150萬翻新何文田60年舊樓單位 復古格調藏巧思 一個改動解決五口之家爭廁所難題

家居裝修
更新時間：06:00 2026-01-01 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-01 HKT

今次參觀位於何文田恒泰大廈一個實用面積938方呎的三房單位，住了一家五口。這座大廈樓齡高達62年，原單位不僅存在牆身發霉、天花剝落及喉管外露等舊樓「通病」，最令戶主頭痛的是全屋僅得一個廁所。為此，戶主委託 Hei Design 設計團隊，斥資150萬元進行全屋大翻新。設計師透過大膽的間隔改動，將衛浴空間一分為三，滿足戶主們的生活需求。

浴室「三分離」設計 使用互不影響

對於五人家庭而言，每日早晚「搶廁所」是生活最現實的難題。設計師利用磨砂玻璃門，巧妙地將浴室獨立劃分為洗手盆、坐廁及沐浴區三個部分，實現「三分離」設計，家人使用時互不影響，既提升效率又保留私隱。

這項改動的空間來源，在於設計師大刀闊斧的佈局調整。原裝廚房面積極大，幾乎等同客廳，對戶主而言並不實用。設計師遂將部分廚房空間撥歸浴室，為「一分為三」創造條件；同時拆除廚房隔牆，改為開放式設計。

調整後，從客飯廳可直視廚房，視野更開揚，採光與空間感雙雙提升。客飯廳之間的銜接空間亦被善用，放置鋼琴及裝飾櫃，兼顧格調與實用。此外，原浴室內阻礙空間的舊式熱水爐被移至廚房並以櫃門隱藏，配合重新鋪設的暗喉，解決了舊樓喉管外露的雜亂感。

戶主鍾情復古風 打造型格特色牆

風格方面，由於男戶主從事銀器生意，偏好沉穩復古格調。全屋鋪設胡桃木紋地磚，配合深灰色定制傢私，線條簡潔俐落，色澤深沉，於細節中流露品味。

提到單位的設計亮點，莫過於客廳斜對面的一體化展示牆。由於廁所門正對客廳，為免視覺觀感雜亂，設計師利用深灰色配金鋼飾面的推拉門作為遮擋。這道門不僅起到修飾廁所入口和保護隱私的作用，關上時更能連接兩側的定制櫃體，形成一整面氣派十足的特色牆。

展示櫃內側設有LED燈帶營造背光效果，既凸顯型格，又方便戶主展示其銀器收藏及日常用具，讓居住空間兼具生活屬性與個人特色。設計師坦言，這是全屋設計中最滿意的部分。

睡房功能極大化 四大配置一應俱全

在寸金尺土的香港，要滿足五口之家的收納需求殊不簡單。設計師在三間睡房均嚴格執行「四大標準配置」，即寢區、書桌、衣櫃及裝飾櫃。主人房內沿牆面定制半包圍式高身櫃，將活動空間最大化。書桌緊鄰窗邊，確保採光充足，方便學習或辦公。裝飾櫃則延續客廳的展示功能，可擺放個人物品或小型收藏品，兼具收納與裝飾性。

兒童房的設計更顯心思，考慮到床體較小，設計師在靠牆位置加裝軟墊，防止孩童磕碰受涼；床頭與書桌採用一體化設計，上方設有置物空間，將每一吋空間的功能發揮得淋漓盡致。

工程細節見功力

是次全屋翻新耗資約150萬元，工程涵蓋泥水、水電、間隔拆改及傢私定制。設計師表示，面對62年樓齡的結構限制，大規模的間隔改動極考驗團隊功力。幸得屋主充分信任，讓設計團隊得以大膽實踐，成功修復了舊樓的歲月痕跡，將這個近千呎單位打造成既保留建築底蘊，又符合現代生活需求的理想家園。

圖片由Hei Design設計團隊提供

