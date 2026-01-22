Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃埔單位花槽種大棵「風水樹」街坊憂樹根隊穿牆 驗樓師指藏兩大危機「隨時冧石屎」

家居裝修
更新時間：06:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-22 HKT

不少人喜歡在家中種植盆栽美化環境，甚至期望藉此招財納福。然而，綠化家居亦有學問，若處理不當恐變樓宇「炸彈」。近日有黃埔居民反映，有住戶在單位外的石屎花槽種植大型植物，其茂盛程度引發鄰里不安。有住戶擔心植物根部可能插穿花槽，影響樓宇安全。資深驗樓師賴達明（明哥）接受《星島頭條》訪問時直言，這些憂慮並非杞人憂天，住戶不應在花槽直接栽種大型植物，避免根部延伸接觸到地台或周邊牆身，破壞防水層。

相關文章：英國另一房屋殺手 竹樹「隊穿牆」 專家：傳播速度比日本虎杖更快

居民看法兩極 天然遮光 VS 結構隱憂

日前有人在社交平台群組發帖，指黃埔花園一個單位外出現「風水樹」。從相片可見 ，該單位客廳窗外的石屎花槽栽種了一棵枝葉茂密的植物，高度幾近遮擋整扇窗戶，旁邊亦放置了一排紅色小花盆。

從相片可見 ，該單位客廳窗外的石屎花槽栽種了一棵枝葉茂密的植物，高度幾近遮擋整扇窗戶。
從相片可見 ，該單位客廳窗外的石屎花槽栽種了一棵枝葉茂密的植物，高度幾近遮擋整扇窗戶。

對於該單位的綠化景象，網上評論呈現兩極化。部分人認為無傷大雅，甚至大讚「這是解決西斜問題的最佳方法」、「既美觀又環保，個花槽本身不就是這樣用的嗎？」亦有人質疑發帖人過於敏感，認為植物並未過界干擾他人，直言「阻到你咩？真係多事」。

然而，有街坊指出潛藏的危機，表示大型植物的根部極具破壞力，能鑽入石屎微細縫隙並逐漸膨脹，破壞結構層和鋼筋，同時擔心高空擲物風險，「幾個細花盆在旁邊，好危險呀，大風都吹落街。」更有人舉出過往新聞，曾有大廈外牆因種植攀藤植物負荷過重，導致牆身倒塌；

除了安全疑慮，有住戶反映植物造成實際困擾，大嘆「枯葉成日掉落我個花槽，每年都要幫佢清理，好煩！」、「如果我係鄰居會裝蚊網」，亦有人認為植物過於茂盛會弄巧反拙，導致室內陽光被完全遮擋。

有人貼出另一個單位情況，直言「更誇張」。
有人貼出另一個單位情況，直言「更誇張」。

驗樓師拆解 樹冠越大 根部破壞力越強

針對上述情況，明哥解釋，植物的根部與樹冠大小成正比。樹冠越大，根部必須生長得越深越長，才能吸收足夠的水分和養分支撐重量，對建築物的潛在破壞力亦隨之倍增。

明哥指，單位附設的花槽大型植物，根部極易滲入花槽底部及周邊牆壁。雖然花槽設有防水層，但一旦被強力的根部破壞，防水功能便會失效。他透露，行內經常遇到因花槽植物根部破壞防水層，導致下層單位窗戶或天花板滲水的個案 。

此外，明哥進一步分析了兩大結構性風險，首先是加速鋼筋生鏽與石屎剝落。他指，植物根部及灌溉水中的雜質，容易經由裂縫滲入結構接觸鋼筋。泥土中長期積存的水分，會急劇加速鋼筋生鏽。最令人擔憂的是，當花槽底部的鋼筋因生鏽發脹，會撐爆石屎導致剝落。這些剝落的石屎隨時有機會墜落街道，對途人構成嚴重生命危險。明哥強調「這並非理論上的風險，而是實際會發生的問題。

另一個常被忽視的風險是樹身過重壓裂花槽，「如果樹冠過大、樹身太重，其重量有機會超出花槽負荷，直接將花槽地台砸裂。」一旦結構出現裂縫，即使根部未刺穿防水層，水分亦會經由裂縫滲漏。因此，單是樹木重量本身，已足以令地台開裂導致滲水 。

資深驗樓師賴達明。
資深驗樓師賴達明。

「只鋸樹不除根」難斷尾

當發現花槽滲水或出現裂縫時，不少業主為了方便，往往只將樹冠鋸掉。明哥指出這是常見的錯誤做法，「如果只鋸樹而不除根，殘留在泥土中的樹根仍有機會繼續生長或腐爛，持續破壞防水層及結構。」要徹底解決問題，必須「連根拔起」，移除整個根部後重新鋪設防水層及修補結構，才能杜絕後患。

為了平衡綠化需求與樓宇安全，明哥提出以下3大建議：

1.使用花盆容器

住戶不應在花槽直接栽種大型植物，必須使用花盆，防止根部延伸接觸地台或牆身，保護防水層免受破壞 。

2.留意雀鳥 定期清理野生植物

雀鳥糞便常帶有種子（如榕樹），易在天台或縫隙中落地生根。這類野生植物若長期缺乏清理，同樣會破壞防水層及結構，業主需定期巡視。

3.管理處主動介入提醒

大廈管理層面方面，管理公司有責任提醒住戶，不要因栽種植物而影響大廈的防水或結構安全，避免波及其他住戶。對於已出現問題的個案，管理公司或相關機構可介入勸喻業主妥善處理，確保大廈整體安全。

生活百科｜ 家居植物 別亂種！7種常見室內植物 哪些不宜種/最宜種？附建議擺放地點

延伸閱讀：港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能

延伸閱讀：設計師拆解「地台床垃圾論」 訂造前先問3件事 加設1裝置將難用變「好用」

延伸閱讀：港男分享新居裝修掀審美大戰 一款名牌logo家品遭狠批 有人力撐「自己鍾意就得」

延伸閱讀：天花裝「北斗七星燈」走紅小紅書 淘寶最平$400有交易 專家提醒或招是非﻿ 附燈飾風水6大宜忌

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
7小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
12小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
9小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
14小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
6小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
7小時前
24歲泰女與孿生兄弟同居 三人同床家人知情「開綠燈」
24歲泰女與孿生兄弟同居 三人同床家人知情「開綠燈」
即時國際
16小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT