情侶擲百萬裝修千呎「西斜戶」 融合日式與實用元素 管理陽光是一大挑戰

今次參觀的單位位於大埔帝欣苑，是一間實用面積達1,000呎的3房單位。屋主是一對90後情侶，他們斥資約100萬元，期望透過全新裝修打造簡約日式風格的溫馨家居。Page Interior Design的設計總監Kay巧妙融合日式與現代實用元素，善用弧形設計和溫暖木色調，成功將該單位化身為充滿柔和光影的舒適生活空間。另外，屋主特別喜愛西斜日落，設計團隊更從光影入手，將陽光化為室內設計的一部分，為屋主打造了一個既實用又充滿溫暖感的理想居所。

裝修前：

裝修後：

儲物量與空間輕盈感並重

踏入單位，映入眼簾的是設計團隊精心打造的屏風鞋櫃。Kay表示，「屋主特別喜歡向西單位的日落美感，但同時希望進門時陽光不會太刺眼，因此我們設計了這個融入圓形元素的特色玄關。」

玄關左側的弧形特色牆上設有滲光燈帶，不僅是放置鑰匙和雜物的實用空間，更兼具藝術裝飾功能。精緻櫃桶隱藏在玄關周圍，而長虹玻璃配合精緻吊燈，營造出溫馨的氣氛。鞋櫃底部特意抬高並加入滲燈設計，既讓整體造型更加輕盈，也為鞋子提供了隱蔽的存放空間。

客廳採用簡潔大方的設計，木色、白色與灰色的配搭營造出溫暖而耐看的格調。電視牆沒有過多裝飾，保持簡約風格，但細節處卻不馬虎。Kay提到，「現代家居越來越注重收納與輕盈感的平衡，所以餐邊櫃既能容納咖啡機、掃地機器人等電器，又採用了凌空設計，讓整體空間更顯通透。」

另一方面，走廊設為弧形拱門，可與單位其他弧形元素相呼應，統一全屋整體設計風格。

主人浴室門藏於衣櫃中

主人房亦保持了日式簡約風格，在細節上更展現精緻感。大型衣櫃嵌入牆身，與主人浴室門巧妙結合，浴室門則設為隱形門，融入在衣櫃牆中。走進書房，Kay介紹指，這對年輕情侶需要一個專門的空間用於居家工作，因此沒有將該房間設計為有床的客房，而是設計成書房，書桌特意放在窗前，充分利用自然光。

第三間房則完全保持空置，只做了基本的天花、牆壁和地板處理。Kay解釋，該房間用作小動物暫託空間，屋主經常幫朋友照顧寵物，所以需要一個專門的空間。而該房設計保持了極大的靈活性，未來可以根據生活需求轉變用途。

挑選窗簾控制陽光滲入

作為西斜單位，如何管理充足的陽光是一大挑戰，Kay建議，對於喜愛日落的屋主，可使用百葉簾或蜂巢簾，因為這些窗簾可以調節角度，控制陽光滲入程度，創造柔和的光影效果。她補充，窗簾的選擇需要配合整體設計風格，「百葉簾或蜂巢簾有很多橫線條，所以需要確保它們與室內其他線條和諧搭配，避免視覺上的混亂。」

設計師：日式木系風更耐用

日式木系簡約風格在近年家居裝修中十分常見，Kay則表示，因為這種風格十分耐看，能帶來溫暖的居家感，更不易顯髒或刮花，即使10多年後依然新淨漂亮，就像一些經典酒店的設計一樣。她還指，相比過去流行的大量使用玻璃、鏡子和金屬元素的設計，現在的趨勢則更注重自然材質和溫暖感。

圖片由Page Interior Design提供

