守護樓宇安全 免悲劇重演｜黎嘉文

近日大埔宏福苑發生的嚴重火災事件令人痛心，重創了無數家庭和整個社會，筆者深感哀痛，並再次向死傷者家屬致以深切慰問。是次事件再次提醒我們，樓宇安全是需要每位市民共同關注和專業管理，必須強化樓宇維修制度及施工前後的安全評估與措施。

樓宇也會「生病」

香港自七十年代起急速發展，如今不少高樓住宅已屆「中年」，結構老化。樓宇也像人一樣，隨着時間會出現「小毛病」，例如外牆剝落、渠管滲漏及防火設施失效等。若忽視這些早期徵兆，問題將會惡化，不但需昂貴的大規模維修工程，甚至影響住戶安全。

全港樓宇應定期進行專業的安全評估，就如定期做健康檢查一樣是必要的。這些評估包括樓宇與結構安全檢查、火險分析及施工風險評估。每次開始進行維修工程前進行全面評估，更是必須。

大埔宏福苑嚴重火災事件提醒我們，樓宇安全必須強化樓宇維修制度及施工前後的安全評估與措施。

專業評估、樓宇安全檢查重要性

樓宇安全方面，一般可由註冊檢驗人員為樓宇進行訂明檢查，或由專業建築測量師進行勘察、找出缺損與安全隱患，並建議解決方案。業主們可參考屋宇署或香港測量師學會建築測量組的網頁，尋找合資格的專業人士提供服務。

制訂相應的防火措施

另外，有效的工程規劃、工地管理與監督，能促使工程安全進行，所以聘請專業顧問以及勝任的地盤監督十分重要。聘請團隊時，需要考慮他們相關的管理經驗和方式，以及就工程監督所預算的時間和頻率。

在火險分析中，需檢查施工是否涉及易燃物料、危險或熱工序，並制訂相應的防火措施及緊急情況發生時的應對方案。對於老舊樓宇，更應仔細檢視現有的消防設備是否有效，保障居民在危急時的安全。有幾點必須注意：

1.物料防火性能檢驗，關於棚網、帆布、油布必須具阻燃性能，並進行測試。這些材料應嚴格遵循屋宇署的最新要求，並在承建商與業主的合約中列為強制性要求。

2.避免使用易燃溶劑。

3.嚴格管理高危工序，焊接、金屬切割等必須採用「熱工序許可證制度」，並且避免在棚架上進行。

4.無煙工地政策，並在物料存放區設置有效滅火筒。

承建商必須確保棚架設計合理，避免懸臂式檐篷，檢查承重能力。

棚架的安全檢查 施工風險管理

承建商必須確保棚架設計合理，避免懸臂式檐篷，檢查承重能力。棚架於撘建與完成時，應由專業工程師或棚業勝任人事檢查、並核實棚架的架設符合設計和由勞工署及屋宇署發出的指引和工作安全守則。而所有棚架亦須定期於每十四天，或在惡劣天氣前後由棚業勝任人事作出檢查並發出證明書，方可使用。

工程分段進行，減低對住戶的滋擾，並方便監管。施工過程中必須保證不會影響消防系統、緊急電力供應及逃生路線，承建商必須嚴格遵循安全標準，設置臨時安全措施，並定期更新。雖然這可能增加施工的複雜性，卻是保障住戶安全、必要的第一防線。

應急機制與培訓

許多大型維修工程需暫停或改動消防系統，這是高風險環節，必須採取臨時措施，包括臨時警報裝置、替代滅火設備、安排駐場巡查，並提前通知說明暫停時間、替代措施及緊急聯絡方式等。物業管理公司應及早擬定方案，因情況較類近，亦可參考訂定予暫停電力供應的應變計劃。

有效的應對計劃必須包括全面的應急機制及定期演習。

至於樓宇管理方需與承建商緊密協調、定期會面及巡視，並告知所有住戶疏散路線及集合點，確保各方的角色與責任清晰。讓住戶於事故時迅速安全疏散。

業主在選擇顧問及承建商時，應避免只看重價格而忽略專業能力，避免「治病」不成反而增加風險。實現安全管理需要經驗與時間，選擇具備專業資格及良好紀錄、施工經驗的團隊，達致有效的制約與平衡，各方互相監督、制衡，以有效降低風險。

政策與法規的重要性

樓宇維修須遵從《建築物條例》等法例及指引。所有的維修工程都必須經過內外充分諮詢、符合法規，並聘用合資格的專業人員進行監督。這保障工程質素，提供基本的樓宇安全及法律保障，避免未來潛在的糾紛。

樓宇的健康影響生活質素，是整個社會共同責任。此次悲劇喚起大家對樓宇維修議題的重視，市民需積極參與樓宇管理，要求透明機制及定期檢查，共同防範避免悲劇重演。

黎嘉文

香港測量師學會建築測量組主席

相關文章：港保險業動員支援宏福苑居民 主動聯絡受影響客戶 加快理賠 即睇各保險公司支援措施

相關文章：大廈混凝土能承受800度高溫 工程師料宏福苑結構未嚴重受損 惟居民短期未能重返「勘查至少半年」