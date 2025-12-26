油漆工程指南：剷底、材料與驗收｜唐耀賢

對油漆工程有認識的人，大概聽過「剷底」一詞，也知道剷底油漆會比較昂貴。但選擇「剷底」或「不剷底」，除了價錢之外，工程時間、使用壽命、影響傢俬擺位等等因素都需要考慮到。下文將詳細解析油漆工程的核心步驟、成本差異及驗收標準。

油漆工程的標準工序

完整的油漆工程涵蓋五個主要步驟，每個步驟都會直接影響最終效果。首先是剷底，意指將牆身舊乳膠漆及鬆浮底灰移除。一般情況下，油漆師傅會先以化白水將牆身弄濕，再用漆鏟剷去舊油，這個步驟能確保新油漆有附著力的基礎。

完成剷底後，師傅會塗上防潮底漆（司拿或光油，英語為Sealer / Varnish），以鞏固灰層，並防止潮濕。接著就進入批灰階段，這工序需分三次進行，每次都要讓灰層充分乾透，才能確保牆面平整無凹陷。

牆面批灰完成後，需要進行打磨清潔，用砂紙打磨牆身至平滑狀態，清潔所有灰塵，為上油漆做準備。最後一步是塗上乳膠漆，同樣要分三次進行，先上底油，乾透後再上兩層面油，這樣才能達到最佳的色澤及保護效果。

剷底 VS 不剷底：價格相差一倍

根據香港裝修市場數據，剷底與不剷底的工程成本存在天壤之別。剷底油漆每平方呎約35至40元，工序上包括剷底、防潮油、批灰、打磨、三層乳膠漆。相比之下，不剷底油漆僅約15至20元每平方呎，主要原因是當中只包括清潔、修補及塗上乳膠漆。

以單位面積480平方呎計算，髹油面積約1,440平方呎（480呎 X 3層油漆）。剷底油漆成本約50,400至57,600元，不剷底就約21,600至28,800元，價錢相差超過一倍。雖然這個差異對於整個裝修預算有顯著影響，但切忌因小失大，因為剷底對於表面平整（傢俬能否貼牆而建），日後防潮功能等都有觀感及環境上的影響。所以戶主必須在前期就與承辦方確認清楚。

即使同為剷底，不同單位的工價也可能相差近倍。其中一個因素就是樓底高度。香港的公屋樓底約8呎高，私樓則9至11呎不等，同時也要了解牆身狀況的複雜度。剷底應「剷到實」為止，發現紙巾灰等老化問題時可能需要剷得更深，這可能產生額外費用，因此預算時應預留彈性空間。

水性與油性油漆的選擇

油漆一般分為水性和油性兩大類。水性油漆以水稀釋，油性油漆則以天拿水、松節油等溶劑稀釋。當代市場以水性為主導，因為它施工方便、快乾、氣味溫和、毒性低、環保性佳，現代乳膠漆全屬水性產品，也成為室內裝修的主流。

然而，油性油漆仍有其獨特優勢。漆膜堅硬耐磨、光澤飽滿、附著力強、耐水耐候性佳，且能提供更佳的視覺效果，適合高保護性或工藝要求高的表面，如戶外金屬、木材等。但油性油漆氣味刺鼻（含VOC有害物質）、易燃、乾燥慢、漆膜硬脆易黃變，也不易修補，對人體和環境較不友善。雖然耐久性和硬度好，但因環保及安全考量，室內使用逐漸被水性油漆取代。

藝術漆能造出立體花紋效果，用於營造特色牆面。價錢較貴，需要特殊工具與熟練工人施工。

油漆工程時間

油漆工程的施工周期取決於多個因素。一般而言，完整的油漆施工周期約為5至10天，但這個時間表會因應不同情況而有所調整。單位面積越大，施工所需的時間自然越長；若採用傳統手刷方式上漆、在潮濕或通風欠佳的環境施工、抑或需要進行補土、批土及整修等額外工序，都會顯著延長整個工程的工期。

值得特別關注的是油性油漆的使用問題。由於油性油漆施工後會產生甲醛殘留，建議業主在完工後等候5至7天方才入住，以便有足夠時間讓有害物質充分散發，從而保護家人的身體健康，避免長期接觸甲醛帶來的潛在危害。另外建議在適當的溫度和濕度下施工，有助油漆盡快乾燥和固化，從而提高顏色的飽滿度。

光澤度的選擇及空間應用

油漆的光澤度可分為光面、半光啞面、啞面和蛋殼面四種。一般而言，越不反光的油漆越能隱藏牆身瑕疵，但清潔較困難，亦較不耐磨，這是選擇時的權衡點。

在一般住宅單位，客飯廳、房間的牆身和天花通常選用啞面，其陰影效果令視覺上更加舒適，營造到溫暖氛圍。而廁所、廚房等濕潤度高區域，就會選擇蛋殼或半光啞面，耐磨性更好，也便於日常清潔維護。木器及家具的光澤度選擇則根據整體風格決定，可選光面突顯質感，也可選啞面呈現低調風格。

油漆完工後的驗收標準

根據《香港裝修指引》的驗收標準，檢查油漆色彩應在距離牆身1米處觀察，顏色應均勻一致無色差。油漆完成後可能會受光線影響與色板有些微差異，這屬正常現象，無需過度擔心。

表面質量是驗收的重點。牆面不應有明顯掃痕、沙眼、污跡、淚痕等瑕疵。需注意的是，部分深色乳膠漆容易出現掃痕，此為材料特性所致，並非施工不當。

裂紋與收口也必須檢查。一般而言，全新髹油後的牆身不會出現裂紋，但新砌牆、新開電線坑、以及木與木或木與牆身的夾口位置屬於特殊情況。由於這些部位在乾燥過程中會出現自然收縮，因此在髹油後數月內出現收水裂紋屬於正常現象。建議業主等待3至6個月，待材料完全乾燥穩定後，再通知承辦方一次過修補。若牆角已加批灰膠角，必須成90度直角。牆身與地腳線、燈槽、天花線、門框等收口應順直。

保養期與後期維護

完工後承辦方通常提供3至12個月保養期。保養範圍包括因材料或工藝出現的缺陷，但不包括人為損壞、意外或惡劣天氣導致的損毀，或者非承辦方負責的工程項目。這點在簽約時應清楚溝通，避免日後爭議。

至於日常牆身油漆維護，戶主可以定期使用微濕抹布擦拭灰塵及微細污跡，避免使用強酸鹼清潔劑，以免損害漆膜。由於油漆屬於會老化及受天氣及濕度影響的物料，一般都建議5 – 10年左右重新塗刷一次，以免發生褪色、剝落、龜裂、變黃、發霉等問題，保持美觀及結構完整。

計劃進行油漆工程前應按樓齡、預算、時間及天氣綜合決定，也要與承辦方確認是否剷底、剷到到什麼程度、油漆層數、對特殊牆身的處理方案。完工後可自行或尋找驗收專業團隊按驗收標準逐項檢查，在保養期內及時向承辦方反饋問題。油漆工程看似簡單，但細節決定後續工程時間及費用，所以前期有充分溝通及後期嚴格把關，才可確保油漆效果理想。

唐耀賢

「好師傅」創辦人