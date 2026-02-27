九龍城20年舊樓變「小京都」 新婚夫婦65萬築和風愛巢 一招解決廁所收納難題

是次參觀的單位位於九龍城，已有逾20年樓齡，為兩房間隔，實用面積424方呎。戶主為一對年輕新婚夫婦，他們鍾情於日式美學，決定將婚後的新居，委託Design L Studio的設計師Jacky打造一個風格濃郁的「日式部屋」。整個項目花費約65萬元，透過精巧的物料運用與空間佈局，成功為這對年輕夫婦構建出夢想中的和風安樂窩。

胡桃木天花顯層次

一踏入室內，最矚目的莫過於橫跨整個客飯廳的木條天花。Jacky指出，為營造極致的日本氛圍，天花板採用了木條骨架結構，並嵌入射燈，在視覺上大大增加了空間的層次感，亦奠定了全屋的設計基調。在廚房門的設計上，Jacky採用了一扇米白色膠板趟門，門旁的牆面亦鋪上木飾面作點綴，與全屋主題呼應。為在預算內達到理想效果，全屋的木質飾面均為仿胡桃木的膠板，而非實木。Jacky坦言，膠板相對於實木板更加防潮耐用，適合香港的天氣。雖然材料成本較低，但由於天花板、冷氣機風口等位置需要大量木工師傅現場施工，因此人工成本成為整個項目中最昂貴的部分。

餐廳設卡座增收納位

飯廳則摒棄了傳統的四張單椅佈局，改為設計一個與電視櫃連成一體的卡座（Booth Seat）。這個設計不僅讓空間動線更為流暢，卡座下方更暗藏儲物空間，兼顧了實用性與設計感。考慮到香港天氣潮濕，全屋牆身選用了米白色油漆，取代了難以打理的牆紙，營造出溫暖明亮的感覺。

在軟裝配搭上，一張墨綠色的梳化成為了深沉木色調中的點睛之筆。他解釋，這種顏色在日本家居設計中亦相當普遍，能為安穩的空間注入一絲活力。

特色物料打造會呼吸的寢室

主人房的設計同樣一絲不苟，床頭牆身採用了名為「珪藻土」的日本特殊物料，其獨特的波浪紋理，由專人施工勾勒，更具備吸濕功能，能夠保持寢室空間的乾燥。睡床為油壓床，下方設有儲物空間。

至於另一間房，目前則作為備用房。Jacky僅為其完成基礎牆面處理，未有添置固定傢俬，為戶主未來的生活變化，例如家庭新成員的到來，保留了最大的彈性。

洗手間高身儲物櫃藏雜物

香港家居寸金尺土，洗手間空間普遍狹小，如何整齊收納清潔用品成為一大難題。為此，Jacky在洗手盤旁，特別訂造了一個高身的趟門儲物櫃。他分享，該儲物櫃專門用以收納水桶、洗衣籃等體積較大、難以安放的雜物。趟門的設計節省了開門所需的空間，而高身的櫃體則善用了垂直空間，將生活中的瑣碎與凌亂巧妙地隱藏起來，大大提升了洗手間的整潔度與實用性，充分體現了在有限空間內創造最大儲物效能的設計智慧。

同時，洗手間採用了隱藏式水箱馬桶，他解釋道，雖然不少人擔心維修問題，但其內部組件多為塑膠和壓力件，不易損壞，能有效節省空間。

圖片由Design L Studio提供

相關文章：千呎豪宅只留1間房 回流夫婦斥37萬圓夢 打造日式禪意海景居

相關文章：30年珍藏酸枝傢俬成主角 沙田退休夫婦「以回憶築巢」 打造溫潤禪意安樂窩

相關文章：3人2貓奶油風之家開箱 80萬大翻新 空中天橋實現人寵共融 打造酒店級「三分離」衛浴

相關文章：溫潤木色築杏花邨兩房愛巢 60萬打造手作人夢想家 浴室「偷位」變出收納空間

相關文章：情侶300呎蝸居變身日式溫泉旅館 棄梳化轉用榻榻米地台 2招化解「五門歸心」

相關文章：荃灣近半世紀舊樓變身日系小宅 圓拱玄關位成最強打卡位 L形大櫃解決儲物難題

相關文章：西貢半世紀村屋大翻新 中古綠調貫穿全屋 圓拱設計延續復古美學

相關文章：日本和式碰上工業風 50萬翻新天水圍舊樓 設計師巧用空間增多一房

相關文章：情侶擲百萬裝修千呎「西斜戶」 融合日式與實用元素 管理陽光是一大挑戰

相關文章：葵涌舊樓變孟菲斯國度 78萬玩轉幾何美學 大膽撞色營造視覺張力

相關文章：39萬改造九龍灣428呎新盤 工業風融合精品酒店氛圍 善用走廊空間 巧藏儲物智慧

相關文章：80後夫婦79萬改造色彩家居 單車展示區吸睛 客廳暗藏飛鏢靶

相關文章：150萬翻新何文田60年舊樓單位 復古格調藏巧思 一個改動解決五口之家爭廁所難題

相關文章：潮玩夫婦60萬打造小天地 大量LED燈帶凸顯收藏品 配合日式木器更通透

相關文章：70萬翻新九龍塘近半世紀舊樓 648呎三房改兩房 擴大客飯廳 滿足音響發燒友情侶

相關文章：滲水舊樓變日式田園風新居 重點解決採光問題 設計師：業主美學要求高

相關文章：退休夫婦88萬翻新美孚新邨 稱「人生最後一次裝修」築安心養老宅 一個設計方便輪椅暢行

相關文章：68萬改造400呎蝸居變寵物樂園 巧分4區毛孩暢玩不打擾 起居室特設貓咪通道

相關文章：居屋變身動漫迷Dream House 潮玩如藝術品展示 增隱形空間收納近千款模型

相關文章：新婚夫妻68萬 改造600呎安樂窩 工業風遇上胡桃木 巧妙燈裝橫樑增空間感

相關文章：回流夫婦75萬改造美孚新邨 假天花錯覺改善樓底矮 礙眼結構牆變藝術區