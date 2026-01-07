港漂10萬元翻新40年舊樓 低成本打造胡桃木系風格 312呎單位變兩房

上車置業花費大量金錢，裝修最好「能省則省」。近日一名港漂在社交平台上分享，自己僅花約10萬元就將破舊的二手樓改裝成復古胡桃木系風格的溫馨家居，《星島頭條》就此向其了解低成本裝修秘訣，她指單位主要間隔沒改變，只用簡易材料如木紋貼紙、SPC石塑地板等，即可高效改造單位外觀，令其煥然一新。此外，她找了深圳公司訂造全屋傢俬，成本比香港平一半。

去年5月正式上車做業主

港漂張小姐（化名）在置業前一直租樓居住，更已輾轉換過7個居所，直到去年5月，她認為香港樓價見底，是入市良機，於是決定「轉租為買」，以318萬元購入鄰近太子站的頂層連天台單位，實用面積312方呎。她當時強調，雖然大廈有40年樓齡，但勝在樓價低於400萬元，即只須繳納100元印花稅。

花1個月裝修 預算10萬元

順利上車後，張小姐開始計劃裝修事宜，並在小紅書上發文分享裝修經驗。她指出，自己預算為10萬元，經過一個月裝修改造，終於將這個80年代的小家打造成喜歡又適合自己的樣子。從其分享圖片可見，該二手單位原本裝修簡易，櫃體風格較老舊，且儲物空間不足。不過，經過她精心改造後，單位搖身一變，成為一間充滿溫馨胡桃木風格的家居。

即睇改造前後對比圖：

深圳訂做傢俬 料較港平一半

張小姐透露，考慮到預算有限，決定在深圳訂做全屋傢俬，連運費及安裝一共花費5萬元；若找香港公司訂造，估計至少要10萬元。同時，根據其分享的改造前後的對比圖可見，客廳靠牆位置增加了一組內嵌白色高身櫃，櫃體中間設有凹位，可放置日常常用物件，該櫃右邊更安裝了一組透明展示櫃，可放置潮玩公仔等，櫃內亦有燈管照射作襯托，增加美觀性。

除此之外，張小姐亦利用訂做的衣櫃，將原本的一間房分隔成兩間。靠客廳的衣櫃側邊也設計成儲物櫃，上層擺放書本，中間擺放綠植，下邊則設有櫃門掩蓋雜物。她表示，多間出的睡房會用作客房，若有親戚朋友上門可有位置落腳。不過客房面積不大，床不用時可折疊收入牆中，需要用時才拉下。

單用木紋紙 已成功改造廚房

去到廚房，從對比圖中可見變化較大，廚房從原本黑色沉悶的風格，轉變成融入了「美拉德」色系的胡桃木風格。據張小姐透露，廚房其實並沒有拆改，只是利用木紋紙貼櫃面、枱面等，已將廚房從死氣沉沉變成極具個人味道的胡桃木系風格。

另外，全屋地板亦重新鋪設，她選擇使用SPC石塑地板，由師傅採用人字鋪法鋪設，材料加施工費用一共6,000多元。

總花費10.7萬元 輕微超支

她在帖文中亦大方分享了自己的裝修費用清單，希望能為低預算的業主作一些參考。她表示，全屋訂做傢俬費5萬元，水電馬桶連安裝費為1萬元，SPC石塑地板連安裝為6,000元，大門廁所門更換為7,000元，網購嵌入式雪櫃為3,700元，梳化及床墊共花費2.6萬元，網購家品裝飾共5,000元，即總共大約10.7萬元，比預算超支7,000元。

帖文中大方分享自己的裝修費用清單。

談及節省成本的方法，她又提到，除了多對比供應商的價格、參加家具展了解價格行情、去五金石材門店比較之外，還應該盡量保留二手樓的原有間隔，減少大型的改動，才能有效節省成本。

