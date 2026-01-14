250萬改造長洲1800呎大屋 上下打通變曼哈頓風複式豪宅 藝術旋轉樓梯成亮點

是次介紹的單位位於長洲桂濤花園，屬罕有的上下兩層打通的4房複式大宅，實用面積約1,800平方呎。屋主一家三口原居於港島，隨著年歲增長，愈發嚮往離島的寧靜生活，遂決定遷入長洲享受退休歲月。為了提升居住品質，屋主斥資250萬元進行全屋大改造。Viz Design設計師Kevin巧妙運用空間規劃，為這個家庭打造了一個融合曼哈頓（Manhattan）摩登風格與現代創意元素的休閒居所。

旋轉樓梯成視覺焦點 「鋼琴鍵」設計貫穿全屋

單位最大亮點在於連接上下層的旋轉樓梯。據Kevin介紹，屋主購入上下兩層單位後，希望打通成複式豪宅。針對連接方式，Kevin摒棄了佔用空間且較為刻板的傳統長方形剪刀梯，改以「創意連貫」為主題，打造了一座極具雕塑感的金屬旋轉樓梯。

該樓梯以一條黑色圓柱為軸心，放射出多枝鐵製欄杆貫穿兩層，既保留了空間的通透感，亦增添了現代氣息。Kevin解釋其設計靈感，「為了呼應屋主在二樓放置鋼琴的需求，我特意將樓梯欄杆設計得猶如鋼琴鍵一般；當從上層俯瞰時，整體線條宛如一個躍動的音符。」此外，樓梯扶手特別選用可無縫接駁的仿石材料Corian（可麗耐），觸感溫潤且線條流暢，大大提升了整體的精緻度。

客廳設壁爐 窗台變身觀景閱讀角

旋轉樓梯前方為客廳區域，以一座壁爐為視覺中心，上方嵌有電視，營造出溫馨的大宅氛圍。Kevin補充道，「壁爐主要作裝飾用途，運作時熱度不高，不會影響上方電器，卻能點亮空間暖意。」

客廳兩側的窗台亦被充分利用，設計師將其轉化為多功能區域：一側兼作電視櫃及通往露台的台階，方便屋主隨時步出露台欣賞翠綠山景；另一側則考慮到屋主熱愛閱讀及收藏旅行紀念品的習慣，打造了鋪設軟墊的閱讀角，既提供了愜意的休閒空間，亦解決了儲物需求。

針對單位內原本較為明顯的橫樑，設計師並未刻意遮掩，反而「順水推舟」，訂製特色壁燈安裝於樑上。在燈光渲染下，原本突兀的結構瞬間轉化為具工業風的視覺焦點。

Corian物料造餐桌 廚房選材兼顧美學與實用

餐廳區域同樣精彩，焦點落在一張特製的斜T字形餐桌上。該桌全數採用Corian材料製成，Kevin透露，「這種材料價格介乎普通與高檔雲石之間，單是這張桌子便耗資兩萬多元，是一件獨一無二的藝術品。」餐桌旁配搭了線條俐落的Z字型餐椅，與餐桌的幾何造型互相呼應，凸顯屋主的不凡品味。

廚房方面，設計師選用玻璃趟門，既保留了開放式廚房的通透感與採光，又能在烹飪時有效阻隔油煙。內部設計採用金屬質感飾面，Kevin解釋，「金屬面不僅易於打理，更能反射窗外光線，為空間注入一抹未來科技感。」

值得一提的是，考慮到長洲環境相對潮濕，廚房外牆面特意選用了馬毛牆紙。Kevin指出，馬毛牆紙不僅質感獨特，且物理性能穩定，不易受熱脹冷縮影響，比傳統牆紙更耐用實用。

主人房隱藏「房中房」 天台化身中式茶園

沿旋轉樓梯拾級而上，二樓分佈著主人房與兒子房。主人房的設計細膩地照顧了夫婦二人的生活作息。考慮到男主人偶爾需在深夜進行視像會議，為免打擾女主人休息，設計師在房內巧妙隱藏了一間獨立書房。該書房採「房中房」設計，平時隱藏於門後，內牆選用具吸音功能的凹凸牆布，確保極佳的隔音效果，實現「互不打擾」的貼心佈局。

除了室內空間，天台亦是此宅的一大特色。Kevin在此區域注入了中式雅緻元素，設有玻璃天幕及中式品茗吧枱。閒暇時，屋主可在此一邊品茶，一邊欣賞長洲的月色與星空，意境十足。同時，天台四周圍建了防水儲物櫃，美觀之餘亦大大增加了收納空間，將實用性與觀賞性完美結合。

圖片由Viz Design提供

相關文章：39萬改造九龍灣428呎新盤 工業風融合精品酒店氛圍 善用走廊空間 巧藏儲物智慧

相關文章：80後夫婦79萬改造色彩家居 單車展示區吸睛 客廳暗藏飛鏢靶

相關文章：70萬打造大埔千呎豪宅新居 母子空間各具風格 一個設計巧妙化解「五門歸心」

相關文章：150萬翻新何文田60年舊樓單位 復古格調藏巧思 一個改動解決五口之家爭廁所難題

相關文章：潮玩夫婦60萬打造小天地 大量LED燈帶凸顯收藏品 配合日式木器更通透

相關文章：70萬翻新九龍塘近半世紀舊樓 648呎三房改兩房 擴大客飯廳 滿足音響發燒友情侶

相關文章：滲水舊樓變日式田園風新居 重點解決採光問題 設計師：業主美學要求高

相關文章：回流夫婦85萬重塑畢架山大宅 鍾愛黑白對比元素 書房加設一物增親子互動

相關文章：退休夫婦88萬翻新美孚新邨 稱「人生最後一次裝修」築安心養老宅 一個設計方便輪椅暢行

相關文章：68萬改造400呎蝸居變寵物樂園 巧分4區毛孩暢玩不打擾 起居室特設貓咪通道

相關文章：居屋變身動漫迷Dream House 潮玩如藝術品展示 增隱形空間收納近千款模型

相關文章：北角40年舊樓90萬翻新 打造小朋友遊樂區 設繩網及滑竿滿足攀爬喜好

相關文章：$95萬翻新天后四口之家 750呎兩房變三房滿足女兒 一類藝術工藝最燒錢

相關文章：新婚夫妻68萬 改造600呎安樂窩 工業風遇上胡桃木 巧妙燈裝橫樑增空間感

相關文章：回流夫婦75萬改造美孚新邨 假天花錯覺改善樓底矮 礙眼結構牆變藝術區

相關文章：退休夫婦24萬輕裝修白石角新居 神主牌位設計簡約融入玄關 書房特設地台擴充收納量

相關文章：惜書之人75萬空間大改造 走廊牆暗藏書櫃 特色趟門為女兒改用磁石板

相關文章：舊居55萬大翻新 梗廚改半開放式 玻璃屏風具通透感 電視櫃化身貓跳台