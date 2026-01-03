70萬打造大埔千呎豪宅新居 母子空間各具風格 一個設計巧妙化解「五門歸心」

在傳統住宅格局中，「五門歸心」常被詬病實用性低，從風水角度而言則被認為不利住戶運程及健康。今次介紹的單位位於大埔，實用面積1,160平方呎，屬三房兩廳間隔。屋主斥資70萬元，委託Hei Design設計團隊進行改造，透過巧妙設計與間隔微調，營造出簡約柔和的氛圍，打造視覺歸一、動線流暢的舒適居所。

隱藏門設計統一視覺 化解「五門歸心」

進入單位，最令人困擾的是客廳面對五道門扇的佈局，導致視線凌亂且失去重心。為免去大規模改動間隔，設計師採用隱藏門設計，將通往房間的門扇融入牆身線條之中，視覺上瞬間化繁為簡，巧妙解決了「五門歸心」的問題。設計師補充指，除保留客廁門為一般明門，以便訪客清晰識別位置外，其餘房門均作隱藏處理，大大減低了視覺上的混亂感。

輕微調整間隔便利生活

雖單位為新樓，設計師仍對單位間隔進行了輕微調整，務求令生活動線更合理。針對開放式廚房入口處原本凸出的牆身，設計師將其拆除，令客廳空間寬敞通透。

此外，由於洗手間與客房相鄰，設計師將兩者之間的原有間隔牆改為趟門，令洗手間搖身一變成為既是客廁、亦是套廁的雙向設計，使用上更為靈活方便。

大地色系配藝術漆紋牆紙 豐富層次質感

色調風格方面，設計師表示，鑑於新盤原裝已有大量木紋元素，為盡量保持色調一致性，她選擇在隱藏門上使用原裝的木紋顏色；客廳採用現代簡約風格，配以大地色系和奶白色為主調，營造柔和溫潤感。牆身則特別選用具藝術漆紋理的牆紙，在簡約中增添細膩的視覺層次，避免空間過於單調。

母子分區風格各異 玻璃衣櫃增採光

戶主為一對母子，因兒子長居內地，日常主要由母親居住，客房與書房便成為她的專屬天地。客房配置白色入牆高身衣櫃連接層架，美觀實用兼備；書房同樣設置白色高身書櫃，並加入局部鏤空設計作為書架，既與客房風格呼應，亦減少了高身櫃的壓迫感，營造溫馨舒適氛圍。

兒子偶爾返港居住，主人房則呈現截然不同的風格。設計師特意採用深色調設計，呈現出時尚型格的穩重感。值得一提的是，主人房衣櫃設計極具巧思，採用雙面玻璃造型，目的是將露台陽光引入衣帽間，使空間感不顯局促，視覺上更加開闊明亮。

圖片由Hei Design設計團隊提供

