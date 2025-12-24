將軍澳千呎大宅200萬豪裝 重新規劃4房間隔 打造180度全海景浴室

今次參觀將軍澳LP10一個1,521方呎單位，最大特色是毗鄰海邊，坐擁蔚藍景致。屋主一家三口同住，希望將空間結構與生活習慣相契合，斥資200萬元找來Hei Design設計團隊，重新規劃單位間隔，打造了一個180度觀賞海景的浴室，更巧妙利用鏡子對海景的折射及特殊材料等，設計出高雅而實用的理想居所。

電視牆採用藝術漆鋪陳

甫步入單位，狹長的客飯廳成為全屋視覺焦點，但為免有單調感覺，設計師注重運用線條和質感，電視牆採用了藝術漆鋪陳，獨特紋理具質感，旁邊牆身訂製高身櫃，突出線條，凹凸有致，令空間更有深度和層次。

飯廳旁的特色牆上懸掛大型圓形鏡子，成為點睛之筆，不僅放大空間視覺，更巧妙將窗外景色帶入室內，讓無邊海景成為客飯廳的天然裝飾。鏡子後的牆身同樣運用藝術漆，與電視牆形成呼應。餐邊櫃整合酒吧區功能，內嵌玻璃展示櫃與掛杯架，日常小酌或招待親友時，增添生活儀式感。

點擊即睇客飯廳設計：

拆除女兒房套廁改讀書區

單位原本為4房間隔，設有一間主人房及一間套房，並有兩間面積較小的客房。除了主人房和套房各有一個廁所，緊鄰客飯廳還有一個客廁。設計師根據屋主家庭結構，拆除女兒房內的套廁，避免廁所冗餘，多出的空間則作為讀書區，並用地台將其分隔開來，空間更顯開闊。其次，設計師還打通主人房與相鄰客房，將客房所在區域改造為獨立衣帽間，更符合屋主一家三口的實際需求。

將軍澳LP10裝修Floor Plan。

緊鄰客廳的女兒房是全屋最溫柔的區域，以粉色調為主，搭配牆身的拱形線條設計，營造夢幻活潑的氛圍。除了用寢區地台劃分功能區域，設計師還用訂製書桌及木櫃統一全屋風格，兼具收納功用。傢俬統一採用低飽和度粉色，中和童趣的同時，與客飯廳的高雅基調呼應。

設計師將主人房與相鄰房間打通後，開闢出的步入式衣帽間採用兩面玻璃門設計，增強通透感。衣帽間外靠牆的高身儲物櫃與主人床相隔不遠，通道稍顯狹窄，設計師則在櫃身下方做中空處理，使通道變得闊落。連接著儲物櫃的開放式掛衣區，則設在靠近主浴室的位置，方便洗澡前後存取衣物，融入了屋主日常使用習慣。

用地台抬高淋浴及浴缸區

至於主浴室空間較大，設計師用地台抬高淋浴及浴缸區，以凸顯環繞浴缸的180度海景，另外也做到乾濕分明。設計師選擇了大面積石紋岩板作為洗手台的材料，配上黃洞石特色牆，簡單又高雅。設計師表示，希望營造出一種高雅但又不太花巧的感覺。

另外，設計師還在全屋多處佈置氛圍燈，以柔和光線配合淺色系基調與質感材質，凸顯高雅又溫暖的格調。

該單位裝修總計花費200萬元，包含大型拆改工程、全屋訂制傢俬、牆身特殊用料等。設計風格高雅簡潔，沒有過度浮誇的裝飾，主要透過氛圍燈帶及燈具的運用，加上藝術漆、岩板、玻璃等材質凸顯質感，以光線與海景為天然襯托，讓1,521方呎大宅既舒適又具有儀式感，滿足了屋主一家三口的實用需求，生動詮釋「設計回應生活」的理念。

圖片由Hei Design設計團隊提供

