「AI執屋」恐取代收納師 4步生成效果圖 記者實測具不同風格

AI功能越來越多，除了可以寫文章、編程，以至製作電影外，近期還有住戶發現AI可以有助家中收納整齊。該住戶在社交平台上分享了有關步驟及效果圖，隨即引來熱議，有人更指「似乎AI的出現連收納師都要被取代了」。有趣的是，有網民發現可指定AI參考IKEA或MUJI風格收納整理家居，但有時AI會將屋企原有的傢俬扔掉，令網民笑言「看來收納不離三步驟：丟、再丟、繼續丟」。此外，記者也利用AI實測發現，以上方法確實可行，AI能有效提供收納建議，利用層架等更好地分類物品。

利用AI四步收納整理

有關住戶在網上交流群組中發文表示，利用AI可以將自己的家變得乾淨，並分享4大步驟供大家參考：

1. 將凌亂的空間拍照；

2. 將圖片上傳到AI並發出指令，「該圖中的空間應該如何收納，請給予詳細的建議」；

3. 讓AI根據建議，生成整理後的效果圖；

4. 自己再根據建議及效果圖進行收納。

記者利用AI實測如下：

自動增加儲物工具

根據該住戶附上房間的前後對比圖可見，原先的房間被用作雜物間，雜亂無章地堆放衣架、行李箱及各種雜物；經過AI「執拾」後，房間靠牆安排了4個置物架，架上還配置了幾排不透明的儲物箱、收納盒及收納抽屜，可將所有凌亂雜物全部分門別類地放在這些儲物空間中。此外，衣服用密封袋裝好，被褥亦整齊地摺放在置物架上。值得留意的是，牆上還多了一面洞洞板，可以掛放日常使用的錘子、剪刀等工具。

住戶：收納師要被取代了

以上用AI收納的方法似乎十分理想，更引來不少網民留言，其中有人留言表示，「是不是很多東西都被AI拿走扔掉了？」；更有人指「這麼看來，收納整理師工作也要被AI取代了。」；另有家長留言，自己將小孩書桌區的照片上傳到ChatGPT，請AI擬出一個小學三年級學生能明白且有趣的收納整理建議，而小朋友真的可以按部就班完成收納整理。

除了拍照之外，更可使用視訊功能讓AI輔助收納。其中有網民在小紅書上載影片展示，其透過豆包AI視訊功能拍攝需要收拾的區域，向AI提問：「我現在這個玩具區很亂，我不知道從哪裡開始收拾，可以幫我出個主意嗎？」AI隨即根據現場情況給予建議，細節到可以指出甚麼玩具擺放在哪個收納櫃的第幾層。