設計師拆解「地台床垃圾論」 訂造前先問3件事 加設1裝置將難用變「好用」

不少人都希望家居具備充足的儲物空間，地台床亦因此在香港相當普遍。然而，這件被喻為「港式世紀發明」的傢具近日卻引發激烈討論。有用家在社交平台大吐苦水，狠批地台床是「人生買過最後悔、最垃圾的傢俬」，更列出親身體驗的「四宗罪」，勸喻準買家三思。​對此，資深室內設計師接受《星島頭條》訪問時表示，購入或訂造地台床之前，用家應先評估雜物量及體力，最重要是使用習慣，反思這種儲物模式是否切合需要，以免不能善用地台的優點。

相關文章：「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊

力數地台床4大缺點 收納變負擔

「地台床」即是以地台升高的方法，以收納櫃從地面架高形成床架，再於上方擺放床褥。鑑於近年香港新樓盤大多樓底較高，升高地台既不影響視野，又能增加儲物空間，因此十分受歡迎。

不過，有用家發出帖文並附上圖片，列出地台床4大缺點，更直言當初想法太天真。首先是取物如搬山。她指， 一張床褥動輒10公斤，取物極其困難，除非是十分急於取用物品，否則根本不想抬起，結果導致自己完全忘記地台下收納了甚麼。

其次是設計不友善， 由於抬起床褥不便，即使有雜物也不會即時收納，令儲物功能形同虛設，「每次放東西進去都有巨大的心理壓力。」

該住戶又發現經不起搬屋考驗，重組後結構脆弱，睡覺時甚至會聽到吱吱聲。最終令她無法忍受的是試圖抬起時「閃親腰」，因此決定「含淚警世」。

Deco Farmer Studio設計師Heiman表示，地台床的出現是為解決儲物需求。

用家意見兩極 「如雜物無底洞」

帖文迅即引不少地台床用家共鳴，有人對其實用性深感懷疑，「地台床推廣了這麼多年，真心想問清潔時一格格擦拭不累嗎？萬一有蟑螂或蟲子躲進去，簡直是噩夢。」；有人更形容為「無底洞」，認為放進去的東西這輩子都不會再拿出來，已計劃拆掉，回歸傳統床架，既能增加樓底高度，傢俬擺放也更靈活；亦有人精警總結「地台床真係『睇落好用，用過想喊』嘅經典。」

不過亦有用家為地台床平反，稱多次搬屋仍沿用地台床，「唔覺有咩問題」。有意見指出，地台床本就適合存放換季衣物、行李箱、甚至聖誕樹等非日常用品，「一年先開一兩次」反而更合邏輯；只要做好分類與管理，收納與取用未必如想像中困難。​

設計師：應據用家自身需求設計

Deco Farmer Studio設計師Heiman表示，地台床的出現是為解決儲物需求。對於有小孩或雜物極多的家庭而言，若無法細屋換大屋，地台床是增加儲物空間的方式，「這是一場取捨與妥協，而非純粹的裝潢選擇。」

他進一步指出，坊間不少「難用」個案，關鍵在於沒有從用家自身需求出發。部分業主直接找傳統裝修師傅施工，未必清楚地台與連接用樓梯需符合人體工學的重要性，「設計樓梯時，師傅好多時按慣例一律做300毫米高，令上落床及取物變得吃力。」

Heiman強調，訂造地台床前必須先釐清用家體能與使用習慣，並綜合樓底高度、住戶身高等因素，再商討最合適的地台高度，以免因地台過高而造成壓迫感與不便。為兼顧安全與舒適，他建議樓梯級高度宜介乎185毫米至225毫米，深度則約 180毫米至250毫米，讓上落更貼近人體步幅。

針對儲物取物困難，Heiman建議加入有油壓裝置的支撐杆於床板內，便可輕鬆抬起；另一方面，油壓裝置能減緩床板下降速度，避免有重量的床板跌落發生意外。

至於地台床上會有不同大小的門板，而門板與門板之間一定存在間隙，容易藏污納垢，他坦言該部分屬「物理限制」，原因在於常用木板原材料有固定標準尺寸（2440 毫米乘 1220 毫米），除非地台面積小於該尺寸，否則必然需要拼接而產生縫隙，並非單純設計失誤。

相關文章：港男分享新居裝修掀審美大戰 一款名牌logo家品遭狠批 有人力撐「自己鍾意就得」

相關文章：天花裝「北斗七星燈」走紅小紅書 淘寶最平$400有交易 專家提醒或招是非﻿ 附燈飾風水6大宜忌

相關文章：6大低成本招數增家居品味 最平不需百元 揀選吊燈有妙法

相關文章：港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能

相關文章：兩房巧變三房 僅花$6000 即睇7步改造 私人空間與儲物量兼備

相關文章：30元DIY改造「懷舊」洗手間門款 即睇6步變身長虹玻璃門示範 慳錢易上手