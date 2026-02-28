Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」

當大多數人還在為全屋裝修選擇輕奢風格傷透腦筋時，內地選擇直接入住零裝修的清水房（又稱毛坯房）業主比例，由2023年的8%急升至去年約25%，升幅超過三倍。不少人更在社交平台上來分享自己的生活體驗及慳錢心得，直言「用心生活，就算沒有精裝修也會熠熠生輝。」

夫婦預算不足「先入住後裝修」

一對內蒙古夫婦於2024年買入了一間100平方米的毛坯房，屬三房間隔。由於單位面積太大，兩人裝修預算不足，決定「先入住，後裝修」。他們花費15天進行基礎改造，包括清理牆灰及地面凸起的水泥硬塊，以及在牆面塗上透明的牆面固化劑等。

從其分享的照片及影片可見，客廳佈置極為簡約，僅放置了梳化及茶几，並鋪上一張大地毯及安裝了風扇燈。餐桌則橫向靠牆擺放。除了一間客房有刷上油漆外，其餘房間全數保留收樓時的原始牆身。業主形容自己沒有大追求，安穩就很知足，又直言「用心生活，就算沒有精裝修也會熠熠生輝。」

雲南家庭1萬元輕裝修住4年

一名雲南業主亦在小紅書上分享，一家三口在零裝修單位中一住便是4年，僅花費1萬元（人民幣，下同）在浴室與廚房進行輕裝修，其餘房間僅刷上加固劑防灰，完全保留原始狀態。

女戶主分享，其理念很簡單，就是「延遲可有可無的裝修，只做必須工程」。廚房僅裝設不銹鋼檯面與爐具，睡房則以布簾取代房門。她指，孩子可在家中赤腳奔跑，牆面也不怕被畫花，「因為本來就是原始風」。

有90後女生以每月400租元住四川一個「清水樓」單位。
她透露花費約1萬元人民幣作基礎改造。
自己動手鋪砌浴室瓷磚。
高昂裝修費用壓垮年輕業主

內媒引述數據顯示，內地一線城市精裝修均價在兩年內由每平方米3,000元升至4,200元，升幅逾四成；而北上廣深樓價仍企穩在每平方米7萬元以上。高昂的裝修費用，已成為繼首期和按揭之後，壓垮年輕業主的第三座大山。2025年家居消費報告指出，逾四成家庭將裝修預算壓縮至10萬元以內。

至於選擇直接入往未裝修單位的業主比例，由2023年的8%急升至2025年的約25%，升幅超過三倍。在這些業主中，約42%屬於「過渡派」，即先解決基本居住需求，再按實際生活習慣逐步添置家具或進行局部改裝。

隨著極簡風及工業風的流行，不少人認為毛坯房天然去雕飾的質感，反而成為一種獨特的審美。不過，入住毛坯房並非甚麼都不做就直接拎包入住。有住戶分享，有兩項基礎工程必須做好：

首先是防塵，若水泥牆面和地面不作處理，會持續脫落粉塵，不僅難以清潔，長期吸入更會影響呼吸系統健康，所以應塗刷透明的牆面固化劑和混凝土固化劑，鎖住粉塵同時保留水泥的原始質感。

其次是防水與水電工程，廚房和衛浴是生活功能的核心，絕不能馬虎，特別是浴室，必須做好防水工程並進行閉水測試，否則一旦漏水波及下層，後期處理成本將遠超裝修費用。

