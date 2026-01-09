80後夫婦79萬改造色彩家居 單車展示區吸睛 客廳暗藏飛鏢靶

今次參觀位於荃灣海濱花園一個實用面積579方呎單位，屋主為一對80後夫婦，二人斥資79萬元裝修，希望將空間徹底改造，以容納他們豐富的生活興趣和個人物品。Deco Farmer Studio的設計師Heiman透過巧妙的空間規劃和大膽的色彩運用，將原本平凡的3房單位轉變成富有生活趣味的創意空間，為他們打造了一個充滿色彩和個性的時尚家居。

玄關設計專屬單車區

走進單位，各種鮮亮的顏色及幾何圖案充斥眼簾，每個角落都充滿驚喜，讓人感覺玩味十足。Heiman了解屋主熱愛騎單車，並有兩部心愛的單車，但過去一直被迫隨意擺放，佔用大量空間且欠缺整理。於是，他在玄關位置利用玻璃間隔，設計出一個專屬區域，讓單車可以掛起來展示，既美觀又實用。他表示，「屋主回家後可以把單車放好、清潔乾淨，再進入室內空間，保持家居整潔」。

另外，玄關牆面還鋪設擁有黃、白、黑等幾何圖形的瓷磚，更設有黑紅色相襯的U型櫃，增加儲物空間之餘，還能形成視角衝擊。

經過玄關後便步入客廳，客廳主要採用了大地色調，為較細膩的色彩，相比其他區域更為柔和，但Heiman仍保留了色彩點綴，讓整體設計保持一致性。特別的是，在客廳牆內還藏有一面飛鏢靶，需要時則拉出，令普通的飯廳搖身一變成為娛樂空間，不僅可與彩色主題相呼應，亦充分體現屋主的個性和生活品味。

3房變2房 劃分夫婦獨立區

Heiman透露，單位原本的3房間隔並不適合屋主夫婦的生活方式，雖然兩人無計劃生育，但有眾多興趣愛好需要空間收納，包括單車、鋼琴、結他和各類收藏品等。因此，他大膽將3房改為2房，其中兩間房間打通成多功能空間，劃分為夫婦二人各自的獨立區域。

他解釋，男士區域可放置鋼琴、電腦、手辦模型及結他，女士區域則配置衣櫃集中存放衣物和化妝品。打通的空間以獨特的紅色中空纖維板間隔牆分隔，既保持了視覺上的通透感，又能清晰界定各自的領域。女士區域的衣櫃面板用黑白線條點綴，對應全屋的玩味風格。

房門顏色不一 玩味十足

若站在單位走廊的位置，屋主可發覺自己身處於一個色彩迷宮中，據Heiman介紹，不同房門都選用了不同的顏色，藍色房門是多功能空間，黃色房門為主人房，紅色房門則為廁所。他解釋，這種顏色運用不但美觀，更具有功能性，可以幫助區分空間用途。

本次整個翻新工程總費用約79萬元，訂製傢俬佔了相當大的比例，因為許多儲物和展示設計都需要專門訂製以配合屋主特殊需求。Heiman表示，「在設計過程中，我不會直接問客人喜歡甚麼風格，而是深入了解他們的生活方式和需求。」就像這對夫婦，發現他們有各種興趣，於是建議用顏色來連結這些元素，創造出一個既實用又有趣的空間。

圖片由Deco Farmer Studio提供

