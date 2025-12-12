內地女生7000元改造新中式家居 全屋木具髹黑色 DIY貼「水移畫」添質感

市面上不少平價租盤，但內櫳不堪入目，若要花高昂費用改造，不少租客均會認為並不划算；不過，內地一名家居裝修博主利用改色、「貼紙」及添置傢俬等方法，在7日內就將一個老舊單位改造成古典味十足的新中式風格，而且僅花費了7,000元（人民幣，下同）。

一位網名為「蒲公英的改造夢」的河南女生在小紅書發佈影片，分享了自己幫助粉絲改造單位的經過。根據影片可見，改造前的單位雖然寬敞，但是裝修風格老舊，不僅牆紙發黃，而且門框、門板、書櫃等木具全是礙眼的深紅「豬潤色」，所有元素都不符合現代家居裝修的審美。

即睇改造前後對比圖：

整體風格具古典韻味

經過改造後，全屋牆身變為百搭的白色，部份牆身貼上含有竹葉元素的牆紙；所有木具顏色全部統一為黑色，並安裝金屬元素點綴，配以中式花紋貼紙；客廳又放置茶几、陶瓷花瓶等做配搭，連貫統一風格。所有改造步驟完成後，單位一洗原先老土感覺，搖身一變成為近年流行的「新中式風格」，整體還透露出舒適溫婉的古典韻味。

根據影片介紹，該博主先聘請工人將原本的牆紙撕除，並重新髹上白漆，待油漆乾透後，再在需要改色的門框、門板、書櫃等木具周邊牆身貼士美紋紙，保護其不會因改色污染。她提醒，木具改色時使用的是黑色「水性木具漆」，需要先將表面簡單打磨一次，增加摩擦，再用刷子或滾筒油漆，一共需要刷塗3次。改色完成後，再將原先貼好的美紋紙保護膜撕除。

即睇木具改色步驟：

用砂紙打磨傢俬表面

不同傢俬的擺位佈局，亦是體現家居風格的方法之一。該博主為了節約成本，在當地二手傢俬市場上購置了餐枱餐椅、可伸縮電視櫃及一個茶几，一共才花費940元。不過，新購置的傢俬為土黃色，不符合整體風格，於是博主亦將其改色，先用砂紙將所有傢俬表面打磨一次，然後抹去浮塵，再刷上黑色木具漆。

此外，她更為這些傢俬增加多一些有質感的細節，在油漆乾透後，用麻繩纏繞在餐椅背上，將擁有花鳥魚蟲中式圖案的「水移畫」粘貼在傢俬表面。所謂「水移畫」，是一種利用類似紋身貼紙的水轉印技術，將預印好的圖案轉移到瓷磚、玻璃、家具、金屬等光滑表面，更具有防水、耐髒、易清潔等特點。博主提醒，轉印之後，一定要再用濕毛巾按壓圖案，再刷上兩層清漆，保證圖案更加穩固。

即睇水移畫粘貼步驟：

細節裝飾也不忽視

除了在傢俬印上中式圖案之外，博主在櫃面、枱面四角更裝上金黃色黃銅護角，又在櫃門安裝黃銅小把手，令每件木具傢俬猶如古董，配合家居整體古典風格。

單位雪櫃為常見的銀色，博主連雪櫃都不放過，在其表面刷上黑色的雪櫃漆，再貼上「水移畫」，將其改造為一個新中式的雪櫃。睡房亦連貫統一風格，床頭板、床頭櫃及衣櫃都用以上方法改造成新中式風格。

除傢俬之外，細節裝飾的配搭亦不能忽視，該博主在客廳鋪設墨綠色地毯，梳化鋪上有竹葉元素的布料及攬枕，又改裝飄逸的白色紗窗窗簾，更擺設中國古典風格的畫作，配以小型陶瓷花樽，插上梅花枝條，整體呈現恬靜的古風氛圍。

