平價改造安心養老家居 首要「防止跌倒」 出院後活動針對兩大區域

隨着香港逐漸步入老齡化社會，安老住房已越來越備受重視，但這並非單單香港人所面對問題。據《華爾街日報》報道指出，大多數美國人也希望在自己家中安度晚年，甚至有些人會花費好幾萬美元改造居住空間以適應晚年生活；不過，只要把握好優先次序，亦能有效控制成本，例如重點放在兩大挑戰如「防止跌倒」及「出院後如何在家中活動」，即使只投入約1,500美元（約11,700港元），已足夠為家居進行適老化改造。

移除小地毯 標記家具等邊緣

報道指出，在家中跌倒並因此而導致住院，是老年人喪失行動能力的首要原因。住宅改造諮詢公司Evolving Homes負責人兼職能治療師Carol Chiang認為，只要做一些小小改變，就能顯著降低跌倒風險，例如移除小地毯，並用高對比顏色膠帶標記家具和樓梯邊緣。她又建議，安裝可讓門完全開啟的鉸鏈，有助拓寬通行空間。

此外，還有其他一些防止跌倒的方法，包括清理雜物、將不用的物品移到閣樓或捐贈出去、加裝頂燈讓老年人更容易看清、使用感應式照明，以及在樓梯上安裝額外扶手，均可改善視野及釋放更多空間。她估計，上述改造方法只需花費約1,000美元（約7,800港元），且不到1個月即可完成，尤其是自己動手的話。

浴室和卧室兩大區域成目標

另一方面，針對老年人出院後如何在家中活動，Chiang建議將浴室和卧室等使用頻率高的區域作為目標，讓日常生活更加舒適，並減少基本活動所需的體力消耗。

她認為，只需花一個周末及約500美元（約3,900港元）進行簡單改造，，就能為出院後的老年人作好準備，例如安裝淋浴軟管、淋浴座椅、半床護欄、低摩擦床單，以及帶扶手和清洗功能的加高馬桶座。

