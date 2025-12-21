港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能

相信不少人都想擁有專屬私人天地，但要以最低成本打造出最符合自己喜好風格的家居亦非易事。近日前TVB藝人、2016香港先生馬俊傑（Linus）在社交平台分享自己花費3000元，親力親為將破舊房間翻新的過程，打造出集合電競氛圍、展示及收納的多功能「宅男房」。其後《星島頭條》向他進一步了解低成本裝修秘訣，他解釋主要是批牆灰及油漆等材料費用，至於訂造衣櫃、高地台及油壓床等則花費3萬元。Linus表示，雖然整個過程工序繁多，「但自己做用料就可以用到最好，保證一定足料」，同時能夠節省人工成本。

點擊即睇裝修前後對比：

9大步驟翻新牆身

Linus在帖文中不但分享改造步驟，更將整個過程拍攝成短片。從影片可見，改造前房間裝修陳舊，牆身嚴重剝落，空間規劃雜亂，缺乏個人風格之餘，亦沒有充足收納空間。至於如何翻新房間牆身，他在帖文中表示有9大步驟：

第一步：清空房間，所有物件一件不留。

第二步：將化白水均勻塗滿牆壁，並指搽一層就夠，等待牆面鬆脫部分軟化，由於氣味強烈，需要戴口罩。

第三步：用大鏟徹底鏟除軟化的牆面。

第四步：搽一層底漆，可起到鎖灰塵、防水以及鞏固底層的作用。他在影片補充，待底漆乾透之後可用手觸摸牆身，若摸不到任何灰塵，又白又乾爽即可。

第五步：是Linus口中「最辛苦」的一步——批灰。第一層灰他會在批牆灰中加上石膏粉，令底層更穩固實淨。之後反覆批灰，直至牆面平滑。他表示，自己的房間不算很大，卻批了5層灰，總共耗用8桶20公斤批牆灰。

第六步：需要打磨牆身至平滑。

第七步：再搽上一層底漆，達到鎖灰塵及防水作用。

第八步：搽上面漆，視乎需要，一般兩層都足夠。

第九步：安裝電線，可根據自己需要分佈電線的位置，方便安裝插座。

改造後的房間牆面平滑潔白，到頂衣櫃及地台大大增加收納空間，另有電動升降枱、玻璃展示櫃及圓邊電視櫃等，配上LED燈帶，突顯個人風格，夜晚開燈，瞬間變成「宅男享樂空間」。

Linus在影片中提到，由於香港單位面積普遍較細，訂製傢俬是空間運用的關鍵，「度身訂造先至啱尺寸，可以為每件物品設計專屬位置。」另外，他分享傢私定制過程指現時只需給出一張平面圖，講出自己的設計概念，就會有人上門度尺，還能生成VR圖看清設計細節。他指，玻璃門與圓邊設計令造價稍高，但「日日對住都要靚啲，圓邊又安全啲，不怕撞親。」而為了提升房間的電競氛圍與實用性，還加裝電競洞洞板及可與電視同步的LED燈帶。

他表示，工程談不上困難，但強調過程肯定辛苦，而自己動手既能省下不少開支，又能從中學到新技能，「既好玩又實用，男人一定要識啲家居維修！」

定制傢私效果逐張睇：

另花3萬元訂製傢俬

其後Linus接受《星島頭條》訪問，問及如何只花費3000元便可以令房間煥然一新。他解釋該費用是包括批牆灰、化白水、底漆及面漆等材料。而當牆面改造好後，Linus訂造了兩個到頂衣櫃、45厘米高地台和油壓床，另有電動升降枱、玻璃展示櫃、圓邊電視櫃以及一個淺櫃用作床頭展示櫃，花費大約3萬元。

談到鋪設電線，他指，自己平時會研究家電線路和插頭接駁，熟悉基本原理，建議初學者可循序漸進，從簡單維修開始。

參選香港先生入行 讀室內設計學以致用

現年36歲的Linus在2016年參加《香港先生選舉》，10強止步後加入TVB，最為人熟悉已是在《愛．回家之開心速遞》飾演「袁球老師」。Linus已離巢並轉戰北海道擔任滑雪場教練，不時在社交媒體分享自己的生活點滴。

他現時與家人同住，屬自購物業，而自己曾修讀室內設計課程，對設計充滿興趣與想法。這次房間大改造完全按照自己構思設計，再自行研究技巧，包括參考網上教學影片，成功完成鏟牆批灰等工序，「最初都驚做唔到，有問題就上網搵資料解決。」他笑言，批灰全憑練習，「頭幾桶完全唔識，到第七、八桶時已經覺得自己有師傅水準！」他續指，自己動手雖然繁瑣費時，但用料更好更足。

Linus的改造分享獲得不少人留言，讚賞他「親身動手做」、「有行動力」。有人認為裝修效果好，稱也想複製其做法，節省成本。

相關文章：內地女生7000元改造新中式家居 全屋木具髹黑色 DIY貼「水移畫」添質感

相關文章：內地女生10天改造10年舊屋 花費不足萬元 低成本營造法式氛圍

相關文章：內地90後女生翻修農村舊房子 打造輕歐風格 聲稱成本僅10萬

相關文章：改造零裝飾白牆 $200低成本DIY 無需鑽孔不留痕 即睇簡易安裝3步驟