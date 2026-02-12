3人2貓奶油風之家開箱 80萬大翻新 空中天橋實現人寵共融 打造酒店級「三分離」衛浴

是次參觀的單位位於觀塘，原為三房間隔，樓齡已逾20年，實用面積約592平方呎。戶主為一對夫婦及男方母親，連同兩隻愛貓，組成溫馨的三人兩寵家庭。為平衡家庭成員的生活需求與營造舒適氛圍，戶主斥資約80萬元，委託Design L Studio進行全屋大翻新。設計師Jacky巧妙運用奶油色襯托深木色，透過精準的空間重劃，將逾20年舊樓變身成實用與美感兼備的理想居所。

設旋轉貓爬架及空中天橋

作為愛貓之家，設計師善用客廳的獨特稜角位，將兩個突出的牆角轉化為旋轉貓爬架，垂直延伸至天花。上方更架設兩條空中天橋，配合客廳的十字形佈局，構建出豐富的立體活動層次。這些設施在設計上特意保持線條平整簡潔，既確保愛貓能安全舒適地巡視領土，亦方便戶主日常清潔，真正實現人寵和諧共處。

L型卡座靈活聚會 延伸咖啡吧台巧思

飯廳設計充分考量戶主好客的性格，強調空間的多用途性。設計團隊特意訂造一組L型卡座，平日可供四至五人用餐，移開餐桌後更可放置麻雀枱，配合可伸縮餐桌，隨時切換至多人聚餐模式。

空間利用亦見巧思，廚房對面增設一組多功能咖啡櫃，既是咖啡機等家電的展示台，亦可充當廚房的延伸收納區。設計師更按戶主要求，在此巧妙融入兩個雪櫃，完美解決大型家電的安置難題，令視覺空間更流暢統一。

雙趟門分隔 實現「三分離」衛浴

單位最矚目的改動，莫過於將原有的兩個狹小廁所合併，重新規劃為「三分離」衛浴空間。回應戶主「雙面盆、單座廁」的具體需求，新設計參考酒店風格，以雙趟門分隔，中軸為設有雙洗手盆的梳洗區；左側連接淋浴間及洗衣房，上方更預留儲物洞作髒衣收納；右側則為獨立如廁區。此舉實現了如廁、沐浴、梳洗功能的完全獨立，即使三人同時使用都能互不干擾，將空間效能推至極致。

三房改兩房 強化主人房機能

針對三人同住的居住需求，設計團隊大膽重整原有佈局。為給予夫婦二人更寬敞的休憩空間，團隊將其中兩房打通，合併為寬敞的主人套房，另一房則保留予母親使用。

重整後的主人房集休憩、工作與收納於同一區域，機能壁壘分明。房間左側設置地台及高身衣櫃，並採用三邊落地的地台床設計，將儲物空間極大化，解決養貓家庭雜物較多的痛點；右側則闢作工作區，配置寬敞工作枱及收納櫃。主人房以深木色為主調，呼應男戶主沉穩的品味。

圖片由Design L Studio提供

