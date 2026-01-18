葵涌舊樓變孟菲斯國度 78萬玩轉幾何美學 大膽撞色營造視覺張力

今次參觀的單位位於葵涌，實用面積465方呎。屋主為一對年輕夫婦，他們斥資78萬元，期望透過全新的裝修突破傳統家居框架，為這個已有逾30年樓齡的居所注入豐富色彩與幾何生命力。Deco Farmer Studio設計師Heiman巧妙融合了Memphis（孟菲斯） 的俏皮叛逆與Art Deco（裝飾藝術） 的優雅線條，成功將這個舊樓單位改頭換面，化身為充滿藝術氣息的生活空間，為屋主打造了一個極具視覺張力的色彩國度。

裝修前：

裝修後：

黃、紫、綠的三重奏

踏入單位，宛如置身於Andy Warhol筆下的普普藝術世界，色彩運用極具膽識。Heiman精選黃、紫、綠三色作為空間主調，賦予每個區域獨特的「色彩身份」。他指出，玄關位置大膽採用明亮鮮黃色，搭配特別訂製的L形格紋玻璃屏風，甫進門便為整個空間定下了活潑明快的基調。

客廳區域則畫風一轉，以神祕優雅的紫色牆面為主體，大膽撞色綠色皮質沙發，營造出既鮮明對立卻又奇妙和諧的視覺衝擊。餐廳區回歸暖意，亮黃色牆面映襯著玻璃圓桌與木質儲物櫃，勾勒出溫暖而現代的用餐氛圍。走廊與過渡空間則染上清新的薄荷綠，與深色門框形成俐落對比，在變化中保持了整體視覺的連貫性。Heiman強調，正是透過這些顏色的深淺對比與層次變化，讓繁多的元素聚首一堂，卻依然維持著視覺上的高度協調。

值得一提的是，設計師特意保留了屋主珍藏的幾件舊傢俬，包括鞋櫃、電視地櫃及床頭茶几。Heiman指出，這些舊物經過精心的色彩配對後，與新設計天衣無縫地融合，彷彿是為新居量身訂造的單品。特別是舊鞋櫃，設計師刻意選用相近色系的啡色油漆粉飾牆面，讓舊物搖身一變，成為如藝術陳設般的展示品。

復古花磚牆營造光影遊戲

全屋最吸睛的設計亮點，非那道獨特的綠色鏤空陶瓷花磚牆莫屬。這道牆身從地面延伸至天花，成為單位的絕對視覺焦點。它不僅在功能上巧妙區隔了客廳、走廊與飯廳這三個緊密相連的區域，其立體的幾何鏤空結構更引入了自然光線的流動，投射出充滿趣味的光影變幻，極大地提升了空間的藝術氛圍與層次深度。

寢區延續幾何美學靜謐

主人房延續了整體的Memphis風格語言。牆面選用清新的薄荷綠，營造出舒適放鬆的休憩氛圍。木質百葉窗簾為室內增添了一抹溫潤質感，與綠色牆面形成自然和諧的呼應；其暖木色調更與天花板的木質吊扇相映成趣，帶出一絲復古韻味。床頭設計亦別出心裁，淺色軟包床頭板飾以幾何菱格紋路，與廳區的幾何元素遙相呼應，貫徹了設計語言的統一性。深藍色的寢具與薄荷綠牆面形成冷色調的層次對比，進一步加深了空間的視覺質感。

燈飾展現藝術佈局

Heiman深知燈光是營造氛圍的靈魂，因此在燈飾的搭配上極盡巧思。單位內混搭了多款特色燈具，包括橙色半透明吊燈、綠色復古玻璃吊燈以及簡約線條吊燈。這些形態各異、材質不同的燈飾，依據各區域的功能與佈局，錯落有致地懸掛於不同高度。Heiman表示，這些燈具不僅提供實用的照明功能，更在空間中投下獨特的剪影，強化了整體的藝術感，完美點綴了 Memphis風格的獨特個性。

圖片由Deco Farmer Studio提供

