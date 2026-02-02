匹克球熱潮衍生噪音惡夢 奧運站業主批選址天台 打波聲響到30樓「長期煩躁想賣樓」

源自美國車庫的休閒運動匹克球（Pickleball）近年旋風式席捲中港兩地，不少名人明星如張曼玉及容祖兒等都是「波友」，然而匹克球熱潮背後卻隱藏著擾民隱憂。有奧運居民向《星島頭條》反映，受到附近球場發出匹克球「噪音」轟炸，導致無法放鬆，長期精神緊繃煩躁，更萌生賣樓念頭。

擊球聲直衝30樓

匹克球規則簡單易上手，加上屬社交運動，成為新興消閒娛樂活動，本地私營球場由去年數間激增至現時約20間。然而與網球不同，匹克球使用實心球拍，擊球時會產生尖銳、短促且高頻的「咚咚」聲。

港鐵奧運站周邊有不少大型屋苑。

奧運站上蓋屋苑業主陳小姐（化名）向記者透露，上月中有鄰近會所在天台增設4個戶外匹克球場並開始試業，自此令她飽受困擾，「我住喺三十幾樓，啲打波聲竟然都響到上嚟！」從陳小姐所拍攝的影片所見，其單位可以俯瞰球場，當時4個場地同時有球員進行活動，擊球聲密集且清脆，節奏極快。

陳小姐批評場地選址天台，未有周全考慮對鄰近居民的噪音影響，「球場朝9晚10、一星期開足7日，只要有人訂場就會有聲。現時已有4個戶外場，仲話會加開多3個。」她指，由於匹克球是新興運動，十分受歡迎，加上場地位於市區核心，幾乎晚晚爆場，令噪音問題變得持續且密集。

針對噪音問題，陳小姐曾向場地負責人反映，對方雖表示已添置植物協助吸音，但她直言「完全感覺唔到有效果！」這種不規律的高頻噪音令她無法在家放鬆，長期處於焦慮與精神緊繃狀態。即使她關緊全屋窗戶、拉上厚窗簾，甚至播放音樂，仍無法隔絕擊球聲，令她長期焦慮，「屋苑管理處都有幫手溝通下，但如果一直解決唔到，最終只能夠賣樓搬走。」

網民怒轟：周末想睡晏啲都唔得

事實上，陳小姐的投訴並非單一事件。有馬鞍山居民在社交平台抱怨「住2X樓都覺得好響！羽毛球場好好地做乜要俾人打Pickleball？以前打羽毛球啲人根本唔會咁嘈。」

網民對此亦議論紛紛，有人直言「你聽到嘅係噪音，佢哋聽到嘅係錢聲」、「Weekend想睡晏啲都唔得，星期日無裝修聲換咗Pickleball聲，諗起都慘。」亦有人投訴球員的尖叫聲同樣擾民，「未計啲人打波係到叫，咁嘈嘅運動根本就應該強制係室內 」。

新加坡接逾700宗投訴 強制縮短場地時數

匹克球的噪音爭議已成全球現象，據英國《衛報》及BBC報道，不少匹克球球場均選址於現有的網球俱樂部或住宅區附近的閒置土地。隨著這項運動在富裕社區迅速普及，在缺乏適當隔音設施或距離民居太近的情況下，居民與球會之間的對立日益加劇。有受噪音影響的居民形容，那種聲音「就像子彈從身邊飛過一樣」，尖銳且具穿透力。

針對這項新興運動的副作用，各國已紛紛出策。加拿大多倫多市政府計劃規管市內匹克球運動，對球場實施噪音限制。至於卑詩省維多利亞（Victoria）有匹克球運動員因受噪音投訴，被禁止進入部分網球場。

新加坡媒體報道，2024年1月至2025年8月，社區事務署共接獲701起與組屋區匹克球噪音有關的投訴。馬林百列（Marine Parade）居民因匹克球愛好者不分晝夜的噪音干擾，睡眠質量受到嚴重影響。當地市鎮理事會已採取限制措施，將場地的使用時間調整為早上8時30分時至晚上8時30分，並在現場張貼告示，提醒用戶降低聲量。

匹克球的商業潛力已被市場察覺，不少投資者開始佈局場館。香港旅館老板Jensen正在觀塘籌備匹克球館，選址於港鐵站附近的商業大廈，面積約5,000呎，規劃兩個球場、半個練習場和一個休息區。不過他表示，「香港找場地很難，需要大面積和高樓底，我們花了兩個月才找到合適地點。」