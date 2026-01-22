黃埔單位花槽種大棵「風水樹」街坊憂樹根隊穿牆 驗樓師指藏兩大危機「隨時冧石屎」

不少人喜歡在家中種植盆栽美化環境，甚至期望藉此招財納福。然而，綠化家居亦有學問，若處理不當恐變樓宇「炸彈」。近日有黃埔居民反映，有住戶在單位外的石屎花槽種植大型植物，其茂盛程度引發鄰里不安。有住戶擔心植物根部可能插穿花槽，影響樓宇安全。資深驗樓師賴達明（明哥）接受《星島頭條》訪問時直言，這些憂慮並非杞人憂天，住戶不應在花槽直接栽種大型植物，避免根部延伸接觸到地台或周邊牆身，破壞防水層。

相關文章：英國另一房屋殺手 竹樹「隊穿牆」 專家：傳播速度比日本虎杖更快

居民看法兩極 天然遮光 VS 結構隱憂

日前有人在社交平台群組發帖，指黃埔花園一個單位外出現「風水樹」。從相片可見 ，該單位客廳窗外的石屎花槽栽種了一棵枝葉茂密的植物，高度幾近遮擋整扇窗戶，旁邊亦放置了一排紅色小花盆。

從相片可見 ，該單位客廳窗外的石屎花槽栽種了一棵枝葉茂密的植物，高度幾近遮擋整扇窗戶。

對於該單位的綠化景象，網上評論呈現兩極化。部分人認為無傷大雅，甚至大讚「這是解決西斜問題的最佳方法」、「既美觀又環保，個花槽本身不就是這樣用的嗎？」亦有人質疑發帖人過於敏感，認為植物並未過界干擾他人，直言「阻到你咩？真係多事」。

然而，有街坊指出潛藏的危機，表示大型植物的根部極具破壞力，能鑽入石屎微細縫隙並逐漸膨脹，破壞結構層和鋼筋，同時擔心高空擲物風險，「幾個細花盆在旁邊，好危險呀，大風都吹落街。」更有人舉出過往新聞，曾有大廈外牆因種植攀藤植物負荷過重，導致牆身倒塌；

除了安全疑慮，有住戶反映植物造成實際困擾，大嘆「枯葉成日掉落我個花槽，每年都要幫佢清理，好煩！」、「如果我係鄰居會裝蚊網」，亦有人認為植物過於茂盛會弄巧反拙，導致室內陽光被完全遮擋。

有人貼出另一個單位情況，直言「更誇張」。

驗樓師拆解 樹冠越大 根部破壞力越強

針對上述情況，明哥解釋，植物的根部與樹冠大小成正比。樹冠越大，根部必須生長得越深越長，才能吸收足夠的水分和養分支撐重量，對建築物的潛在破壞力亦隨之倍增。

明哥指，單位附設的花槽大型植物，根部極易滲入花槽底部及周邊牆壁。雖然花槽設有防水層，但一旦被強力的根部破壞，防水功能便會失效。他透露，行內經常遇到因花槽植物根部破壞防水層，導致下層單位窗戶或天花板滲水的個案 。

此外，明哥進一步分析了兩大結構性風險，首先是加速鋼筋生鏽與石屎剝落。他指，植物根部及灌溉水中的雜質，容易經由裂縫滲入結構接觸鋼筋。泥土中長期積存的水分，會急劇加速鋼筋生鏽。最令人擔憂的是，當花槽底部的鋼筋因生鏽發脹，會撐爆石屎導致剝落。這些剝落的石屎隨時有機會墜落街道，對途人構成嚴重生命危險。明哥強調「這並非理論上的風險，而是實際會發生的問題。

另一個常被忽視的風險是樹身過重壓裂花槽，「如果樹冠過大、樹身太重，其重量有機會超出花槽負荷，直接將花槽地台砸裂。」一旦結構出現裂縫，即使根部未刺穿防水層，水分亦會經由裂縫滲漏。因此，單是樹木重量本身，已足以令地台開裂導致滲水 。

資深驗樓師賴達明。

「只鋸樹不除根」難斷尾

當發現花槽滲水或出現裂縫時，不少業主為了方便，往往只將樹冠鋸掉。明哥指出這是常見的錯誤做法，「如果只鋸樹而不除根，殘留在泥土中的樹根仍有機會繼續生長或腐爛，持續破壞防水層及結構。」要徹底解決問題，必須「連根拔起」，移除整個根部後重新鋪設防水層及修補結構，才能杜絕後患。

為了平衡綠化需求與樓宇安全，明哥提出以下3大建議：

1.使用花盆容器

住戶不應在花槽直接栽種大型植物，必須使用花盆，防止根部延伸接觸地台或牆身，保護防水層免受破壞 。

2.留意雀鳥 定期清理野生植物

雀鳥糞便常帶有種子（如榕樹），易在天台或縫隙中落地生根。這類野生植物若長期缺乏清理，同樣會破壞防水層及結構，業主需定期巡視。

3.管理處主動介入提醒

大廈管理層面方面，管理公司有責任提醒住戶，不要因栽種植物而影響大廈的防水或結構安全，避免波及其他住戶。對於已出現問題的個案，管理公司或相關機構可介入勸喻業主妥善處理，確保大廈整體安全。

生活百科｜ 家居植物 別亂種！7種常見室內植物 哪些不宜種/最宜種？附建議擺放地點

延伸閱讀：港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能

延伸閱讀：設計師拆解「地台床垃圾論」 訂造前先問3件事 加設1裝置將難用變「好用」

延伸閱讀：港男分享新居裝修掀審美大戰 一款名牌logo家品遭狠批 有人力撐「自己鍾意就得」

延伸閱讀：天花裝「北斗七星燈」走紅小紅書 淘寶最平$400有交易 專家提醒或招是非﻿ 附燈飾風水6大宜忌