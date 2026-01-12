租客遭代理上門現安全隱患 交樓首日宜即換鎖防「白撞」 最快5分鐘完成

一名租客日前在社交平台發文，指所住單位突然遭地產代理帶客人上門「睇樓」，更用原本應已歸還業主的單位鎖匙開門，對此大為憤怒。今次事件引發熱議，除了代理操守遭質疑外，亦有不少人直言「租樓第一時間換鎖是常識」。事實上，舊租客、地產代理甚至裝修工人都可能曾持有單位鎖匙，存在極大安全隱患，建議除非業主交樓時當面換全新鎖，否則租客在入住單位前應自行換鎖。

女租客：獲致歉及退還佣金

該名女租客向《星島頭條》表示，美聯物業昨日（11日）已有代表與其接觸，除了致歉外，亦已退還相關佣金。她表示，自己於去年12月20日已搬入單位，被問到為何入伙後仍未換鎖，她表示「只是未安排，本身都打算1月換」。

值得留意的是，雖然不少人以為換鎖要整組大門鎖更換，但一般情況下，只需更換「鎖膽」即可，而且工序簡單，費用亦遠低於更換整組門鎖。現時網上更有換鎖膽教學影片，包括如何拆門鎖、量度門鎖尺寸、買門鎖注意事項及安裝門鎖過程，稱5分鐘即可換完，屬既經濟又安全的做法。

租客有權拒絕任何人進入

根據《業主與租客（綜合）條例》，租客享有「獨有佔用權」，有權拒絕任何人（包括業主）進入。即使租約有列明「不准改動物業設施」，但換鎖通常被視為行使佔用權的合理保安措施。

換鎖前禮貌知會可免爭拗

租客只需保留原裝舊鎖膽，在退租交吉時，將鎖膽換回原狀，即符合「還原單位」的要求，業主亦無實質損失。為免爭拗，租客在換鎖前可禮貌知會業主，表明為了保安理由更換鎖膽，並承諾退租時會還原，一般通情達理的業主都不會反對。

對於租客而言，尋找合適租盤時會考慮租金、地點、設施、交通和環境等因素，但其實還有不少程序及細節位需要注意。

回顧事件經過，事發時事主正在睡覺，朦朧間聽到門匙聲，以為是未婚夫回家，隨後再傳來門鐘聲，令她感到奇怪，遂起床查看，赫然聽見大門被打開後又關閉的聲響。經了解後，始發現是美聯地產經紀帶客睇樓，事主隨即要求合理解釋及賠償。

該單位業主其後亦發文，炮轟涉事地產代理違反行業操守，直指他曾委託兩家代理出租單位，並在成功出租單位後，已向兩家代理收回單位鎖匙，質疑事件中地產代理未有按程序銷毀所有鎖匙，要求作出交代。

美聯：高度重視事件

美聯發言人回覆稱，高度重視是次事件，已主動聯絡事主了解情況，並即時作出適切處理。發言人又指，公司就視察物業有既定的程序及指引，絕不容許任何違反法規的行為，如發現員工有違規情況，會嚴肅處理並作出相應懲處。

地監局：事主可向局方投訴

地監局則表示，需進一步了解事件，有關事主可向局方作出投訴，如有需要，局方會聯絡有關地產代理公司作出跟進。

根據《地產代理常規 （ 一般責任及香港住宅物業）規例 》的規定，持牌人在未經住宅物業的賣方或業主事先同意的情況下，不得安排任何人視察和查看該物業。另外，根據該規例，持牌地產代理須設立妥善的程序或制度以監督和管理其地產代理工作的業務，以確保其僱員或其轄下的人遵守《地產代理條例》的條文 。

在考慮地產代理公司有否遵從該規定，監管局會檢視該持牌地產代理是否設有有效的制度 ，以妥善保管及處理物業的鎖匙；是否有向員工發出有關妥善處理/使用鎖匙的指引；是否有設置監察系統等，以確保員工遵從有關規定。

