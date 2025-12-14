70萬翻新九龍塘近半世紀舊樓 648呎三房改兩房 擴大客飯廳 滿足音響發燒友情侶

今次參觀的九龍塘碧麗閣單位有48年樓齡，面積648方呎，一對熱愛音樂的本地情侶購入單位後，認為原本的裝修設計和間隔不合用，於是邀請Page Design設計團隊，斥資約70萬，將原本三房格局改為兩房兩廳一廁，原本無用的走廊空間轉化為實用空間，擴大的客飯廳再配置了立體音響系統。全屋以香檳色與灰色為主調，營造出低調型格又兼具輕奢質感的生活空間。

重新佈局免浪費走廊空間

單位原本為三房，客廳狹窄且動線凌亂，客人如要使用洗手間，需經過廚房才能到達，既不方便又浪費空間。由於屋主只需主人房及一間客房，設計總監Kay決定拆除緊鄰客廳的一間房，改造成飯廳區域，同時調整廁所與房門朝向，使動線更流暢。

九龍塘碧麗閣單位裝修前格局。

九龍塘碧麗閣單位設計師Floor Plan。

裝修前：

裝修後：

設計師首先將最靠近客廳的房間完全拆除，改造成飯廳區域。然後調整房門與客廁朝向，優化動線，原本通向長走廊的主人房、客房門，全部改為面朝客廳，形成「眼鏡房」格局，原本的走廊空間則劃入主人房與客廁內，令兩個空間都更寬敞舒適。

客廁原設於廚房盡頭，狹窄難用，所以在重新分區後，設計師將客廁入口移至飯廳旁吧枱位置，朝向客廳，無論家人使用還是客人造訪，進出都更方便，空間分區也更清晰。

屋主喜愛與朋友相聚，設計師拆掉廚房間隔牆，改為開放式設計，配合吧枱及擴建後的飯廳，一入門便能感受到開闊的空間感，屋主備餐時可與客人一邊談天，一邊享受音樂，整個空間氣氛愉悅自在。另外，廚房以全嵌入式設計收納家電，中島延伸出吧桌，既是早餐枱亦可待客用。

客飯廳中間的承重柱無法拆除，設計師就巧妙以灰色木飾包裹，改造成高身飾櫃，用作展示美酒收藏，既遮蓋結構又增添個性，將原本的硬傷變成設計亮點。

嵌入式音響組合多達五個配件

全屋最大特色是「隱形音響系統」。屋主夫婦熱愛音樂，對音質要求極高。電視牆上嵌入五組音響配件，飯廳牆面亦設環繞喇叭，營造立體音效。

設計師特意將客廳電視牆牆身加厚，將喇叭嵌入牆內，僅露出正面，既不破壞牆面整體感，又能確保音響效果，外觀型格，成為全屋風格的亮點。

為確保聲效與美觀兼備，設計師特意加厚電視牆，將喇叭隱藏牆內，只露出前端，令牆身整潔俐落。牆面選用防水防污布質牆紙，灰色斑駁紋理具藝術感之餘，也易於日常清潔。

香檳灰基調 展現低調奢華

全屋採用柔和的香檳色與灰色木飾作主基調，搭配石紋材質與布質牆紙，搭配百葉窗簾，氛圍沉穩舒適。木器工程為最大支出項，連同燈槽共約22萬元，幾乎所有傢俬均為度身訂製，確保空間利用與風格一致。

設計總監Kay特別指出，主人房與客房之間未採用傳統磚牆，而是採用了軟隔斷。中間夾層填入隔音棉，既能儲物又具隔音效果。客廳沙發背後設半腰櫃以作收納，天花加入隱藏燈槽與木飾包邊，燈光柔和不刺眼。

至於客廳沙發背後設置橫向半腰櫃，用於收納雜物與餐廚用品。天花部分包裝木器並預留燈槽，搭配隱藏式燈具，光線柔和不刺眼。全屋門扇也均為定制木器，與櫃體色調一致，整體感更強。

整個工程歷時約4個多月，總花費約70萬元。除了木器工程之外，主要開支包括牆身及間格改動、舊窗更換、防水牆紙及智能變色燈具。設計師通過對舊樓格局的大膽調整與細節定制，最終讓 648呎單位既能满足情侶同住和家人探訪的需求，又完美契合屋主的生活愛好。

圖片由Page Design設計團隊提供

