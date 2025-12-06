家居自備防火用品惹熱議 滅火氈不可亂洗 用錯滅火筒恐加劇火勢 附家居火警8大黑點

大埔宏福苑五級大火釀逾百死，有居民指起火當日火警鐘沒有響起，令市民驚覺大廈防火系統未必萬無一失，甚至開始討論家居自備防火設備的重要性。​事實上，消防處向來鼓勵市民設置滅火筒及滅火氈等設備，額外多加一重保障，並曾列出不同家居消火設備類型，以及使用時注意事項，方便住戶選用和保養。

網上有人發文討論家中應該自備哪些防火裝備，引來熱烈回應。有人推薦滅火筒，表示操作簡單，適用小範圍火警，但需每年檢驗保養；有人則認為防火氈最實用，可迅速蓋住細火源，尤其長者及兒童操作方便；其他建議則包括電筒、防煙面罩、濕毛巾及火災逃生包，增加安全求生機會。

根據消防處專題網頁，在滅火毯、滅火筒及獨立式煙霧感應器的「消防三寶」之中，滅火氈適用於大多數廚房內發生的小火，如煮食油火，應存放在原裝的保護袋或盒內備用，並於使用一次後更換。

消防處建議，每個廚房要在遠離煮食爐具的當眼處掛放一張滅火氈，並確保下方有足夠空間拉出滅火氈，可以在廚防起火時及時取用。此外，住戶要定期張開滅火氈檢查有否損壞，如有破壞便要立即更換；如須清洗，應按照生產商指示進行，千萬不要使用洗衣機或進行乾洗。

除滅火氈外，消防署建議在面積少於1,000方呎的單位內，應設置一支2公斤乾粉滅火筒，如大於1,000方呎，可按需要增加滅火筒數目。在洋房或多層複式單位內，每層可設置一支2公斤乾粉滅火筒，並盡量設置在單位中心位置，以確保發生火時能及時取用，但切忌阻礙逃生。

常見滅火筒可分為水劑、泡劑、二氧化碳及乾粉劑等類型，其中以乾粉滅火筒較適合家居使用。使用滅火筒時要分辨火源性質，否則可能會導致火勢加劇，甚至對使用者造成傷害。大部分種類滅火筒都是直接噴向火源底部，但亦有例外，例如使用泡劑滅火筒時，要將泡沫由上而下覆蓋火源。

1. 乾粉式滅火筒

乾粉式滅火筒適用於大多數火警，包括電火或燃燒中的易燃液體。不過，因噴出的乾粉會減低能見度，令人難以辨別方向，所以使用前應認清逃生方向，並與火源保持安全距離，以便及時逃生。

2. 二氧化碳氣體式滅火筒

二氧化碳氣體式滅火筒適用於電火、燃燒中的任何易燃液體、電子儀器或文件等。由於二氧化碳可以令人窒息，因此消防署提醒使用該類滅火筒後應走往空曠地方。

3. 水式滅火筒

水式滅火筒適用於燃燒中的木料、膠料、 紡織品或紙張等，但切勿用以灌救電火、燃燒中的易燃液體或金屬品。

4. 淨劑滅火筒

淨劑滅火筒適用於電火或燃燒中的易燃液體、電子儀器或文件等。當使用淨劑滅火筒後，應走往空曠地方。

5. 泡沫式滅火筒

泡沫式滅火筒適用於燃燒中的易燃液體，惟切勿用以撲滅電火。

消防處提醒，添置家居手提滅火設備後，還要記得定期檢查。若發現手提滅火筒生鏽、洩漏或破損等，便要立即安排修理或更換。

檢查部份包括滅火筒喉管、噴咀、撳手及安全鎖針，以確保其狀況良好，即沒有生鏽、變形或損壞等。如有壓力指示器，亦需要定期檢查，以確保滅火筒內有足夠壓力及沒有洩漏。

獨立火警偵測器的功能是在火警發生初期向處所內的人發出警報，使他們有更多時間疏散，不致因為濃煙及高溫而無法逃生。

獨立火警偵測器以電池操作，安裝方法簡單，無需特別技巧。偵測器通常附有底座，底座只要用膠紙或螺絲便可輕易固定於天花表面，然後裝上偵測器即能操作。

消防處指，現時獨立火警偵測器技術發展成熟，能與時下的智能家居科技融合，普遍在零售商舖或網上平台有售，當中有些的使用期可長達10年。

由2021年9月1日起，所有自願在處所內安裝的獨立火警偵測器均獲豁免受《消防(裝置及設備)規例》(第95B章) 所規管。換言之，市民購買獨立火警偵測器後，可自行而無須委聘註冊消防裝置承辦商進行安裝及保養。

另一方面，由於火警期間，雜物會因燃燒而釋放一氧化碳、氰化氫等毒氣，濃煙往往比火焰更快致命，因此坊間也有人建議準備防煙面罩。

目前市面上的防煙面罩（Fire Escape Mask），主要由耐高溫罩體及高效濾片（活性炭及靜電濾網）組成，能過濾有害物質，提供15至30分鐘乾淨空氣，保持清醒視野，讓使用者沿樓梯低姿態逃生，或在單位內等待救援時提高存活機會。

防煙面罩使用4步驟

第一步：撕開鋁箔包取出防煙面罩。

第二步：用雙手將面罩撐開。

第三步：濾片面朝前，將面罩從頭頂罩下。

第四步：調整口鼻位置，完成。

不過，由於防煙面罩不能在氧濃度為17％的環境下繼續使用，因此使用時間視乎火災的嚴重情況會有所縮短。另外，防煙面具使用時間亦會受面具內活性碳的品質、火場既空氣濕度、氣體濃度、氣體種類等因素影響。

很多家居火警意外都是人為疏忽引致，因此平日要注意家居安全，小心防火。一旦遇上火警，必須保持冷靜，緊記逃生方法及路線逃離火場，保障生命安全。

1.爐具及燃料

烹飪時應小心爐火，提防食物燒焦或滾瀉。如果在煮食途中需要外出，緊記先要熄滅爐；爐具四周不應堆放雜物,如廢紙或其他易燃物品。不應存放多於一罐石油氣或火水，而燃料必須遠離火爐或任何熱源。

2.暖爐/暖風機

切勿將衣物置於暖爐或暖風機上烘乾。

3.電器用品

電視機及影音器材後面要預留充足的空間，以便散熱。不使用時最好將電源截斷。

4.插座

切勿把多個插頭連接在同一個插座上，避免因電路負荷過重，以及插頭接觸不良引致漏電失火。

5.吸煙

切勿在床上吸煙，因為可能會燒著被鋪、枕頭或床褥而釀成火災。另外，應確保煙蒂及火柴完全熄滅，並置於煙灰盅內。

6.火柴或打火機存放

應將火柴及打火機置於小孩不能觸及的地方，並要教導他們不應玩火。

7.露台/窗台雜物

堆放於露台、窗台或冷氣機篷的雜物如遇上火源焚燒，火勢將迅速向上蔓延至多個樓層，因此應定期清理。

8.大門與走廊雜物

大門和走廊堆積雜物，例如鞋架、嬰兒車、小型購物車等會妨礙逃生，需要提醒管理處跟進，保持大廈公共地方及通道暢通。

