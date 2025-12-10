滲水舊樓變日式田園風新居 重點解決採光問題 設計師：業主美學要求高

今次參觀位於西營盤怡景花園一個400呎的兩房單位，屋主為一對年輕夫婦，以58萬元裝修新居。設計公司微工作室（Mstudio）表示，單位樓齡約38年，且位於頂層，原本的狀態已十分破爛，還伴隨滲水及採光不足的問題，經過精心設計與巧妙佈置後，最終打造成充滿日式田園風情的明亮溫馨家居。

窗邊地台成客廳亮點

走進改造後的單位，撲面而來的是濃厚的和式氛圍，大量原木、藤網及木架營造出溫馨自然的環境，讓人彷彿置身於日本民居中。設計師表示，女主人是一位平面設計師，「她對藝術的觸覺比較敏銳，對家居的美學要求相當高。」

客廳亮點是有一個窗邊地台，是屋主夫婦特意要求增加的設計，該位置採光充足，是屋主日常插花、冥想、工作和社交活動的據點，他們亦喜歡在上面佈置不同的節日裝飾。設計師說，「當一群朋友上門時，可以坐在地台上，不用很正式地坐在梳化上，更顯自由隨心，亦可以在這些裝飾前拍照打卡。」此外，該地台還融入儲物功能，可收納插花工具和其他物品。

設置貓洞方便寵物進出

值得注意的是，兩隻貓咪也是屋主夫婦的重要家庭成員，設計師特別為牠們量度貼心設計。例如在主人房和洗手間的門下方設有貓洞，方便貓咪自由進出。洗手間的洗手盆底櫃亦放置了貓砂盆，讓貓咪可以自行如廁，隔絕氣味，更毋須在客廳見到貓砂盆。

樓底不高 刻意減少吊燈

舊樓樓底較低且採光不足，作為需要經常居家辦公的夫婦，充足的採光是他們的核心需求，雖然已有窗邊地台增加日常工作的光線，但對於整個家居而言仍不足夠。面對該問題，設計師在不同的櫃身和電視機牆身上安裝燈帶做點綴，並在單位凹位處運用不同的向上照射化解陰暗問題。設計師更刻意減少吊燈的使用，「因為舊樓樓底都比較矮，如果我們還有很多下吊的裝飾，就會令到空間更壓縮。」

藝術漆增添層次感和藝術氛圍

此外，單位牆面處理也頗具匠心，由於香港潮濕的天氣容易導致牆紙破損，設計師選擇了一種稱為藝術漆的材料，「它在不同燈光反射下會有不同的圖案出現」，為整個空間增添層次感和藝術氛圍。

主人房的設計同樣充滿巧思，床頭安裝墨綠色板，「屋主很喜歡進房即有田園的感覺。」另外，這種綠色元素亦在洗手間有所體現，牆身上鋪設綠色瓷磚，與整個空間的原木形成連貫的自然氛圍。

圖片由微工作室（Mstudio）提供

