口添置了典雅的拱門造型，櫃門則採用了內凹式的簡約線條，配上精緻的金屬把手，貫徹「輕奢」風格。

由於飯廳沒有窗戶，廚房門特意換上玫瑰金色鋼框玻璃門，此舉不但能引入廚房的自然光，亦讓視覺得以穿透，營造開揚感。此外，玄關的鞋櫃暗藏心思，採用抽屜形式，讓屋主可以「懶人式」地用腳尖勾出，增添生活儀式感。主人房則因窗戶緊貼床頭，改用纖薄的「蜂巢簾」，觀感更為整潔俐落。

預留彈性兒童房

考慮到屋主未來有生兒育女的計畫，其中一間房被規劃為兒童房。房內訂造了「上床下櫃」的組合傢俬，設計極具彈性。在孩子年幼時，下方空間可先擺放嬰兒床；待孩子長大後，便可移到上層床安睡，實現了空間運用的最大化。

保留基建免全爆 慳錢近半

這次裝修能以約50萬元的相宜價錢完成，關鍵在於屋主接納「不全爆」的方案。設計師Kay指出，若同等面積的單位進行徹底的「全爆」翻新，預算可能高達90萬元。她還表示，是次工程保留了廚房、兩個廁所以及廳房的原有地磚，單是這一步，已省卻了極為高昂的「泥水工程」費用。更重要的是，該單位還避免了重做全屋防水層的浩大工程，亦省下了重新鋪設全屋電線的開支。不過，原有客廳地磚並不符合單位整體風格，因此在不拆除的情況下，設計師選擇直接將新的SPC石塑地板鋪設在原有地磚上。

圖片由Page Interior Studio提供

