細單位變出獨立空間靠間牆 石膏板輕巧價格低 一類磚不防火 四大材質優缺點全面睇｜唐耀賢

「間牆」是現代家居設計中最常見的空間改造方案。在香港有限的住宅面積中，間牆基本作用是增加獨立空間區域，將開放式戶型分割成不同用途的房間，滿足居住需求。它亦可用於玄關過渡，增強家居的層次感及私密性。

除了創造獨立空間，間牆還具有實用的功能性，例如對靠近街道的單位有隔音降噪作用；或分隔廚房等工作區域，減少濕氣和油煙擴散，有助於保護傢俬及結構。根據不同的功能需求、預算限制及設計考量，戶主可選擇磚牆、石膏板、玻璃或櫃體等多種間牆方案。下文將逐一探討其優缺點。

間隔牆常見物料包括磚（紅磚、砂磚及輕磚）、石膏板、玻璃及以櫃間牆， 不同物料的特性不同。

1.磚造間牆

磚牆是最傳統且最穩固安全的間牆物料，雖施工成本較高，但在防潮、隔音、承重及防火等方面表現最為理想。因此，磚牆大多用於濕氣和油煙較重的廁所和廚房，對隔音要求較高的睡房，或需要懸掛重物的區域。

常見間牆磚種類

1.砂磚

砂磚是目前市場上最受歡迎的間牆物料，價錢中等。在防潮、隔音及承重能力方面表現相當不俗，防火性能雖略遜於輕磚，但仍優於其他輕質建材。

紅磚不能作間隔防火牆

輕磚是防火建材，密度最低。然而，按照規範施工標準，輕磚應採用專用膠砂並進行防潮處理，嚴格遵循規程反而會使成本提高。輕磚隔音效果不俗，但因承重能力較弱，不適合懸掛重物。

至於紅磚密度最高，但由於物料較重，部分舊樓或結構較弱的單位不允許使用，市場已漸趨式微。紅磚結構脆弱，受碰擊後容易碎裂，而且施工繁複，砌磚前必須先將紅磚澆濕，否則會吸乾水泥砂漿的水分，導致牆面日後龜裂。更重要的是紅磚未能符合防火測試標準，屋宇署要求英國的BS 476和 BS EN 1364-1國際標準。所以，切記不要將紅磚當作間隔防火牆使用。

磚牆主要存在兩大缺點，其一為佔用空間較多，輕磚及砂磚牆厚度約75至150毫米。其二泥水施工必然產生大量粉塵及污染，故較適合全屋翻新工程進行。

2.石膏板間牆

舊日香港「板間房」多採用木板間牆，但因其易於受潮發霉，現已逐漸被石膏板取代。石膏板牆厚度約75至150毫米，造價相對較低，常用於空間受限或預算考量的項目。其次，由於施工工藝簡單、污染少，適合在已有人居住或家具已入場的單位進行改動，因此在商業辦公空間應用更廣。

石膏板承重能力有限

石膏板表面適於油漆施工，完成度高且不易產生裂紋，同時易於造型，可滿足複雜形狀及設計需求（如燈槽、假天花）。不過，石膏板承重能力有限，不適合懸掛重物。其防潮、隔音及防火性能均遜於磚牆。雖然可配合木板、隔音棉等輔助材料改善效能，但整體性能仍不及磚牆。

3.玻璃間隔

玻璃間隔近年越來越流行，屬於半開放式空間設計，既能增強空間感及採光，又能保留實用功能區分，相比全開放設計更具靈活性。如要增加私密性，可選用隔音或磨砂玻璃，或配合窗簾使用，而配搭趟門設計更適合需頻繁開放空間招待賓客的戶主。

在常見間牆方式中，玻璃間隔成本最高，主要因為手工複雜且收口工序繁瑣。

玻璃框架內可預埋電線，相比磚牆施工更便於日後維修保養。另外，與石膏板類同，玻璃間隔施工工程污染少，適合在辦公空間或有人居住的單位進行施工。不過在常見間牆方式中，玻璃間隔成本最高，主要因為手工複雜且收口工序繁瑣。

4. 訂造櫃間牆

用儲物櫃、衣櫃或書櫃作為間隔牆，其好處在於能將間隔與儲物功能合二為一，節省費用的同時，能最大化利用空間，達到一牆兩用的效果。

櫃門顏色若與牆面統一，可營造無縫接合效果，適合簡約風格；亦可透過色彩變化將其轉化為空間視覺焦點。若要突顯線條簡潔感，可採用隱藏門設計，有助於視覺上的空間伸延感。

櫃體間牆主要缺點為隔音較差，還需特別留意「收口」工序（指櫃與牆身縫隙的施工）的成本，因不同收口工藝費用差異甚大。如櫃體寬度允許，採用趟門可減少掩門數目，避免開門時與其他傢具碰撞。

選擇間牆方案應綜合5方面考量

1.功能需求優先

對防潮、隔音、承重要求高的空間（廚廁、睡房）應首選磚牆。

2.空間與預算限制

空間受限或預算緊張，可考慮石膏板或櫃體間牆。

3.施工條件

進行全屋翻新，可考慮有較大塵土污染的磚牆。若單位需有人居住或傢具已在場，則應考慮污染少的石膏板或玻璃間隔。

4.結構安全

任何間隔改動前，必須確認牆身是否為主力牆（結構牆），主力牆絕對不能拆除或改動。

5.防火功能

若有防火需求，可考慮採用砂磚、輕磚或石膏板，切記不要使用紅磚。

唐耀賢

「好師傅」創辦人