一房單位改建雙閣樓惹熱議 間出4張床收租 叫價高達2.2萬

隨着息口下跌，不少人重新燃起買樓收租的興趣，部分投資客更會修改單位間隔以方便出租。不過，近日一則新盤一房單位間出4張床的招租帖文，在社交平台上引起關注。有人認為單位樓底高本是好處，極有空間感，可惜裝修後變得非常狹小，亦有人指其每月2.2萬元的租金過於昂貴。

睡房閣樓下方設有子母床

據一篇在Threads上熱議的招租帖文顯示，一個原本為一房間隔的新盤單位，建有兩個閣樓，合共提供4個床位，月租2.2萬元。根據帖文附設內櫳影片可見，單位裝修新淨，客廳與睡房都分別建造了閣樓，而且每個閣樓都有一張床，樓梯亦有儲物功能，務求用盡每一寸空間。

其中，睡房除了在閣樓上設有一張床之外，下方位置亦設有子母床，可再拉出一張床，因此這個一房單位總計有4張床位，有機會可與4人分租。單位廁所為明廁，廚房則為開放式廚房設計，並設有一個露台。

即睇單位內部圖：

實用面積388呎 稱可4人居住

記者隨後向代理查詢租盤，代理表示，該單位位於高層，實用面積為388方呎；該代理更特別提醒，該盤比較適合多人同住，最多可住4個人。她又提到，單位亦可2人入住，其中客廳閣樓可用作溫習用途，並可放書枱、書架等等，而睡房內的子母床還可作備用，若有親戚造訪時可留宿。

批評租金貴 閣樓影響採光

招租帖文一經發佈後，隨即引起關注。有人認為，業主將單位如此分隔，比一人公屋還差，「2.5萬元租港島都得，使乜租呢啲單位？」有人認為，即使是1.2萬元亦不會租，因為單位已被奇怪的閣樓遮擋了自然光，並不開揚，更指2.2萬元的租金水平已可在上環租到有海景的舊樓單位。

有人直言「睇見啲不鏽鋼欄杆就已經唔開胃」。

另一方面，為保證安全，閣樓使用鐵圍欄保護，不過有人直言「睇見啲不鏽鋼欄杆就已經唔開胃」。

除風格怪異及租金昂貴之外，有人質疑該盤的閣樓屬於僭建，認為沒有入則，可能不符合香港建築物條例，屋宇署有機會上門調查。

有人質疑該盤的閣樓屬於僭建，認為沒有入則，可能不符合香港建築物條例，屋宇署有機會上門調查。

加建閣樓須先向屋宇署審核圖則

根據屋宇署網站，若有意在單位內搭建閣樓，應先諮詢建築專業人士的意見，並委任認可人士及註冊結構工程師評估有關工程的可行性，並向屋宇署呈交建築圖則，獲得批准及同意後才可由註冊承建商進行。屋宇署會按照《建築物條例》及其附屬規例的規定，審核圖則所顯示的建築工程的規劃、設計和建造是否符合法例規定。

屋宇署主要審核的事項包括發展參數、結構安全、消防安全、衛生及環境和相關規例的要求，亦會把圖則轉介予其他相關的政府部門，由他們就其關注或規管的範疇進行審議。如圖則未能符合相關要求，則申請不會獲批。一般而言，於單位內擺設組裝傢俬不受《建築物條例》規管。

不過，若是利用結構牆安裝入牆式鋼鐵支架的方式加建閣樓，除屬於結構性建築外，更有可能超出單位承重，影響大廈結構安全。如在沒得到許可下加建，均屬違法。另外，加建閣樓往往缺乏獨立通風設計、採光不足及缺乏走火設計，以上缺陷均有機會違反《建築物條例》。一旦被發現，屋宇署有權向業主發出「法定清拆令」，要求業主清拆僭建還原室內原間隔。

