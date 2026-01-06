2026裝修攻略 施工季節全解構 選對月份可慳錢兼慢工出細貨丨唐耀賢

踏入2026年，不少業主已摩拳擦掌準備為家居改頭換面。許多人認為裝修只關乎材料與工藝，其實選對時間開工同樣關鍵。香港位處亞熱帶，四季氣候分明，不同月份不單影響溫度與濕度，更牽涉到裝修師傅與物流公司的檔期、傳統長假期，以至物料供應和運輸時間。懂得按月份特性規劃工程，不單能令裝修更順利，亦能保障施工質量，以下為大家拆解全年「裝修時間表」！

1月至2月：鎖定「笮年單」

農曆新年往往是家庭裝修的分水嶺。踏入1月，不少業主會選擇在這個時段與裝修公司簽訂「笮年單」，以便在過年後能時啟動工程。這類訂單旨在年前落實設計圖及合約，鎖定施工檔期，待農曆新年假期後（通常於初八至初十「開爐」）立即動工。而為了鎖定生意，裝修公司往往會推出較具吸引力的優惠，因此若打算在1月或2月裝修，絕對是一個極佳的議價時機。

3月至4月：慢工出細貨 應對「回南天」

每年3月至4月，香港會迎來「回南天」現象，溫暖潮濕的空氣遇上冷表面，室內易有水汽凝結。這段時期，油漆及泥水鋪設等工序的乾燥速度較慢，可能令施工期稍為延長，一般需要多預留10至14天。

然而，由於這並非趕工旺季，裝修公司的檔期相對鬆動，團隊能投放更多時間處理精細工序。若單位涉及較多複雜設計細節，且沒有急切入住需求，這段時間反而能讓師傅「慢工出細貨」，亦有更多承辦方可供選擇。

5月至9月：施工黃金期 趕工首選

5月至9月是傳統的裝修黃金期，雖然氣溫較高及有雨水，但因為日照亦長，對油漆揮發、防水層乾燥及木工製作均有利。作為裝修旺季，工人的工作節奏明快，完工週期可能比其他月份更短。

更重要的是，這五個月內只有4天公眾假期，物料供應鏈運作順暢，不像年底般易受長假期阻延，唯一變數是颱風及暴雨季節。如果本身已經有確定的構思及設計，能讓承辦方短期內動工，這五個月是最理想的開工時段。

10月：趕農曆新年入伙的最後衝刺

踏入十月，業主們都想趕及農曆新年前完工入伙，但必須留意一個關鍵——訂造傢俬的貨期。

若工程涉及大量訂造傢俬，就必須考慮到年底廠房訂單爆滿的情況。鑑於傢俬公司會收到海量的訂單，十月開工可能面會臨交貨期較長的情況，需提早確認傢俬圖紙及預留生產期，特別是入牆傢俬；若到貨延誤將直接拖慢其他工序，最壞情況可能要延至年後才能完工。因此，10月動工必須有嚴謹的時間管理。

11月至12月：局部翻新 趁「收爐」前換新裝

年底是工廠和師傅最繁忙的時期，特別是內地工人準備回鄉過年，生產與施工檔期均極為緊張。

這段時間最適合進行局部翻新或輕裝修，例如更換現成傢俬、翻新廚廁或客廳牆身，盡量避免涉及繁複的水電泥水工程。這類工程周期短，有經驗的團隊完全可以在農曆新年前完工。部分公司為了在「收爐」前多做一單生意，有時會提供驚喜優惠價，讓業主以高性價比為家居換新裝。

總結：淡旺季各有優勢 規劃最重要

從上述分析可見，裝修沒有絕對的最佳月份，關鍵在於根據業主的實際需求、預算和入伙時間，建議可提前2至3個月開始規劃。如果是全屋大裝，建議選在年中或年初跨年進行。至於局部翻新， 年底是不錯的選擇。有經驗的施工團隊懂得因應季節特性（如防潮、物流安排）調整施工方法，將天氣影響減至最低。只要提前部署並與承辦方充分溝通，無論何時開工，都能打造出理想安樂窩。

唐耀賢

「好師傅」創辦人