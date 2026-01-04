告別黑白灰 2026家居配色趨勢 3大自然色系成主流 設計師分享搭配實用公式

隨著時代審美的更迭，家居設計風格正悄然蛻變。來到2026年，過往曾風靡一時的「黑白灰」冷淡風或極簡主義，已逐漸令大眾產生視覺疲勞。有專業室內設計師向《星島頭條》表示，2026年的家居美學將迎來「回暖」，預計趨勢將全面向自然暖調靠攏，強調與地球生態、大自然元素的連結，讓家回歸最原始的舒適感。

設計核心在於「擁抱自然」

Viz Design設計總監陳先生指出，2026年的設計核心在於「擁抱自然」，建議戶主在挑選色調時，可從大自然汲取靈感，重點關注三大色系：

大地赤陶色（Terracotta）：源自泥土的溫暖色澤，質感樸實。

植物灰綠色（Sage Green）：仿若樹葉的低飽和度色彩，具癒療效果。

原生木質系：如深沈穩重的朱古力棕色，呼應樹木枝幹的堅實感。

此外，陳先生亦提到，灰藍色、淡紫色及柔和粉色將是今年的流行點綴色，這類色彩通常運用於軟裝傢俬上，能為空間增添層次感而不顯突兀。

在具體搭配上，陳先生分享了一套實用公式，「以淺米色地磚打底，奠定明亮基礎；牆身選用朱古力色或柔和木色，營造溫馨包覆感；最後以灰色、灰綠或淡紫色的傢俬作點綴。」業主可視乎單位的空間大小及採光條件，靈活微調色彩比例。

4大配色靈感 營造截然不同的居家氛圍

除了設計師的專業建議外，綜合各大油漆品牌及國際色彩趨勢預測，2026年的家居流行色更強調明亮、溫暖與自然共生。以下歸納出四種風格迥異的配色方案，為戶主提供靈感：

度假風情（陽光與海灘）：

將淺黃色與淺綠色這對充滿活力的組合混搭，瞬間提升空間的愉悅感；再巧妙融入一抹蔚藍色，猶如將藍天碧海引入室內。這種高對比度且貼近自然的配色，能打造出彷彿置身海島度假般的輕鬆氛圍。

現代溫馨（大地與霧藍）：

以大地色、陶土色等溫暖中性色為主調，營造親切的歸屬感。為了避免空間過於厚重，可注入冷色調的霧藍色進行中和。這種冷暖平衡的手法，既保留了家的溫度，又帶出清新俐落的現代感。

靜謐安穩（深邃包裹感）：

利用柔和的朦朧藍作為基底，營造靜謐的空間包裹感；搭配深沈的墨藍色展現沈穩特質。傢俬方面，選用深啡色系木作，能為視覺帶來重心，為整個空間增添一份成熟與安穩。

和諧層次（同色系美學）：

以藍色作為唯一主調，透過不同深淺、明暗的藍色堆疊（Layering），創造出流暢的視覺體驗。藍色天生具備清涼降溫、鎮靜舒緩的特質，這種同色系的搭配手法，既能平衡空間秩序，亦能營造出極具藝術感的和諧意境。