消防裝置維修 保障樓宇重要一環｜何鉅業

筆者對剛發生於大埔宏福苑的重大火災意外的居民以及傷亡人士致以最深切的慰問與悼念。

火警對樓宇安全造成重大威脅。樓宇在日常使用中避免火警發生，以及在萬一火警發生時避免火勢蔓延，盡量減低對樓宇及居民的影響，是樓宇安全的重要考量。而樓宇防火構件及消防裝置的保養維修也是保障樓宇安全重要一環。

鼓勵業界增長者友善設計

除了樓宇老化、失修、人為破損及使用失當而引起的「安全」問題，另一個維度的樓宇安全考量是一些缺乏周全考慮的樓宇設計導致使用過程中出現的危機。

五、六呎高三呎多寬的鋁窗，開關費力，控制亦困難，稍一不慎，過度用力，使用者隨時會失去重心，出現跌出窗外的風險。過大的門扇，如沒採用特定的門鉸，亦容易因螺絲鬆脫導致移位脫落，造成嚴重意外。同時，不恰當的設計也令日後保養維修困難，施工時容易出現意外。

不少公用地方如走廊或大廈大堂會選用高級天然石材作地台飾面，雖是美觀，但如沒特殊防滑處理，地面濕滑時便容易令人滑倒，這也是一種安全問題。

另外，如果牆壁及公眾容易觸碰到的裝飾設計太多尖銳的邊緣或過多突出的裝飾及線條，也容易令人碰到受傷。

梯級太高或腳踏板深度不足也會令人難以平衡，從而跌倒。通道兩旁用上過多透明玻璃屏幕或門扇，亦會容易使人疏忽撞到。尤其是雙向掩動的玻璃門，人多進出時容易回彈撞到通過門口的人。過多高低起級的地台設計，如光線不足，會令人忽略地台的高差，容易踏空。

須考慮各種潛在風險

以上只是部分因樓宇構件設計不周而引伸出來的風險，不同的使用人士亦會面對不一樣的問題。例如一般長者體力及平衡力較弱，樓宇通道要較平坦，少梯級及坡道，要較防滑；門扇亦不宜過重或過大。雖然政府近年已積極鼓勵業界在樓宇設計時加入長者友善設計，但樓宇設計錯綜複雜，如何做好，亦要專業人士的深思。

同樣，亦應照顧小孩或一些有特殊需要人士，配合他們的生活模式，避免一些平常看來標準的建築設計成為他們的生活陷阱。

所以樓宇設計，不單止要追求潮流特色，亦須深入考慮平常在使用時，可能會出現的各種潛在風險。就算設計已滿足法定或國際設計標準，但這只是最基本的條件，要令大眾擁有安全生活環境，樓宇設計者必須有更人性化的考慮，建造全面的安全樓宇。

何鉅業

建築測量師、香港樓宇安全學會會長

