6大低成本招數增家居品味 最平不需百元 揀選吊燈有妙法

家居裝修
更新時間：06:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-15 HKT

香港寸金尺土，要擁有一個既舒適又有品味的家，已是許多人的夢想，但其實打造品味家居並不一定需要投入巨大成本。根據「好師傅」裝修設計平台分享，透過照明系統、牆身掛飾以至簡單擺設綠色植物或花朵，都有助提升格調；另有裝修改造博主在社交平台分享，通過掛設適合的窗簾或地毯，亦能令家居設計遠離老土，讓屋企變得高級又溫馨。以下為6大低成本提升家居格調的方法：

1. 增設照明系統 燈槽最受捧

「好師傅」平台指出，一個單位必定有照明系統，燈槽是較受歡迎選擇，如果不想太單調，又想增加氛圍感，且有足夠空間，可考慮加裝天花吊燈。如果是在客飯廳，天花吊燈最好選用黃燈，每天工作忙碌回到家中，較柔和的黃燈會令人情緒得以放鬆。但如果家中樓底空間不夠高，就不宜選用太累贅、太長吊燈，因會影響空間感。此外，擺設落地及座枱燈則有助補充光源，如果能夠放在梳化旁邊，亦可增添格調。

另有資訊分享，建議住戶將室內光源設計得豐富且有層次，同一空間中可搭配不同角度光源，例如天花板設置主燈，但同時擺放落地燈及座枱燈，即使在辦公區域，亦可為電腦屏幕增加一圈燈帶，營造更沉浸氛圍感。記者在網購平台上亦發現，一盞中古風落地燈售價只需50至200元左右，床頭燈價錢亦相若。

2. 牆面太單調 可掛畫作相片

如果嫌家中牆面太單調，可以掛起掛飾，最常見會是掛鐘、鏡、畫框及相架，其中畫作可增添藝術感，相片就可以為家居增添人氣，而鏡因為有反射的效果，可增加空間感。如果想營造氣派質感，則可選用黑色、有花紋及大一點的框款，但若想塑造溫馨的感覺，用木框就更適合。

另外，單位不同功能區的牆身亦可佈置物件，除以上裝飾品外，更可掛設毛氈板、洞洞板等有收納功能的掛件。以上普通裝飾通常十幾至幾百元也可獲得，而毛氈板透過網購訂製材料，僅200元也可DIY上牆。

3. 增添生氣 植物花朵不可少

香港有「石屎森林」之稱，很多時候窗外都是樓望樓。「好師傅」表示，如果想讓家中增添生氣，植物及花朵必定不可少，例如在窗邊放置一盆大葉片的綠色植物，例如黑金剛橡膠樹、孟加拉榕、鴨腳木等，不僅打理方便，視覺效果亦不錯。如果單位面積不大，就可以考慮放置多肉植物，方便日常打理。

不同品種的綠植價格不一，根據本地綠植網購平台顯示，一個盆栽大約在400元左右；但若該植物品種較少見，可達1,000元以上。

4. 羅馬簾選擇多 較具設計感

有家居裝修博主在社交平台分享，選對窗簾能讓房間設計品味提升等級，因窗簾佔家居較大區域，並可決定單位整體的顏色基調。

另有博主建議，可使用羅馬簾，該窗簾類型不同於普通捲簾，不是簡單捲起，而是層層疊收，甚至有折疊款、扇形款等多種造型，特別適合喜歡設計感的家庭。在網購平台上，羅馬簾售價約為80至260元，甚至有電動款式可供選擇。

5. 地毯容易挪位 有解決方法

地毯不僅能劃分屋企區域，更能輔助空間的主色調，若房間主色為咖啡色，則地毯可選用墨綠色，打造中古風格。還有不少博主分享網購地毯的省錢妙招，若貪圖網購便宜，則很容易買到輕薄、易挪位的地毯，解決方法則是在這些輕薄地毯下鋪設一層簡易拼接的泡沫爬行墊，大約幾十元，即可解決地毯移動的問題。

根據網購平台售價，泡沫爬行墊僅約30元即可買到15塊，而地毯售價則約30至600元不等。

6. 擺設香薰潮玩 助增添情調

戶主可考慮擺放蠟燭或香薰，以增添情調。另外，現時越來越多人鐘情於潮玩手辦，適當擺放亦不失為家中一道風景，甚至有住戶會將單車掛放在牆上展示，亦有住戶會擺設唱片黑膠及留聲機等。

