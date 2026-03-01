告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納

在寸金呎土的香港，如何將有限的居住空間，打造成兼具實用與美感的安樂窩，是許多業主需要面對的課題。這次介紹的單位位於青衣，已有近40年樓齡，實用面積約370平方呎，屋主為一對夫婦，他們期望以50萬元的預算，重新裝修剛剛購置的新居，並注入鍾愛的日式氣息。Hoom Studio設計師Amon接下挑戰，透過一系列「偷位」技巧及空間重塑，成功將這個「蝸居」變身為寬敞舒適、明亮通透的木系理想家。

黃銅元素點綴橡木傢俬

步入單位，隨即被溫暖陽光及溫潤的暖黃色調包裹。單位以柔和的日式風格為主軸，設計師Amon應屋主所求，避免過於花巧的設計，主要選用橡木色統一全屋訂製傢俬，營造和諧溫暖的感覺。同時，為了滿足屋主對金屬質感的喜愛，設計師巧妙地在櫃門把手、門五金及飯廳牆身的壁燈等細節處，以黃銅元素作點綴，為簡約空間增添一抹精緻輕奢感。而貫穿全屋風格的，還有屋主早已選定的一盞風扇燈，成為了設計的中心之一。

客飯廳及書房空間重塑

客飯廳是本次設計的一大亮點，由於空間有限，Amon破格地將餐桌置於梳化後方，並以一體化的長凳及L型儲物櫃取代傳統餐椅，既節省空間，亦大大提升收納量，完美解決了同時擺放梳化與餐桌的難題，讓兩口子不論在何處都能舒適觀看電視。

電視牆的設計更是匠心獨運，Amon將整面特色木條子牆向書房後移，以「櫃間牆」的形式分隔客廳及書房，並將龐大的L型由地至頂儲物櫃「藏」於書房內，主要的儲物功能設計在牆的背面，即書房一側。此「偷位」設計不但釋放了客廳的活動空間，也維持了視覺上的簡潔開揚。

長虹玻璃門引光入室

由於受門板阻擋，單位原本的採光不佳，為了改善單位採光，Amon特意將廚房及書房門換上通透的長虹玻璃門，讓日光得以在屋內自由穿梭，全屋感覺更明亮開揚。此外，Amon還將客廳及主人房的大窗台以木材包圍，此舉一石二鳥，既可作為屋主閱讀時的倚靠，保護牆身油漆，亦如畫框般將窗外景致框起，為家居增添詩意。地板方面，他採用了具拉闊空間感的人字拼法鋪設，比傳統鋪法更顯細緻，讓原本的單位更顯寬闊。

圖片由Hoom Studio提供

