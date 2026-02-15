30年珍藏酸枝傢俬成主角 沙田退休夫婦「以回憶築巢」 打造溫潤禪意安樂窩

一個家，不僅是遮風避雨的居所，更是情感與記憶的容器。本次介紹的單位位於沙田第一城，實用面積約707方呎。屋主為一對年屆六旬的退休夫婦，他們期望在新居中，既能妥善安置陪伴多年的珍藏舊傢俬，又能享受舒適便捷的退休生活。Deco Farmer Studio設計師Heiman以「舊物新生」為核心，巧妙將夫妻倆數十年的生活印記，融入世紀中期現代主義（Mid-Century Modern）風格中，打造滿載故事的暖心居所。

酸枝傢俬訴說新故事 新舊和諧對話

這是一個關於珍視與重生的設計故事。Heiman分享，整個設計靈感源自三件陪伴屋主逾30年的酸枝傢俬——客廳的電視櫃、茶几櫃及飯廳高櫃。這幾件舊物不只是實用的物件，更是承載數十年家庭記憶的情感寄託。

與其讓懷舊傢俬在現代設計中顯得突兀，設計師選擇「反其道而行」，將其獨特的風格與色調定為空間基石。Heiman精心挑選深胡桃木色的新傢俬與之呼應，從牆身木質邊框到收納櫃體，新舊之間彷彿展開一場溫馨對話。這不僅是一次裝修，更是對生活歷史的傳承與重塑。

簡約空間透出復古溫度 注入日式禪意

步入室內，沉穩而溫暖的氣息撲面而來。牆面鋪設質感獨特的淺色紋理板材，配以深色木質邊框，奠定優雅基調。飯廳用餐區佈置精緻，圓形深木餐桌搭配灰色現代餐椅，頭頂一盞藤編橢圓吊燈灑下柔和光暈，為空間注入幾分日式禪意。

客廳佈置則走實用路線，灰色布藝梳化與線條俐落的玻璃茶几營造輕鬆氛圍。視覺焦點落在電視牆下的酸枝電視櫃，其溫潤的紅褐色木質，在淺色地磚與中性色調襯托下更顯層次感，成功打破老派印象，成為彰顯「舊物重塑」理念的點睛之筆。

三房變兩房 規劃無障礙退休動線

為令退休生活更自在，設計團隊將單位原有的三房格局重組為兩房。在考量結構橫樑與承重牆的限制後，Heiman重新劃分室內動線，將空間效益極大化。

最大的動刀處是將兩間睡房打通，合併成寬敞舒適的主人套房，內部分設衣帽間與睡眠區，既實現機能分區，又保持空間開闊感，完美平衡了長輩對儲物量與睡眠環境的要求。

乾濕分離衛浴 展現日式生活美學

主人房套廁的設計亦是一大亮點。Heiman引入「乾濕分離」概念，在房內設置半開放式洗漱區。透過木質框架與磨砂玻璃隔斷，創造出通透而保有隱私的層次感。

該區域設計極具視覺衝擊力，黑色石質洗手盆安放在淺色石材枱面上，與下方的深木櫃形成對比。實用的鏡櫃旁點綴一束乾燥麥穗，為冷冰冰的功能性空間注入質樸氣息，讓日常梳洗亦能成為一種生活享受。

相關文章：3人2貓奶油風之家開箱 80萬大翻新 空中天橋實現人寵共融 打造酒店級「三分離」衛浴

相關文章：溫潤木色築杏花邨兩房愛巢 60萬打造手作人夢想家 浴室「偷位」變出收納空間

相關文章：情侶300呎蝸居變身日式溫泉旅館 棄梳化轉用榻榻米地台 2招化解「五門歸心」

相關文章：荃灣近半世紀舊樓變身日系小宅 圓拱玄關位成最強打卡位 L形大櫃解決儲物難題

相關文章：西貢半世紀村屋大翻新 中古綠調貫穿全屋 圓拱設計延續復古美學

相關文章：日本和式碰上工業風 50萬翻新天水圍舊樓 設計師巧用空間增多一房

相關文章：情侶擲百萬裝修千呎「西斜戶」 融合日式與實用元素 管理陽光是一大挑戰

相關文章：葵涌舊樓變孟菲斯國度 78萬玩轉幾何美學 大膽撞色營造視覺張力

相關文章：39萬改造九龍灣428呎新盤 工業風融合精品酒店氛圍 善用走廊空間 巧藏儲物智慧

相關文章：80後夫婦79萬改造色彩家居 單車展示區吸睛 客廳暗藏飛鏢靶

相關文章：150萬翻新何文田60年舊樓單位 復古格調藏巧思 一個改動解決五口之家爭廁所難題

相關文章：潮玩夫婦60萬打造小天地 大量LED燈帶凸顯收藏品 配合日式木器更通透

相關文章：70萬翻新九龍塘近半世紀舊樓 648呎三房改兩房 擴大客飯廳 滿足音響發燒友情侶

相關文章：滲水舊樓變日式田園風新居 重點解決採光問題 設計師：業主美學要求高

相關文章：退休夫婦88萬翻新美孚新邨 稱「人生最後一次裝修」築安心養老宅 一個設計方便輪椅暢行

相關文章：68萬改造400呎蝸居變寵物樂園 巧分4區毛孩暢玩不打擾 起居室特設貓咪通道

相關文章：居屋變身動漫迷Dream House 潮玩如藝術品展示 增隱形空間收納近千款模型

相關文章：新婚夫妻68萬 改造600呎安樂窩 工業風遇上胡桃木 巧妙燈裝橫樑增空間感

相關文章：回流夫婦75萬改造美孚新邨 假天花錯覺改善樓底矮 礙眼結構牆變藝術區