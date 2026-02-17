馬年風水攻略——家居篇 溫馨合照可催旺運勢 3類電器帶旺財源

踏入2026年丙午馬年，不少市民都希望透過家居風水佈局招財納福。堪輿學家唐碧霞指，今年的財位與喜慶位分別位於正東及東南，若想催旺升職、加薪或姻緣，需把握這些吉位。同時，她嚴正提醒，今年的「五黃大災星」與「太歲位」重疊於正南方，家宅佈局若不慎觸動，恐招致災禍。

催財催喜事 東南位是重中之重

2026年家宅風水的最重要是「催財、催喜事」。今年東南位置為「九紫喜慶位」，九紫星不僅代表結婚、添丁等喜慶事，更是下元九運的當運財星，威力強大。

唐碧霞指，想催旺運勢，可在東南位擺放紫羅開運樹、九粒紫水晶或一家人的溫馨合照，有助升職加薪。此外，可放置9個紅包，內各存100元港幣，或擺放9枝已去刺的玫瑰，瓶底墊綠色卡紙，利用木生火之局加強喜慶氣氛。

至於正東方位則是「八白財星」所在地。雖然八白星在九運中屬退氣，但仍具備催財之力。唐碧霞建議在正東位擺放水種大葉植物，例如發財樹、黃金葛，並放置錢箱或聚寶盆。若想財氣帶動，可在此位擺放風扇、抽濕機或香薰機，利用電器的流動性帶旺財源。

渴望偏財運 正北擺圓石及元寶

對於渴望有偏財運的朋友，應鎖定正北方位的六白武曲星。在此位擺放八粒圓形白石及六粒金元寶，有助步步高昇。

單身求偶 擺流水裝置或音樂盒

至於希望改善人緣或單身求偶者，則要留意中宮位置的一白桃花星。唐碧霞教路，可在屋中央擺放流動水裝置或金屬製音樂盒，每天定時上鏈播放音樂，以聲音與水的動能催旺姻緣與貴人運。

今年最危險方位：正南方

在避凶方面，2026年最危險的方位莫過於正南方。今年「五黃災星」與「太歲」同坐正南，主疾病與意外。唐碧霞強調，太歲頭上不可動土，正南方位絕對忌諱裝修、鑽牆或長期坐臥。

正南位切忌放置紅、紫、黃、啡色的物品。她建議放置「安忍水」或藥師佛吊墜，以金洩去土氣。同樣道理，西北方為「二黑病符位」，亦需以安忍水化解，並避免放置鮮艷色系的裝修擺設，以免招致家中成員生病。

「三碧是非位」在正西方

對於職場上擔心是非小人的市民，唐碧霞指正西方為「三碧是非位」，五行屬木。化解方法是避免在此處種植植物，並擺放粉紅色地氈或海報，以火洩木，減弱爭鬥之力。

而西南方則受「七赤破軍星」影響，失運時主盜賊與失竊。建議在此位放置一杯水，並切記不要放置大量黃、啡色的土系物品，以免生旺破軍星。