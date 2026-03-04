Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決

家居裝修
發佈時間：16:14 2026-03-04 HKT

裝修時擅自改動圖則，隨時惹上官非。內地一對相識30年的樓上樓下鄰居，因樓上業主在裝修時將廁所改建在樓下廚房的正上方，令樓下住戶每逢用膳便覺得「頭頂有人如廁」，噁心到難以下咽。雙方多次交涉不果，最終鬧上法庭。法院近日裁定，即使未有漏水，樓上業主亦須將廁所還原。

30年鄰居因裝修反目

內媒報道，案中主角周先生（化名）與柳先生（化名）為樓上樓下鄰居，30年前他們獲公司分配大連市沙河口區西南路某屋苑的單位，周先生住2樓，柳先生住3樓，兩家關係一直和睦。

3年前，周先生發現家中廁所天花板漏水，上門了解時發現柳先生家剛剛完成大裝修。最令周先生震驚的是，柳先生竟將原本的廁所完全拆除，並向北面露台方向移位，改建成一個長約2.1米、寬約1.35米的新廁所，而這個新廁所的位置，正正位於周先生家廚房的上方。

30年前案中兩位主角獲公司分配大連市沙河口區西南路某屋苑的單位，周先生住2樓，柳先生住3樓，兩家關係一直和睦。

樓下住戶：有時食飯要入睡房

對於漏水問題，柳先生堅稱裝修時已重做防水工程，認為是周先生家中的喉管老化所致。不過，最令周先生無法接受的是廁所位置的改動，他抱怨「每次在廚房食飯，一想到樓上有人在頭頂用廁所，就覺得很不舒服，有時只能端著飯碗去睡房食。」

周先生發現，樓上鄰居家的新廁所位置，正正位於自家廚房的上方。（示意圖）

周先生認為，柳先生擅自改變單位結構，不僅影響樓宇安全，更嚴重滋擾其正常生活。他要求對方還原廁所位置，但遭拒絕。在多次交涉無果後，周先生決定委託律師，入稟大連市沙河口區人民法院，要求柳先生將廁所恢復原狀。

法院判決強制還原

法院受理案件後，委託專業機構進行現場勘察。經過24小時蓄水測試，確認柳先生家中的新廁所並無漏水。但勘察報告指出，柳先生確實改變了廁所位置，並輕微改動了主去水喉，這可能會導致分支喉管漏水，而周先生家的牆身及天花板亦確實留有水漬。

法院審理後指出，根據內地《民法典》規定，民事活動不得違背公序良俗，相鄰權利人應以方便生活、公平合理的原則處理相鄰關係。法院認為，即使柳先生的新廁所沒有漏水，但考慮到廁所與廚房在功能上的巨大差異，將廁所建在他人廚房上方，不僅違反相關建築規範，更違背了公序良俗，嚴重影響了周先生的正常生活。

最終，法院於上月25日作出一審判決，判周先生勝訴，並下令柳先生須於60日內將廁所還原至原則設計位置。

在港改動結構 或影響按揭申請

在香港，不少業主希望令家居具備個人風格和更切合居住需要，所以很多時在收樓後都會「砍掉重練」，將全屋大翻新，有人更會考慮風水等原因將廚廁互調。

然而，原則上廚廁對調牽涉結構改動，在開始工程前，業主必須聘請合資格人士進行評估，並向屋宇署呈交建築圖則申請，獲得批准後才可施工。若擅自改建，即屬違規，一經發現業主需自費還原，損失不菲之餘，更有機會因而負上刑責。

另外，結構改動亦可能構成潛在的按揭危機。曾有買家打算購入一個居屋單位，支付細訂後，銀行派估價師上門視察後，發現單位曾經進行大改造，包括將廚廁對調。最後，銀行拒絕批出按揭，數十萬訂金血本無歸。因此，無論是業主還是準買家，都應留意單位內的廚廁對調是否已獲屋宇署批准，以免銀行因風險考量而拒批按揭。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

