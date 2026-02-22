千呎豪宅只留1間房 回流夫婦斥37萬圓夢 打造日式禪意海景居

本次介紹的單位位於鴨脷洲南灣，擁有一覽無遺的壯闊海景，單位實用面積達1056方呎。屋主是一對從外國回流的30多歲年輕夫婦，他們鍾情於這片窗外景致，並期望新居能充滿自然氣息。為此，他們斥資37萬元，委託Pano Interior Design的設計師，以「自然」為核心，將戶外景致巧妙地融入室內，打造出一個融合日式侘寂與北歐簡約風格的禪意居所，為他們的生活掀開全新篇章。

擁抱自然 引日式寧靜詩意

設計師分享，屋主鍾情於自然、樸素及溫潤的木材質感，期望新居能與窗外的海景及自然環境和諧共鳴。為此，設計團隊融合了日式「侘寂」美學的內斂與北歐設計的簡約實用，構成了近年流行的「Japandi」風格。全屋以低飽和度的大地色系為基調，奠定沉穩安定的氛圍，再策略性地以蘋果綠和墨綠色的傢俬作為點綴，為寧靜的空間注入一抹清新活力。選材上，設計師大量採用木飾面、石材、亞麻布及和紙等天然物料，從視覺到觸感，精心營造出一個溫潤質樸、讓人全然放鬆的家。

破格「一房」佈局 坐擁無敵海景

此方案最大膽之處，是在這個逾千呎的單位中，毅然敲定「一房」間隔，僅保留一間寬敞的主人房。這個決定將空間的主導權完全交還給公共區域，讓客廳、飯廳與工作區流暢地融為一体，為夫婦二人的世界，創造出開闊的生活領域。

設計師巧妙地利用單位面向海景的優勢，精心佈局，確保屋主一踏進家門，視線便能毫無阻礙地穿透至窗外的藍天碧海。工作區被設置在客廳一隅，讓屋主在專注工作的片刻，一抬頭即可擁抱壯麗海景，洗滌心靈。一組由玄關延伸至客廳的白色高身櫃，以俐落線條隱藏了龐大的收納機能，同時成功引導視覺動線，維持了整體的空間通透感。

細節巧思 構築溫潤實用家居

為了呼應整體簡約、開放的風格，室內傢俬多選用低矮線條的設計，避免阻礙視線，並以木材、絨布與亞麻為主要材質，延續溫潤的觸感。

飯廳區域的設計尤其巧妙，採用「凹入式」手法將餐邊櫃完美融入牆身，使餐桌能更貼近櫃體擺放，不但有效節省走道空間，更營造出和諧整潔的視覺觀感。此外，客廳配置了多盞智能氣氛燈，居住者可隨心調節色溫與亮度，為日常生活營造不同情調。

圖片由Pano Interior Design提供

