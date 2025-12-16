新婚夫婦77萬裝修築愛巢 營造日式田園風 大型木百葉窗成亮點

今次參觀位於堅尼地城太白居一個427呎單位，屋主為一對新婚夫婦，鑑於屋苑有近30年樓齡，決定以77萬元裝修愛巢。根據設計公司Out of Stock表示，夫婦二人崇尚自然生活，即使生活在繁忙都市中，亦希望找到一片寧靜，因此設計師以白色為基調，搭配帶有自然紋理的木色家具，營造自然和諧的日式簡約風，更特意改動單位間隔，將兩間房間打通，打造成主人房連衣帽間，為熱愛時尚的女屋主增加便利的生活空間。

即睇單位內部相：

客廳以自然明亮為主調

甫進入大門，迎面而來的是清新的田園氣息，客廳設計以自然明亮為主調，大型木百葉窗成為空間亮點。設計師解釋，這不僅是田園風格的標誌，還能靈活調節光線，不僅可保護隱私，還可透過光影變化營造浪漫慵懶的氛圍。

窗台用木殼包裹，增添了放鬆的角落，提升整體和諧感。電視牆採用石紋牆紙，為空間增添自然的紋理與生命力，與全屋簡潔和諧的風格相呼應，讓客廳成為一個溫暖且細節豐富的空間。電視櫃牆身結合淺木櫃體，部分有櫃門、部分為展示架，平衡收納與展示功能，更避免全高櫃帶來的笨重感。

開放式廚房巧妙加入中島設計

在家具選擇上，客廳的木製梳化與茶几，與飯廳的木餐桌椅風格一致，尺寸適中；同時，梳化和餐椅的布藝材質採用相近的大地色調，視覺上保持統一，營造出自然和諧的氛圍。

單位為開放式廚房設計，加入中島設計，巧妙分隔廚房與客廳空間，讓整體空間更開闊明亮。開放式廚房還讓屋主夫婦在料理時，能與家人或客人隨時互動，增添生活溫馨感，既實用又提升生活品質。

拱形長虹玻璃小窗添清新感

睇完客廳，再進入房間。主人房由原本的兩間睡房打通，形成一個包含睡房與衣帽間的多功能空間，大幅提升空間利用率。設計師特意更換房門，選用玻璃與木材結合的淺色木紋門，門上配有拱形長虹玻璃小窗，增添田園清新感，既保有私隱性，又讓光線穿梭流動，進一步放大空間感。

主人房延續大廳的風格，整體設計選用紋理突出的淺木色，床屏採用直紋條子設計，營造柔和舒適的氛圍。睡房與衣帽間以衣櫃分隔，上半部分櫃門加入藤紋飾面，散發自然田園氣息，下半部分則是實用的抽屜設計，能將衣物分門別類整齊收納。

設衣帽間及升高地台助收納

由於屋主擁有大量衣物，除了獨立的衣帽間，設計師還在睡房加入升高地台，內部提供額外收納空間。地台的弧形梯級不僅提升美感，視覺上減少壓迫感，並預留了彈性空間。窗台鋪上淺木色面板，與地台自然連接，視覺上讓空間更顯寬敞。搭配柔軟的抱枕，窗台還能搖身一變成為一個靜謐的閱讀角落，讓屋主在此處享受屬於自己的悠閒時光。

考慮到夫婦日後有機會生小朋友，衣帽間可以輕易改裝成兒童房，單位也能重新變回為兩間睡房的格局。

圖片由Out of Stock提供

