39萬改造九龍灣428呎新盤 工業風融合精品酒店氛圍 善用走廊空間 巧藏儲物智慧

今次參觀的單位位於九龍灣，實用面積428方呎。屋主為一對80後夫婦，雖然購入的是新盤，但入伙後發現原裝間隔與空間規劃未能滿足需要，不僅收納空間不足，實用性亦欠奉。兩人決定斥資39萬元進行全屋大改造。Deco Farmer Studio設計師Heiman針對戶主需求，大膽將原本的兩房格局打通成一房，並運用獨特物料，為這對夫婦打造了一個充滿質感、融合工業風與精品酒店氛圍的型格家居。

增設多功能吧枱

Heiman以「Iconic」為設計主題，透過傢俬佈局與空間重組，增加單位實用性與美感。單位原裝採用開放式廚房設計，但日常備餐位置略顯不足，所以在廚房與客廳之間加設了一組高身吧枱，不僅大幅增加了煮食備餐的空間，平日亦可作為餐桌或居家辦公的工作區，實現一物多用。吧枱下方更暗藏儲物櫃，並選用立體磚砌成實牆支撐，既解決收納需求，亦增添了視覺上的層次感。

特色藝術牆身 單車展示變型格焦點

客廳焦點落在一整幅充滿質感的藝術漆牆上，牆身帶有獨特的生鏽紋理，營造出濃厚的工業氣息。考慮到男戶主熱愛騎單車，Heiman巧妙地將這面特色牆設計為單車展示區，既解決了單車體積大難收納的問題，更將心頭好化為家中的藝術裝置。與之呼應的是靠牆儲物櫃，櫃面採用仿金屬膠板，觸感光滑卻擁有金屬冷冽的視覺效果，令整體空間設計一氣呵成。

走廊增設凍櫃 盡用每一吋空間

新樓原裝雪櫃容量一般較小，Heiman笑言原裝雪櫃只有一個小冰格，「連一塊牛扒都放不下」。為滿足戶主的生活需求，他利用走廊空間，嵌入了一個冰櫃，上方空間則用來陳列威士忌或作日常擺設。走廊末端更增設了玻璃展示櫃，專門放置戶主收藏的手辦模型，將原本單調的通道變成了展示長廊。

客廳棄主燈 營造慵懶Lounge風

客廳棄用傳統主燈，改用風扇燈配合滲光燈槽，光線柔和而不刺眼，營造出愜意放鬆的氛圍。Heiman更特意挑選了一張矮身梳化，讓戶主在客廳休息時，能有一種在精品酒店 Lounge休息的慵懶感。梳化下方則設置了地台儲物櫃，在不影響空間感的前提下，進一步增加了收納量。

兩房改一房 空間更寬敞

原本單位為兩房間隔，Heiman直接將其打通改為一房，令主人房顯得更寬敞舒適。除了利用地台清晰劃分衣帽間與睡眠區，更巧妙地將地台高度升高至與窗台平齊，將窗台納入室內空間，營造出落地大玻璃的開揚視覺效果。

床頭牆身採用了帶有霧化效果的特色膠板，與客廳的單車牆遙相呼應。為提升居住體驗，牆面和天花板均採用了意大利絨面及水泥感特色漆，質感細膩；房內更安裝了投影機，讓戶主躺在床上便能享受影院級的視聽娛樂，完美復刻精品酒店的高級氛圍。

圖片由Deco Farmer Studio提供

